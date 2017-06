Gran elemento para potenciar un look, las capas volvieron reivindicadas a las espaldas de las más jóvenes de la sociedad, colocándose en un lugar importante y distinto, indiscutiblemente femenino y casi fuera de lo común dentro de la cotidianidad de las chilenas.

Por Pamela Victoria

Es una prenda emblemática que se sobrepone a toda tendencia y movimiento que la moda nos presenta temporada tras temporada. Carga con un registro histórico importante que tiene relación al lujo en sociedad; fue uno de los elementos más representativos del siglo pasado, que adornó los hombros de los reyes y mujeres importantes, quienes junto a guantes y tacones diseñados exclusivamente por sus propios sastres mostraban su poderío económico y popular. A modo de ejemplo, la capa más conocida es la Apollo Of Versailles (1938), de la marca italiana Schiaparelli, que es un gran manto negro con un estampado dorado en la espalda, prenda característica que la marca mantuvo fielmente dentro de sus colecciones.

DESCUBRE MÁS

¿Recuerdan que hace algunos años estas capas se usaron tejidas? Ideales para llevar los fines de semana de forma mucho más relajada que las de corte sastre más elegantes que acostumbramos a ver en las pasarelas o en las revistas.

¿Cómo podemos llevar una capa sin quitarle el protagonismo y el respeto que se merece esta pieza de culto, pero más avant-garde y no tan de antaño? Para comenzar, la capa por si sola llamará la atención. Lo importante es saber con qué accesorios combinarla. Les cuento que existen diferentes estilos; unas son más elegantes y largas, hasta debajo de la rodilla, que podrían acompañar importantes looks para eventos de noche que requiera generar una que otra vueltita de cuello. Hay otras de altura media hasta la cintura, más fácil de llevar y combinar con un buen par de pantalones de tela de corte bootcut o con tus jeans favoritos; todo dependerá de la materialidad de la capa y el tipo de zapato que usarás. La idea es que la capa selle el look y lo haga tan especial que no envidie ningún otro abrigo, ya que será EL importante del outfit.

¿Dónde encontrar una de ellas? No será una odisea. Lo primero es visitar la ropa americana y recorrer las tiendas vintage, ellos tienen en sus percheros distintos tipos y tamaños de capas, verás que muchas tienen algunos accesorios que las hacen aún más especiales. Pero ya saben, es cosa de gustos; unas son muy simples que combinan con todo, otras más cortas con grandes botones y bolsillos que harán el contraste textil, algunas se pueden usar por ambos lados como la que ven en la foto... Mi capa es reversible y tiene más de 30 años en el clóset de mi madre.

¿Quieren marcar la diferencia y abrigarse con estilo? Ya lo saben, ¡vayan por su capa!

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO

30 fotos que muestran la dramática transformación de la cara de Kim Kardashian