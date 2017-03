La periodista decidió cortar su melena rubia.

La quimioterapia, es uno de los tratamientos más usados en la cura contra el cáncer, y conocidos son los efectos colaterales que trae consigo, siendo de los más notorios, la caída del cabello.

Fue por eso mismo, que la periodista y conductora de televisión, Javiera Suárez, decidió optar por lo sano y cortó su cabello, ya que estaba comenzando a perderlo.

"New look post quimio 💇 / Aros @teresitabledel. Gracias a mi querido @rai_mundosilva quien corrió con tijeras en mano y sonrisa en la cara a cortarme el pelo, luego de que con el tratamiento se me empezara a caer!!!", escribió en su cuenta de Instagram junto a esta fotografía.

Así lucía días atrás antes de nuevo corte.

Todo llega en su justo momento. Sé paciente, sé agradecido. Una publicación compartida de Javiera Suárez (@javierasuarezoficial) el 15 de Feb de 2017 a la(s) 4:14 PST

En la publicación donde muestra su nuevo look, además aprovechó de pedir a sus seguidores que oren por ella. ya que durante esta semana sabría el resultado de exámenes decisivos. "La próxima semana se vienen exámenes decisivos!! Por fa recen harto!! "Virgencita de los milagros ruega por nosotros que recurrimos a ti", escribió.

