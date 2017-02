La youtuber se lució la última noche de festival con una osada tenida.

La fashionista, acostumbrada a sorprender, no podía ser menos durante su estadía en Chile, y menos como invitada de primeras las primeras filas del Festival de Viña. La cantante de "Turn Off The Lights" llegó con una camiseta transparente negra sin sostén y sólo cubierta por unos parches en forma de corazón.

Última noche en viña ⭐ Leather baby • Makeup & hair by @ibarriaa Ph @patricioroldan Una publicación compartida de Vesta Lugg (@vestalugg) el 25 de Feb de 2017 a la(s) 6:36 PST

La tendencia, ya había sido usada antes por la modelo Kendall Jenner, por lo que la comparaciones no se hicieron esperar.

zaza Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 5 de Nov de 2016 a la(s) 8:45 PDT

👼🏻 Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 22 de Ene de 2017 a la(s) 10:49 PST

¿Será que esta tendencia viene para 2017?, ¿te animarías a usarla de ser así?

