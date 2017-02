Esta semana Pao Cid nos habla de las últimas tendencias que nos dejó al Semana de la Moda de Nueva York.

La semana más esperada a nivel internacional es la de la moda de Nueva York, y hace pocos días vivimos de manera intensa los desfiles de la temporada Otoño-Invierno 2017/18 en la ciudad que nunca duerme, que se transformó una vez más en centro de los principales medios de tendencias y lifestyle.

Decenas de desfiles, showrooms, eventos y más convocaron a miles de mujeres que viven y respiran moda, y que buscan los mejores looks para asistir a estas diferentes instancias, outfits que nos permiten ver cómo se vienen las tendencias para este Otoño-Invierno, porque si bien las pasarelas nos muestran los must 2017/18, en las calles pudimos ver lo que visten las fanáticas de la moda, y que nosotras usaremos en un mes más.

El jeans sin duda es, como siempre, un básico de tu clóset. No es una nueva tendencia, es un must que nunca muere y cada año se reinventa. Corte recto, chaquetas denim con chiporro, los parches –que pensamos que pasarían de moda pero NO, regresan y con fuerza–, roturas, flare (patas de elefante), todo combinado con chalecos y chaquetas estilo ochenteras, además de mezclar diferentes tonos de jeans tanto en pantalones como en camisas. Las chaquetas en general las vimos oversized, en colores sólidos. Abrigos rectos, trenchs anchos, mucho faux fur (piel falsa), y el regreso del cuello alto tipo beatle en los chalecos y poleras.

A diferencia de otros años, no hubo tanto estampado. Las rayas eso sí son las grandes ganadoras, rayas verticales en pantalones, abrigos y trajes de dos piezas, combinados con poleras con texto. En cuanto a color, siempre hay las que los prefieren fuertes, pero en promedio las streeetstylers optaron por neutros, tonos nude, café, grises, verde militar, blanco y el incomparable negro.

Como siempre las capas son una excelente solución para el clima más frío, porque no podemos olvidar que en Nueva York están en pleno invierno, y la verdad es que vimos muchas opciones diferentes de abrigarnos en capas. Uno de los looks que más me gustó ver fue blusa + sweater + chaleco o un gran abrigo largo + bufanda, jugando con un mix de colores tierra y nudes. También me encantó ver abrigos de piel falsa sobre chaquetas de cuero, combinadas con jeans y botas. Otra tendencia que brilló –pero que no me gusta nada– es la de las chaquetas de pluma versión XXXL, usada por muchas bloggeras en sus looks streetstyle.

Este año las zapatillas no fueron tan vistas como el 2016; las clásicas Superstar y Stan Smith de adidas Originals son las más usadas, pero las botas negras recuperaron su espacio por excelencia. Ahora nos queda esperar ver qué nos trae la próxima Semana de la Moda en Londres.

