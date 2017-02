La tarotista y numeróloga nos trae su columna semanal, esta vez, orientada al Horóscopo Chino.

Amigos esta semana les presento el Horóscopo Chino 2017, la razón es porque estamos al inicio del Año Chino, que aconteció este 28 de Enero 2017, y eso hace que les traiga las Predicciones anuales desde la perspectiva de este Zodiaco Oriental que nos advierte estamos en el Año del Gallo de Fuego y de Metal, lo que implica un año en el que la Confianza Excesiva podría jugar malas pasadas, es decir, se sugiere Prudencia para evitar desmanes, además el Gallo tiende a ser disparatado lo que implica que el equilibrio no estará presente sino todo lo contrario, y su Excentricidad le puede aparecer como incomprendido, siendo el elemento Fuego el que le acompaña implicara un año de arrebatos y osadías a nivel mundial sin espacios de reflexión, donde se aprecia fuertemente las manifestaciones asociadas a los uniformes, es decir, es el año de la milicia y su fuerte presencia, mientras que el Metal aporta con una rasgo de Inflexibilidad, resumiendo visualizo que este 2017, desde la perspectiva del Zodiaco Chino, nos presenta un año muy Complejo, con situaciones difíciles de manejar, donde habrá líderes que tratarán de imponer su mandato, con una naturaleza en la que el Fuego tendrá manifestaciones predominantes, lo que ya estamos viendo, y este Fuego paralelo al Metal hará que las temperaturas sean extremas y las manifestaciones de la naturaleza poco controlables y predecibles, sin embargo a pesar de todo no se destruye, 2016 fue un año difícil y este 2017 es mucho más impresionante, además existe otro atenuante en la propuesta oriental y está asociado al Yin&Yan que nos advierte este es un año Yin, este concepto Taoísta nos presenta el lado Negativo de la energía lo que implica que todo costará más de concretarse y concluirse, no será un período por tanto fácil sino de una Gran Prueba que lograremos remontar en la medida que nos mantengamos en las buenas acciones haciendo obras de amor y trabajando energías positivas, así que ya tenemos claro que es un año para Templar Nuestro Espíritu y que vamos a superar si o si asíseráasísea...

...Es importante destacar que son 12 signos representados por 12 animalitos, y cada animal está referido a un año en particular, al lado de cada animal, y entre paréntesis, irán los años correspondientes para que puedan reconocer cual es el signo que les corresponde, recuerden siempre rescatar lo positivo, cariños...Zita&...

RATA (1912 / 1924 / 1936 / 1948 / 1960 / 1972 / 1984 / 1996 / 2008)

...Amigos RATA este 2017 es un año en el que van a sentir todas las cosas fluyen bien y tranquilamente para ustedes, y aunque es verdad que habrán muchos cambios en el contexto social que les rodea, a ustedes poco o nada les afectará las transformaciones sociales, este período será de disfrute para ustedes, todo se va a poner para que la pasen bien y ayudará mucho el que ustedes tomen todo con tanta tranquilidad como lo van a hacer, asíseráasísea...

BUEY (1913 / 1925 / 1937 / 1949 / 1961 / 1973 / 1985 / 1997 / 2009)

...Amigos BUEY este 2017 es un año en el que van a sentirse seguros, las condiciones se van a dar de tal forma que todo lo que quieren de una u otra forma va a aparecer haciendo que puede respirar con tranquilidad, se les ve retornando a su ritmo laboral de antes lo que implica una reconstrucción positiva, y a diferencia del año anterior este si van a poder capitalizar para guardar dinero, y si no saben guardar pidan ayuda porque es buen período para abastecerse, asíseráasísea...

TIGRE (1914 / 1926 / 1938 / 1950 / 1962 / 1974 / 1986 / 1998 / 2010)

...Amigos TIGRE este 2017 es un año en el que van a sentir cierta bipolaridad, a ratos contentos y a ratos insatisfechos, sin embargo es un período de transformaciones radicales, fuertes, donde se les ve peleando por aquello en lo que creen, o en lo que han decidido avalar, no se van a detener ante nada y van a luchar por lo que hayan elegido, asíseráasísea...

CONEJO (1915 / 1927 / 1939 / 1951 / 1963 / 1975 / 1987 / 1999 / 2011)

...Amigos CONEJO este 2017 es un año en el que van a tener que controlar sus emociones para evitar caer en fastidios que solo los desgaste, si asumen esto podrán llevar las riendas y triunfar, si algo o alguien los molesta piensen primero antes de actuar, si son antimilitaristas será un año terrible, pero si son metódicos y disciplinados podrán rescatar lo positivo de lo que suceda y usarlo en su favor, asíseráasísea...

DRAGÓN (1916 / 1928 / 1940 / 1952 / 1964 / 1976 / 1988 / 2000 / 2012)

...Amigos DRAGÓN este 2017 es un año en el que van a destacar increíblemente en alguna instancia asociada a lucirse, o en eventos focalizados para ser el centro de atención, eso sí, serán muy analíticos y si algo no encaja en sus planes pues simplemente preferirán dejar de lado lo que sea aunque signifique no hacer algo muy anhelado por ustedes, asíseráasísea...

SERPIENTE(1917 / 1929 / 1941 / 1953 / 1965 / 1977 / 1989 / 2001 / 2013)

...Amigos SERPIENTE este 2017 es un año en el que van a enfrentarse a un año difícil personalmente, más complejo de lo habitual, se remarcará mucho más cualquier tipo de flojera o desidia lo que hará les cueste el tema económico durante este período, y deben estar alertas para no perder todo lo que han logrado alcanzar hasta ahora, así que estén alertas, asíseráasísea...

CABALLO (1918 / 1930 / 1942 / 1954 / 1966 / 1978 / 1990 / 2002 / 2014)

...Amigos CABALLO este 2017 es un año en el que van a estar protegidos ante las adversidades y nada los podrá derrotar, laboralmente debe darse un repunte que les devuelva el entusiasmo, y en general tienen muy buenas perspectivas que todo fluya en positivo, eso sí recuerden que si ustedes deciden ver todo negativo, o no aprovechan las oportunidades pues lo bueno se les puede ir de las manos, asíseráasísea...

OVEJA (1919 / 1931 / 1943 / 1955 / 1967 / 1979 / 1991 / 2003 / 2015)

...Amigos OVEJA este 2017 es un año en el que van a querer darse a la vida loca, todo lo asociado a lo laboral, o el inicio de proyectos, no les llamará la atención, su interés estará en la bohemia y pasarla bien, sabiendo esto podrían luchar contra esta tendencia para evitar sea un año perdido y de fracasos en todo sentido, de ser así la economía no se aprecia buena, como muchas otras cosas, asíseráasísea...

MONO (1920 / 1932 / 1944 / 1956 / 1968 / 1980 / 1992 / 2004 / 2016)

...Amigos MONO este 2017 es un año en el que van a sentirse desmotivados, como que les va a costar poder encontrar lo que les dé el empuje para seguir, se alegrarán de los éxitos de los demás, no habrá envidia en sus corazones, pero se sugiere precaución porque hay personas a las que no les va a gustar sus convicciones y podrían lastimarlos con deslealtades que no esperan, precaución, asíseráasísea...

GALLO (1921 / 1933 / 1945 / 1957 / 1969 / 1981 / 1993 / 2005 / 2017)

...Amigos GALLO este 2017 es un año en el que van a poder ver aparecer buenas perspectivas en los diferentes aspectos de sus vidas, sobretodo en el espacio afectivo pudiendo llegar a compromisos serios, y aunque es un año difícil por las razones propuestas por la Astrología China, en la medida que hagan lo suficiente podrán sobrevivir el año, si se esfuerzan más habrá buenos resultados, asíseráasísea...

PERRO (1922 / 1934 / 1946 / 1958 / 1970 / 1982 / 1994 / 2006)

...Amigos PERRO este 2017 es un año duro en el que van a visualizar muchas dificultades para concretar cualquier cosa, se pueden presentar desilusiones, y decepcionarse muy seguido lo que no es bueno, tratarán de salir adelante, pero no les valoran su aporte lo que hace prefiera evitar socializar y pueden aislarse, asíseráasísea...

JABALÍ (1923 / 1935 / 1947 / 1959 / 1971 / 1983 / 1995 / 2007)

...Amigos JABALÍ este 2017 es un año en el que van a poder conseguir grandes ventajas en el espacio laboral, aun siendo un año complejo, pero en su caso terminan hallando la solución a los inconvenientes que se les puedan presentar, lo más importante es que será un año en el que sentirán aprendieron que la vida es bella y vale la pena vivirla, asíseráasísea...

...Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños...Zita&...

