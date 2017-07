Esta semana no te pierdas el tarot y las predicciones que trae para tu signo.

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Síguelo en su Facebook.

Aries

Reina de Espadas

Para cortar con hechos, situaciones o personas del pasado no debemos echar mano a la impulsividad que nos puede inducir a errores o injusticias, el mejor camino tiene tres requisitos, el primero la reflexión, luego la determinación y como consecuencia, el punto final.



Tauro

Nueve de Espadas

El sentir un grado de preocupación o angustia por el devenir, puede ser un hecho recurrente si nos quedamos estáticos esperando que las cosas se den, sin tomar el protagonismo necesario en nuestra vida, todo no se puede controlar, pero si aquello que depende de nosotros.

Géminis

As de Oros

Se inicia un periodo propicio para sentar las bases de planes o proyectos destinados a generar ingresos económicos ya sea sola o en sociedad, las cosas están dadas para que lo que haya que resolver, se haga en forma expedita y con resultados favorables.

Cáncer

Rey de Espadas

"Con la vara que midas, serás medido" significa que según tratemos a los demás, así nos tratarán, en consecuencia mide tus actos que puedan afectar injustamente a otros y beneficiarte a ti, recuerda siempre que somos los demás de los demás.

Leo

Cuatro de Oros

El dinero o la salud se pueden perder y con más o menos dificultad se podrían recuperar, aunque la salud lleva una carga de incógnita e incertidumbre, la sugerencia para estos días es que si de ti depende no arriesgues voluntaria o irresponsablemente ninguno de estos dos importantes bienes.

Virgo

La Emperatriz

Disfruta de todo momento de plenitud que pueda brindarte la vida en el transcurso de estos días, una buena manera de gozarlos y además potenciarlos es pensar que te lo has ganado y en consecuencia, te lo mereces, pero si quisieras comentarlo con alguien, busca a quién más te aprecie.

Libra

Cuatro de Bastos

Tu situación actual tiende a estabilizarse y como consecuencia lógica, a darte una sensación de pisar en terreno firme, lo que te traerá por añadidura, confianza en ti y certeza que tienes capacidades suficientes para avanzar en tus proyectos.

Escorpio

La Luna

Evita tomar determinaciones o definir, sin mayor discernimiento, acciones que más adelante puedan traerte consecuencias indeseables, no es el momento, si pudieras postergarlo para otro momento, sería mucho mejor.

Sagitario

Nueve de Bastos

Una cosa es andar a la defensiva y otra muy distinta es tomar ciertos resguardos, la diferencia está en la energía que se necesita para llevarlas a cabo, en estos días bastará la cautela, que siempre es recomendable y a veces se hace un sano hábito.

Capricornio

Rey de Bastos

Semana tranquila, sin mayores inconvenientes, bastaría que actuaras según tu natural carácter y personalidad para enfrentar desafíos de rutina y avanzar a paso seguro. Recuerda que lo que te caracteriza es, tu don de mando, tu principio de autoridad y ser capaz de ver las cosas materiales desde un punto atinadamente práctico.

Acuario

Seis de Espadas

Partiendo de tus experiencias de las pasadas semanas, la que ahora comienza, se avizora bastante más tranquila, lo que te permitirá seguir de la mejor manera lo que te tiene ocupada, pero sin límite de tiempo y con mayor serenidad para analizar y potenciar los resultados.

Piscis

Diez de Espadas

A veces las dificultades no se presentan de una en una si no arremeten de múltiples maneras y en distintos flancos, ante esto lo más sano es atacarlas de a una y por orden de importancia o urgencia, de no hacerlo así lo más probable es que nos sintamos abrumados y superados.

