Esta semana no te pierdas el tarot y las predicciones que trae para tu signo.

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Síguelo en su Facebook.

Aries

El Colgado

El sacrificio consciente siempre tiene una recompensa, tal vez, no sea inmediata, pero siempre llega, por lo que si durante estos días, no se dan las cosas como quisieras y asumes el hecho, sin renegar, será la mejor manera de enfrentar la situación, sin estresarte.

Tauro

9 de Espadas

La peor manera de enfrentar las situaciones de cambios, es verlas como una amenaza y en consecuencia con miedo, el miedo puede paralizarnos y convertirnos en objeto de los cambios y no como debiera ser: Sujetos de nuestra propia evolución y protagonistas de nuestra vida.

Géminis

7 de Oros

Si has cumplido conscientemente con tus obligaciones y responsabilidades en los temas importantes de tu vida, puedes estar tranquila, ya que la recompensa siempre llega para premiar, en cierto modo, el trabajo o rol que has asumido.

Cáncer

5 de Oros

La mejor manera de enfrentar situaciones difíciles de la vida, aquellas que nos producen dolor o quebranto es no hacer comparaciones con la realidad de los demás, porque siempre habrá quienes estén mejor y olvidamos con facilidad a quienes podrían estar mucho peor que nosotros.

Leo

Sota de Copas

El sentimiento de amor siempre debe comenzar por el desarrollo del amor propio, que no es egoísmo ni vanidad, si no, la especial capacidad para también sentir amor por los demás, sin esperar nada a cambio, lo importante es no quedarse en esta etapa primitiva, si no, evolucionar.

Virgo

4 de Espadas

Revisa tu rutina de trabajos y obligaciones, porque el exceso de responsabilidades, muchas veces autoimpuestas, te pueden llevar al colapso en tu salud, esto, sumado a una exagerada autocrítica y el no permitirte el error, es una mezcla peligrosa que debes manejar.

Libra

8 de Oros

Podrás abrir nuevas maneras de incrementar tus ingresos, si piensas que es necesario hacerlo, todas ellas pasan por el estudio de nuevas materias, la capacitación o la alternativa de talleres que te entreguen conocimientos prácticos para ejecutar alguna profesión u oficio que te muestre nuevos horizontes.

Escorpio

Caballo de Oros

La perseverancia reemplaza muchas veces a otras virtudes menos comunes o más difíciles de poseer, con ella, si nos hacemos el propósito, podemos lograr mucho más, ya que es un don que podemos cultivar, tal vez en este momento sea conveniente ponerla a prueba.

Sagitario

3 de Copas

Cultivar la amistad o tener a nuestro haber un círculo de buenos amigos, es la mejor manera para sobrellevar momentos de dolor o disfrutar espacios de alegría. Este puede ser un buen periodo para renovar lazos con personas que puedan valer la pena.

Capricornio

As de Oros

Puede ser este un buen momento para iniciar alguna actividad lucrativa en solitario o sociedad y que pudiera partir como una alternativa complementaria y convertirse, con el paso del tiempo, en una actividad principal, las cosas están dadas, depende de ti.

Acuario

As de Bastos

Si se presentaran posibilidades para cambiar de trabajo, para iniciar algún emprendimiento o realizar un gran giro en tu actividad laboral, debes considerarlo, ya que podría ser una buena oportunidad para mejorar tu actual situación.

Piscis

10 de Oros

Esta carta es pródiga en ámbitos muy diversos. Es positiva para todo lo referente a bienes raíces: Compras, ventas, arriendos. Para planificar la familia (Hijos).Para recibir algún dinero no considerado y para hacer una visita al médico.

