Estas marcas son divertidas, elegantes y con propuesta. Nada aseñoradas.

No solo pasa en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Somos la región con más mujeres curvilíneas del mundo que no precisamente siguen una dieta como la de las orientales y las escandinavas y que por obvia mezcla racial, no pueden tener un cuerpo sin curvas. Añádanle a eso que, gracias al incremento del sobrepeso y obesidad en el nuevo siglo, no todas en Colombia lucen como una modelo de Victoria's Secret.

Si la mayoría de latinas tenemos el cuerpo como la de la izquierda, ¿por qué diseñan ropa pensando en la de la derecha?

Entonces, teniendo esta lógica de mercado, las marcas solo hacen tallas pequeñas. Como si la moda más genial, divertida y aspiracional, fuera hecha para flacas. Todas ustedes conocen a alguien. Una amiga, su mamá, su tía, etc, que tiene que comprar pantalones horribles, con una licra espantosa en la cintura y la tela más horrenda porque es el único que hay para ellas. No, como en toda Latinoamérica, la industria no ve que hay un mercado potencial en las tallas grandes. Y la ropa que venden a nivel masivo es francamente horrible, aseñorada y aburrida.

Pero en los últimos años, hay marcas independientes de diseño que ¡por fin! se han atrevido a vender ropa para mujeres de toda edad y todos los gustos. Acá están las principales.

1. Jo Plus Tallas Grandes

Es versátil y vende desde muy favorecedoras piezas básicas, pero también con un gran toque de originalidad. Desde chaquetas de lentejuelas hasta vestidos veraniegos, Jo Plus desborda creatividad. Además, si ustedes tienen una locura de moda (mejor dicho, una pieza que no han visto en ningún lado), ella puede hacerla realidad.

2. Ktache Plus Size

Esta marca se destaca por su audacia, colorido y vistosidad. Básicos pero no carpas, camisetas pero no manteles. Siempre en tendencia y con buenos precios.

3. Encopetada Plus Size

Tienen hasta la talla 4XL y se caracterizan por ser elegantes y a la vez muy románticos. Sus blusas de volantes son lo mejor.

4.Bibi Dabliu

Ropa discreta, para toda ocasión, pero muy versátil. Por supuesto, todo adaptado con las tendencias del momento.

5. By la Gorda Fabiola

Creada por la famosa humorista, está enfocada en el color y en los prints. Hecha para mujeres de todas las edades, pero también para las amantes del riesgo y el color.

DESCUBRE MÁS

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

Las mejor vestidas de los Grammy 2017