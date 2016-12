Nos sorprendió todo el año con sus fascinantes outfits, y en esta entrevista cuenta su profunda relación con la moda, sus proyectos y revela verdades de la industria que muchas veces desconocemos. También invita a extender la vida de nuestro clóset y optar por compras inteligentes. ¡Merecido reconocimiento!

Por: Carolina Palma Fuentealba.

Fotografías: Gonzalo Muñoz. @gonzaloxtrem

Maquillaje y pelo: Sole Donoso Makeup.

Cuando tenía como 10 años, su abuela –con un desarrollado sentido de la moda– tenía una tienda de ropa de mujer y además una marca propia de confección de maternales y prendas a pedido. En ese entorno, entremedio de los retazos que se caían de las máquinas de las costureras, Pamela Victoria Uribe (32) aprendió a crear looks, a confeccionar y armar vitrinas sosteniéndole los alfileres al "señor vitrinista".

Nos encanta su estilo elegante, simple, pero que nunca pasa inadvertido. Desde que empezamos la sección Streetstyle e invitamos a las lectoras a mandar sus looks, Pamela Victoria ha sido una asidua participante y, de hecho, resultado muchas veces el Destacado de la semana. Por eso, por su increíble buen gusto, femineidad, constancia y participación, la elegimos ganadora 2016. "Además mis outfits son simples pero significativos y, sobre todo, asequibles", agrega rápidamente.

A Pamela no le gusta la moda por la moda; ahonda en la industria, no se deja llevar por las luces que siguen otras blogueras y en su página genera un contenido único, genuino. Como ella misma revela en su blog, aunque decidió estudiar Publicidad siempre tuvo fijación por la moda. Tanto que se especializó en la escuela Parsons The New School for Design de Nueva York, y estudió Corte, Confección y Diseño de Modas Digital en el Instituto CreArte Santiago, y creó su propia marca de indumentaria textil, www.pamelavictoriacouture.cl, enfocada en la mujer cosmopolita y empoderada.

Actualmente es columnista de moda de medios digitales, CoolHunter, genera contenido constantemente, dicta charlas, workshop y asesora marcas. Simplemente, no para.



Estudiaste Publicidad ¿Por qué no moda de inmediato?

Porque en ese tiempo, el 2002, era muy distinto a lo que es la panorámica actual del diseño joven y emergente en Chile. Ahora existen fórmulas de negocios para levantar una marca nueva o colocar una colección, por ejemplo, en una tienda donde convergen otros diseñadores contemporáneos; antes no había eso a gran escala. Por lo mismo decidí estudiar Publicidad, ya que es sin duda mi segundo amor.

Estudiaste en NY una especialización en moda. ¿Cuál fue tu primera impresión de esta gran ciudad?

Me pasó algo extraño, no sé... Aún no me lo explico, pero me sentí en casa. Tuve la sensación de que era parte del mundo y que había un espacio para mí. Quizás la ciudad genera eso, no lo sé, pero se sintió bien. Hay cosas que me pasaron que son dignas de contar a modo de reflexión. Un día estaba eligiendo telas en la calle 37 con la Avenida 7, y una joven se me acercó preguntándome si era diseñadora; le dije que estaba estudiando en Parsons. Se sintió tan emocionada que me dijo que sería un honor que yo la ayudara a escoger una pieza de tela. En otra ocasión me preguntaron sobre qué estaba haciendo en Nueva York, les conté y la respuesta fue la misma: mucho interés y fascinación. La sensación de que eres "especial", y que estudiar moda es tan digno y respetable como ser médico en este país, me hizo reflexionar cuán distintas son las cosas aquí.

Ahora vives en Los Ángeles ¿Se vive de una manera diferente la moda allá? ¿Es realmente Santiago el centro de la moda en Chile?

Santiago no será desplazado jamás, y menos si hablamos de industria de la moda como el centro en Chile. En regiones eso no existe, pero lo que está pasando es que de a poco se va tomando el oficio artesanal y de confección más en serio, ya que hay muchísimo talento que debe ser pulido y profesionalizado para ser competitivo. Pero Santiago es el lugar.

¿De qué forma estás descentralizando la moda en el país?

Aportando mi grano de arena con workshops y charlas en diferentes instancias como eventos, ferias y convocatorias en universidades con temas sobre moda, tendencias, asesorías, marketing y branding.

¡Un montón de proyectos! ¿Has pensando vivir en Santiago para relacionarte con más marcas, por ejemplo?

¡Me volví de Santiago al sur! Me encanta la vida que tengo hoy allá, me estreso menos y estoy más tranquila. Claramente te pierdes millones de eventos y actividades pero, como viajo todos los meses por trabajo, puedo asistir a los que realmente son de mi interés y tienen relación conmigo, manteniéndome súper actualizada. No me volvería hoy a Santiago por "la movida". Es importante destacar, y en especial a toda la gente de regiones, que aún no viviendo en la ciudad, donde todo pasa, podemos salir adelante, lograr cosas con más esfuerzo eso sí y destacar en nuestra área. ¡Solo hay que trabajar el doble y viajar mucho!

En tu página dices que cuando te conviertes en figura pública debes considerar ser un aporte. ¿Cuál es tu mayor aporte a esta industria?

Eso es súper simple: si tienes lectores y seguidores, y da lo mismo cuántos sean, a quienes día a día les entregas un mensaje, debes ser cuidadoso y aterrizado en eso. A través de estos 6 años de bloguera, charlas, workshops, columnas, asesorías y programas de radio, mi enfoque ha estado relacionado fuertemente hacia la mujer real. Y con esto apunto a la mujer promedio en Chile, la que es como nosotras, con un sueldo promedio, que no puede gastarse la vida en un par de zapatos ni la mitad de un ojo en un vestido Gucci. Mi plus ha sido siempre entregar soluciones reales y asequibles para lograr lucir perfectas ... Y como ejemplo siempre, sin generar la angustia de mostrar algo increíble, pero inasequible para el resto.

¿Te consideras una "obrera de la moda"?

Me considero una obrera 100% del día a día. Trabajo duro desde muy temprano hasta después que se esconde el sol... ¡Así de obrera! (ríe).

Cuéntanos sobre ese proyecto, Obreras de la Moda ¡Amé el nombre!

Obreras de la Moda es un hermoso proyecto que generamos en conjunto con Catalina Perelló, mi socia. Es un atelier digital de retorno de contenidos que tiene como finalidad descentralizar la información en torno a la industria de la moda, llevándola a las distintas regiones de nuestro país. Además de ser una dupla de workshop y charlas, somos un atelier de comunicaciones y asesoramos marcas del medio. Tenemos una guía digital llamada "Un, Dos, Dress" con soluciones reales para el día a día. Y además en enero comenzamos el Tour de Obreras: 3 días intensivos en Santiago para conocer más sobre la industria en nuestro país (info en www.obrerasdelamoda.com).

EL DRESS CODE

Te relacionas con la moda consciente. ¿Debemos saber dónde se confecciona nuestra marca favorita?

Este tema es súper importante y delicado, pero te diré que es de suma importancia saber dónde se confecciona la ropa que llevamos a diario, por muchas razones. Importa saber en qué condiciones se fabricó, si la mano de obra contratada por la empresa está operando bajo cánones justos a nivel de salario, si hay abuso infantil, cuántas horas trabajan y si cuenta con condiciones seguras en el lugar. Todo esto hace que nuestra prenda no esté hecha a precio de sangre o de injusticia, sino que sea una polera digna, y a esto me refiero desde el derecho básico de las personas.

Además, la industria de la moda es muy contaminante...

La industria de la moda es la segunda industria más contaminante, luego del petróleo. El impacto ambiental es impresionante, desde el proceso de teñido de los hilos, textiles y cuero, que caen al agua contaminando el recurso básico con el que se alimentan las islas y las zonas más pobres del planeta, hasta los interminables vertederos de ropa no biodegradable que, al exponerse al constante sol, emanan toxinas al aire. Y qué podemos decir del daño a los animales y la industria de las pieles...

¿Pero qué podemos hacer nosotras?

¡Muchas cosas! Por ejemplo, extender la vida de nuestro clóset y optar por compras más inteligentes. A diseñadores chilenos, gente que trabaja la artesanía nacional, mandar a confeccionar a costureras, ir a la ropa americana, hacerle intervenciones a nuestra ropa vieja o, algo más entretenido, juntarse con las amigas e intercambiarse ropa que ya no quieren usar. Así, en vez de botarla, le dan más vida en otro clóset.

¿Es cierto que no deberíamos comprar etiquetas que digan "hecho en Bangladesh" y sí las que dicen "hecho en China"? ¿Por qué?

Las etiquetas son el único referente que tiene el consumidor, en primera instancia, para ver por lo menos en qué país se confeccionó la prenda. Pero debemos dejar en claro que existen algunas empresas que operan en Bangladesh que están regularizadas igual que en China. No todo es comercio injusto, pero sí la gran mayoría, tristemente... Debemos investigar más sobre la marca, a fondo. Por ejemplo, hay una etiqueta que se llama Made in Green by Oeko-Tex que es la etiqueta ecológica con mayor reputación en el mundo. Más de 7.500 industrias textiles tienen esa certificación, etiqueta que se entrega tras la evaluación del proceso completo de la prenda, desde la extracción de la materia prima hasta llegar al consumidor. Por ejemplo, Mango ya es Made in Green, y podemos comprar tranquilos.

Cambiemos de tema. Da la sensación que en este momento están todas las tendencias. ¿Es así?

Da la sensación, y sí. Es que la globalización digital hace que veamos a tiempo real lo que está pasando en el mundo entero y vamos viendo "tendencias" diferentes al unísono. La gran tendencia, y siempre lo ha sido, es buscar la identidad propia, por eso tras esa búsqueda va apareciendo todo a la vista. Estamos en los años del "todo vale", y se han ampliado las posibilidades de cómo vestirnos sin regla alguna.

Dentro de los accesorios, ¿cuál te apasiona?

Los prendedores. Los encuentro cómodos, bellos y elegantes.

¿Qué prendas te obsesionan?

En este orden: los abrigos, las carteras y los zapatos.

¿Qué blogueras chilenas te gustan?

Adoro Style, Sue Wang y Damaris Vergara.

¿Faltan propuestas reales? ¿Algunas se dejan llevar por "las luces"?

Hay mercado para todas. Existen blogueras que trabajan para la industria del lujo, como hay otras que no. Claro, debe ser muy tentadora la oferta de que una marca grande se acerque a ti para trabajar con tu imagen. Debe ser increíble lo que proponen. El punto es el siguiente: si vistes de marcas caras debe ser directamente proporcional a tu estilo de vida y al nivel de ingreso, para que realmente seas consecuente con lo que muestras, propones y dices. De lo contrario, vistes muy caro pero tus seguidores no son el grupo objetivo, y es allí donde se produce una confusión.

Para vestirnos mejor y lucir la ropa, ¿prefieres invierno o verano?

¡De todas maneras el verano! Una temporada perfecta para lucir los detalles. Soy muy friolenta y en invierno parezco esquimal (ríe).

Trucos para mejorar nuestro clóset de verano, by Pamela

* Un buen conjunto de ropa interior de color piel sin costura para las poleras, blusas blancas, vestidos y pantalones blancos.

*Un pantalón blanco de buena caída y que se trasluzca lo menos posible. Será el comodín de todos los veranos de tu vida.

* Todas las prendas strapless deben ser usadas, por regla, en mujeres de busto moderado por un tema de comodidad y contención.

* El traje de baño debe ser de tu talla, no debe estrangular la figura ni el sostén ser demasiado pequeño que sea incómodo y se vea "como que te quedó chico".

* Ojo con las prendas súper maxi, porque unidas agregan volumen. Se cometen muchos errores a la hora de usarlas arriba y abajo, pensando en que al disimular la figura se ve bien, pero a la vez hacen lucir la figura más abultada... Efecto que no querrás tener.

¡Sus redes!

WWW.PAMELA-VICTORIA.COM

INSTAGRAM @PAMEVICTORIA

FACEBOOK.COM/PAMELAVICTORIABLOG

