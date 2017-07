Ecuador no ha sido la excepción para implementar estas nuevas propuestas de moda para mujeres de talla plus. Se presentó la línea de ternos de baño para ellas.

Plus Trends Company, empresa creada por María Eugenia Donoso, pionera de la tendencia y modelo profesional 'talla plus' en el país , lanzó su línea de ternos de baño en vista a la proximidad de la temporada de verano.

Se trata de la primera colección de ternos de baño talla grande: PLUS TRENDS SWIMWEAR®. Es una divertida colección con diseños exclusivos y estilizados, que van desde la talla XL (12) hasta la talla XXXXL (18). La selección es amplia, entre trajes de baño enteros, con vuelos, delanteros corrugados, flecos y más.

Los colores utilizados, ya no se limitan únicamente al negro, conocido como el color que estiliza la figura, Donoso le apuesta también a colores 'veraniegos' como el turquesa, fucsia, azul marino, morado, blanco, colores llanos y también estampados. Esta extensa línea de trajes de baño ha sido muy bien pensada, pues no solo ofrece diseños de moda, sino también comodidad para quienes los usan, ya que mediante la tecnología 'Smart Slim' cada terno de baño cuenta con una tipo faja resistente en la parte abdominal para reducir volumen y estilizar la figura.

María Eugenia es hoy por hoy reconocida como la primera modelo plus del país a nivel nacional e internacional e identificada como una exponente y pionera de la belleza talla plus en América Latina, además de embajadora del positivismo corporal y el empoderamiento femenino en la región.

Su marca nace de una experiencia de vida muy dura. A sus 8 años participó en el casting para conformar el coro de su escuela y le dijeron "cantas bien pero eres gorda". Ese es uno de los capítulos que marcó el inicio para que ella se obsesione con su cuerpo y busque todo los medios posibles para conseguir una figura delgada.

Cuando inició el colegio empezó tomando pastillas para adelgazar porque vio a la mamá de una amiga suya y en quinto curso entró en centros estéticos para bajar de peso. "Recuerdo que alguna vez estábamos reunidas con mis amigas y decíamos qué queremos ser de grandes, todas apuntaban a sueños profesionales como ingeniera, maestra, etc. Y cuando me preguntaron a mi yo solo dije: flaca.

En esa época entré al mundo del modelaje y me pidieron bajar 40 libras porque mi contextura era muy gruesa a comparación de las demás, pesaba 120 libras y debía llegar a 80 para quedarme como modelo. Empecé a entrenar en un gimnasio pero me di cuenta que estaba generando más músculo y caí en una anorexia nerviosa por cinco años", relata.

En ese lapso estuvo en Argentina y vivía con una amiga que era bulímica entonces juntas éramos una bomba de tiempo. En el 2007, por un cuadro de daño hepático por tomar todas las pastillas que salían en el mercado, muere su amiga y es ahí cuando María Eugenia pide ayuda a su familia y grupos médicos profesionales. Lo primero que recomendaron era quitarle la ingesta de hasta 15 pastillas diarias que tomaba para adelgazar.

Con esto tuvo un rebote de peso, llegando a subir hasta 10 libras en tres meses, Ahora tiene sobrepeso por hipotiroidismo crónico y se quemaron los conductos enzimáticos del hígado, daño en la glándula pituitaria, carece de menstruación y es infértil. Todo por su dinámica de anorexia por cinco años.

"Recuerdo que incluso me inyectaba para acelerar el metabolismo. Abusé mucho de mi cuerpo llegando al punto de colocarme una malla lingual que infectó mi lengua y recayó en una infección renal, estaba tan mal que fui internada y prometí a Dios que si salía viva de eso no iba a dañar nunca más a mi cuerpo y decidí aprender a quererme.

Un exnovio fotógrafo me habló de la tendencia de la moda para mujeres gorditas en EEUU y al ver que no existía en Latinoamérica decidí en el 2012 crear la primera agencia de Modelos Plus Trends en Ecuador para revalorizar su autoestima a través de las herramientas del modelaje.

Lo que se logra con eso es que las mujeres de talla plus empiecen a querer vestirse a la moda y verse bien porque su autoestima vuelve con fuerza. Tuve una acogida grande por mi historia de vida y la gente nos empezó a llamar.

Inicié con 500 aspirantes y les preparamos para el mundo de la moda. En todos los cursos tenemos una sección de desarrollo personal en la que les detallo esa parte de mi vida que me marcó para que entiendan que la anorexia no se cura como una gripe sino es un proceso gigante y empecé a compartir esas herramientas que me dieron mis couch.

Mi recuperación aún continúa y recaí con otras pastillas pero he tomado más de cinco años en levantarme de nuevo para que esas mujeres que están viviendo lo que yo pasé conozcan todo a lo que se exponen", expone.

La propuesta se dirige en fomentar un estilo de vida más saludable porque hay gente que ataca a esa tendencia porque creen que impulsan la gordura y no es así. "Cabe destacar que no todo gordo está enfermo ni todo flaco es saludable", recalca Donoso. Por ejemplo algunas personas que se han sometido a la cirugía de by pass gástrico, tras una década vuelven a engordar porque no cambian su estil de vida.

"Antes era una persona solitaria y hoy en cambio me he acercado a muchísimas mujeres que han estado igual o peor que yo. Este proyecto me salvó la vida y siento que pasa igual con todas porque es una manera en la que encuentras tu lugar, donde la sociedad no te hace sentir menos por ser gorda o fea, y un sinnúmero de calificativos", argumenta.

Donoso es ponente para la Fundación Española Lo Que De Verdad Importa, Speaker TEDx y ha participado como conferencista en espacios para la empresa Capacitación Liderazgo, para los Congresos de Emprendimiento y espacios de La Universidad San Francisco de Quito, la Campaña de Prevención de Anorexia y Bulimia de la Universidad Internacional del Ecuador, para la Escuela de Liderazgo de la Fundación Fidal, el Women of Power Forum y brinda charlas de empoderamiento femenino desde el autoestima para distintas corporaciones internacionales.

PLUS TRENDS Modelos & Estilo® no solamente prepara a aspirantes a ser modelos talla grande sino también a mujeres que quieran aprender cómo vestir y arreglarse de acuerdo a su edad y tipo de cuerpo;es un espacio seguro de empoderamiento desde la autoestima que utiliza las herramientas del modelaje como medio para lograrlo además de visibilizar y revalorizar a la mujer talla plus.

La agencia, movimiento e historia de María Eugenia Donoso ha sido replicada en más de 45 países del mundo y traducida a 8 idiomas, medios de comunicación más importantes del mundo replicaron la historia con el objetivo de llevar la noticia y mensaje a la mayor cantidad de lugares posibles.

María Eugenia al momento se encuentra escribiendo su primer libro con el objetivo de llegar a más mujeres y adolescentes con su mensaje y testimonio además continúa compartiendo su experiencia como joven emprendendora a nivel nacional e internacional.

Tanto la línea de ropa como de trajes de baño se encuentran a la venta en todos los locales de Megamaxi en Quito, Guayaquil, Ambato y Manta; también pueden adquirirse en línea con envíos a todo el país y al extranjero.

