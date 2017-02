Nuestra Brujita Calú nos trae esta semana predicciones para la primera quincena febrero desde el Tarot de las Diosas, inspirado en el maravilloso panteón de deidades femeninas que desde la prehistoria, y desde distintas civilizaciones, emergen para entregarte hoy su mensaje.

Por Carmen Luz Ibarra (Brujita Calú)

Si aún desconoces cuál es tu Arcano Natal puedes aprender cómo calcularlo ingresando aquí

Como cada semana, comenzamos desde el Tercer Arcano, porque aritméticamente es inviable que alguien tenga como Arcano Natal a El Mago (I) o La Papisa (II)

III La Emperatriz

Desde Irlanda llega la Diosa Maeve, cuyo nombre significa "intoxicar". Entra en tu vida a zancadas, desafiándote para que asumas la responsabilidad de tu vida. Ha llegado el momento en que te conviertas en la reina de tus dominios, tomando conciencia y responsabilizándote de todo lo que haces, de todo lo que eres, y de todo aquello en lo que crees. ¿Tienes la sensación de que vives una vida previamente programada por alguien? Quizás has estado yendo a la deriva en una situación, en vez de averiguar si esto era lo mejor para ti. O puede que no reconozcas tu responsabilidad en lo que estás atravesando. Maeve te dice que debes asumir la responsabilidad de tu vida, pues sólo asumiendo la responsabilidad, reconociendo dónde estás, quién eres, qué eres, puedes dar lugar a algo diferente.

IV El Emperador

Afrodita llega a tu vida con su danza de amor y te invita para que te deleites, te goces y te regodees en el amor a ti misma. Pregúntate: ¿Hoy he mimado mi cuerpo? ¿Lo he nutrido con aceite? ¿Lo he perfumado con flores? ¿He tomado un baño relajante? ¿Tengo cada día presente amarme? ¿Te tratas pocas veces con amor? Ha llegado el momento de amarte a ti misma. Afrodita te recuerda que para poder amar a los demás, primero te debes amar a ti misma. Amar a los demás significa ser capaz de permitirles ser exactamente como son. Nos enseña a ser compasivas con nosotras mismas, a no juzgarnos duramente, a tener paciencia con nuestras debilidades. El Camino hacia la totalidad con Afrodita es alcanzar el poder de sustentar un espacio infinito de amor con gozo y paciencia con nosotras y extenderlo hacia los demás.

V El Papa

Los hindúes y los budistas de la India daban culto a Maya como la Diosa de la Creación, la Tejedora de la Red de la Vida y la Ilusión. Ella es la parte virgen y doncella de las tres facetas de la Diosa Kali. Sus atributos son la inteligencia, la creatividad, el agua, y la magia. Maya entra en tu vida para que te enfrentes a la ilusión. Es el momento de ver qué es realidad y qué es ilusión en tu vida. Pregúntate si estás cautiva en una situación y te resulta difícil decidir porque no puedes ver con claridad ¿Te quedaste con lo que cierta realidad parecía ofrecerte y ahora descubres que no había nada detrás?

Maya dice que es muy fácil quedar cautiva de las ilusiones, pero debes entender que podrás avanzar sólo cuando aceptes el lugar en que te encuentras y te perdones, cuando te des cuenta de la ilusión y luego conscientemente levantes los velos para contemplar la realidad. Ver la realidad que existe tras la ilusión es lo que te va a dar poder.

VI Los Enamorados

Diosa de los caballos, Diosa de Mundo Inferior, Gran Reina era el nombre original de Rhiannon. Aunque no era humana se casó con un mortal, y le dio un hijo que, durante la noche, fue robado por su suegra y para incriminarla mancharon su rostro de sangre. Fue juzgada por devorar a su propio hijo. Durante 7 largos años vivió dudando de sí misma, con la culpabilidad de haber matado a su hijo, hasta que apareció cuando ella decidió escuchar su intuición y salir a buscar la verdad.

Rhiannon entra en tu vida a galope para ayudarte a vencer las dudas. Las dudas bajan tu vibración, te atormentan. Negarte a ti misma es una pérdida de tiempo. No te lleva a ninguna parte. Pero hacerte preguntas sí te lleva a encontrar respuestas. Cuestiónate, plantéate preguntas en lugar de dudas y así obtendrás las respuestas que necesitas para continuar tu sendero hacia la totalidad.

VII EL Carro

Minerva es la diosa de la inteligencia, la creatividad, la sabiduría, las habilidades domésticas y los trabajos manuales, patrona de artesanos, de todas las personas cuyo trabajo manual está dirigido por su mente. Ha venido a tu vida para decirte que es el momento de examinar tus creencias, y que las cambies si no nutren tu totalidad. Los pensamientos malsanos, viejos y desgastados, causan en tu vida desgaste de energía y te privan de felicidad. Seguir dando crédito a los mensajes negativos que tus padres y/o maestros te trasmitieron siendo niña, te hace daño.

Todos hemos nacido con una historia, pero es decisión nuestra seguir viviendo con ese relato o decidimos crear nuestra propia historia, una que nutra todo lo que queremos ser. Minerva te dice que debes contemplar tu integridad, con todos tus aspectos (tanto los oscuros como los luminosos) y elegir las creencias más adecuadas para ti.

VIII La Justicia

En el hinduismo, la Diosa Shakti es activa, poderosa, vital... la fuerza que anima el universo. Lo masculino es la fuerza pasiva, inerte, latente. Shakti tiene su consorte con el cual se funde en la unión sexual. Sin esa unión, ninguno de los dos puede hacer nada. Shakti estalla en tu vida para darte energía y revitalizarte. El camino hacia la totalidad se encuentra en aprender a trabajar con Shakti, la diosa cósmica y orgásmica de la energía ¿Te sientes cansada últimamente? ¿La vida y sus exigencias te dejan exhausta? ¿Sigues dando tu energía sin recuperarla, sin recargarte? Puede que quieras realizar algo, pero no te encuentras con la energía para hacerlo. Pues bien, hoy Shakti te dice que hay mucha, muchísima energía a tu disposición. Lo único que tienes que hacer es aprender a conectarte con ella.

IX El Ermitaño

Desde la India, Lakshmi aparece en nuestra vida para decirnos que es el momento de nutrir la totalidad reconociendo la abundancia y vivir desde ella. Pregúntate si tu existencia está definida por los parámetros de la escasez más que por los de la abundancia ¿Se basa tu economía en una conciencia de pobreza, en vez de una conciencia de abundancia y plenitud? ¿Tu perspectiva de la vida es la de no tener nunca suficiente? Lakshmi te explica que es difícil que percibas la abundancia si la carencia, la pobreza y la escasez dominan tu consciencia.

El camino hacia la totalidad se encuentra en abrirte al flujo de la abundancia del universo y reconocer la abundancia que hay en tu vida. Cuando lo hagas te convertirás en parte de ella y podrás nutrirte de ella. Al hacerte consciente de la abundancia de tu vida (amistad, salud, familia, amor, belleza, talentos, humor, etc.) en todas sus formas puedes pedir más desde la conciencia.

X La Rueda de la Fortuna

Oshun, es La Diosa de las Aguas, de los ríos, torrentes y arroyos. Ama las cosas hermosas. Le encanta adornarse, en espacial con amarillos y oros. Se la honra con miel y con monedas de cobre. Su danza y sus andares son fascinantes y provocativos, nadie puede escapar a sus encantos. Oshun aparece seductora en tu vida, viene a sugerirte que honres tu sensualidad. Dedica atención y tiempo al cuerpo, honrando tus sentidos y a tu sensualidad y poniéndolos en juego. Oshun está aquí para decirte que es el momento de la sensualidad y te invita a que la sigas.

XI La Fuerza

Nu Kua, la diosa china con cuerpo de dragón, vino a restablecer el orden cuando los pueblos hopei y shanxi del norte de China se hallaban en "el Gran Caos del Universo". Cuando llega a tu vida lo hace para ayudarte a generar orden. Pregúntate si vives sumida en el desorden ¿Organizas a tu jefe, a tu familia a tu pareja, pero no eres capaz de organizar tu vida? Es momento de nutrirte del orden que ayuda, en lugar de sofocar tu fuerza vital. Nu Kua se presenta para acompañarnos a generar orden en nuestra vida. A veces puede tratarse de ordenar papeles, cosas pendientes, trámites burocráticos, orden en los armarios, en la casa, cambiar las cosas de lugar para optimizar espacio; también te invita a mirar tu orden interno, a priorizar tu manera de relacionarte con la vida, a cuidar tu cuerpo, cómo te alimentas, a encontrar tiempo para hacer ejercicio físico, para meditar, para divertirte, para mantener relaciones saludables, hábitos sanos, etc...

XII EL Colgado

Desde Gales llega Morgana, la triple Diosa de la muerte y el renacimiento, que aparece como una hermosa y joven doncella, como una poderosa madre/creadora o como una bruja mortífera. Morgana ha venido a tu vida danzando con sus tambores y su magia para invitarte a descubrir y vivir tus ritmos ¿Conoces tus propios ritmos? ¿Cuándo es mejor momento para hacer ejercicio, para dormir, para comer, para hacer el amor, para crear, para trabajar? ¿Estás viviendo los ritmos de tu pareja en vez de los tuyos?

Quizás nunca hayas descubierto tus propios ritmos por complacer a los demás. Fluir con tus ritmos te proporciona energía porque no estás suprimiendo lo que es natural en ti. Morgana dice que la vitalidad, la salud y la totalidad se nutren cuando fluyes con tu propio y singular latido, en vez de oponerte a él.

XIII La Muerte

Desde Brasil, llega la Diosa Oya, dominadora de los fenómenos atmosféricos, en especial de los tornados, el rayo, los temporales, el fuego, el liderazgo femenino, de la persuasión a través del encanto y de la transformación. Cuando las mujeres se enfrentan a conflictos difíciles de resolver, invocan a Oya e busca de protección. Ella entra en tu vida como una tormenta para decirte que el cambio está llamando a tu puerta. El camino a la totalidad en tu caso se halla abrazándote al cambio.

Puede ser que tengas miedo a los cambios y por eso no los dejes entrar en tu vida. No das cabida a otras posibilidades que no sean como tú lo has dispuesto. La resistencia al cambio hace que sea más insistente mientras que si optas por danzar con él terminarás fluyendo conjuntamente. Entra a fondo en la caótica danza del cambio y recibirás la bendición de sus abundantes posibilidades.

Oya dice que hay que cavar la tierra para poder plantar algo, y que el cambio trae siempre lo que necesitas en tu sendero hacia la totalidad.

XIV La Templanza

Se dice que Lilith fue posiblemente la primera Mujer sobre la Tierra, la primera compañera de Adán. Ella se negó a ponerse debajo de él cuando hacían el amor. Insistía en que, dado que se habían creado semejantes, debían relacionarse por igual en el sexo, pero Adán se negó y ella lo abandonó. Ella aparece en este momento ante ti para que tomes conciencia y recuperes el poder. Pregúntate ¿Qué creencias sustentas que niegan tu poder? ¿Dónde está todo lo que has perdido, todo ese poder que has perdido? ¿Se te ha dicho que la mujer poderosa no encuentra pareja o que el poder te hace poco femenina? ¿Te han rechazado cuando has intentado recuperar tu poder? ¿Temes usar tu poder o recuperarlo? Lilith te dice que el camino hacia la totalidad se halla al reconocer que no estás conectada con tu poder y luego en aceptar que ese poder es tuyo.

XV El Diablo

Kali, la triple Diosa de la creación, conservación y destrucción, es el hambre insaciable del tiempo, que da a luz y luego devora. Las calaveras, los cementerios y la sangre guardan relación con su culto.

La energía de Kali es incontrolable. Viene danzando a tu vida para decirte que ha llegado el momento de enfrentar tus miedos. Todo aquello que se oculta y aparece ante ti como amenazador -tanto si está profundamente encerrado en tu inferior, como si está fuera- conviene que lo mires a la cara y que lo traigas a la luz de la consciencia. Kali viene a decirte que tu danza es necesaria como parte de la totalidad de la danza de la creación.

El camino hacia la totalidad con Kali se nutre cuando reclamas cada fragmento de ti misma a los que renunciaste por miedo. Te darás cuenta que la mayoría de los miedos no tienen forma. Por el mero hecho de identificarlos, ponerles nombre y mirarlos a la cara, obtienes poder. La totalidad se genera cuando los reconoces y pasas a través de ellos.

XVI La Torre

Ix Chel, la Diosa Luna/Serpiente es la que garantiza la fertilidad, del arte del tejido, la magia, la salud, la curación, la sexualidad, del agua y los partos. La libélula es su animal totémico. Ella llega a decirte que es la hora de expresarte desde la creatividad. Despierta tu Luz Creadora. Es el momento de alimentar tu fuego, de dejar que fluya en ti la energía creadora. ¡Crea! ¡Atrévete! Pero sé responsable con tus obras, ya sea si son de arte como de carne (tus hijos). La creatividad nutre, remienda las lágrimas de nuestra vitalidad; la creatividad sana, es medicina. Es nuestro derecho de nacimiento, cuando nos expresamos desde ahí, nos hace felices y por lo tanto saludables. El camino hacia la totalidad con Ix Chel se nutre cuando te abres a la creatividad y la vives.

XVII La Estrella

Desde Japón te visita Uzume. En su danza cósmica se acerca a ti para decirte que ha llegado el momento de que alimentes tu totalidad con la risa. La risa relaja, permite tomar perspectiva, hace más llevaderas las dificultades. Pregúntate si te has estado tomando la vida demasiado en serio ¿Cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas? ¿Eres capaz de reírte de ti misma con cariño? Tal vez la vida te está poniendo a prueba con momentos muy difíciles y por eso no ves el lado más risible o cómico de la situación. El camino hacia la totalidad con Uzume se consigue cuando optas por reír y ver con humor todos los problemas de la vida.

XVIII la Luna

Tara, que tuvo origen en la India y cuyo nombre significa "estrella" es una importante diosa del panteón tibetano. Es la deidad del autodominio y el misticismo. Está aquí para recordarte que debes centrarte. Es el momento de nutrir la totalidad sumergiéndote en tu interior y fortaleciendo tu centro, concentrando tu conciencia. Deja que la confusión y el alboroto sigan sin ti. Es difícil escuchar tu propia voz en medio del frenesí de la vida. Sumérgete en el silencio, en la calma. Cuando regreses serás más fuerte y te será más fácil danzar con lo que la vida venga a ofrecerte.

XIX El Sol

Desde Europa oriental la Diosa Vila llega a tu vida danzando y tomando distintas formas para enseñarte a mutar y ser flexible. Tal vez estás enfrentando un momento en el que te sientes atascada, bloqueada y sin poder moverte o quizás pienses que el ser humano es el más importante de la creación; que las piedras, los animales, los árboles, la tierra son formas menores. Es el momento de que expandas tu conciencia, que te vuelvas más flexible para obtener otras perspectivas, desde otras formas.

XX El Juicio

Desde el Mediterráneo, llega la Diosa Deméter cuyo nombre significa "Pórtico misterioso de lo femenino". Ella viene a iluminar tu sendero en medio de la oscuridad, para que te enfrentes al laberinto de sentimientos y emociones. Es importante que trabajes contigo mismo en la aceptación, el reconocimiento y la expresión de tus sentimientos.

Los sentimientos no expresados se acumulan y pueden enfermarte, ya que ocupan un espacio en tu interior e impiden el flujo de energías saludables. Deméter dice que en la medida de que aceptes y reconozcas tus sentimientos, menos tiempo perderás en el laberinto de las emociones y más energía tendrás para vivir. En la medida de cómo aceptas y honras los sentimientos, más segura te sentirás al expresarlos.

XXI El Mundo

La salvaje Diosa del nacimiento y la muerte Baba Yaga entra volando en tu vida para ayudarte a nutrir la totalidad poniéndote en contacto con tu mujer salvaje. Es el momento de reconectar con lo natural, con lo primordial e instintivo. Suéltate el cabello, mueve tu cuerpo y ponte en marcha. ¿Tienes encerrada a tu mujer salvaje? ¿La has encarcelado para que nadie vea que no eres tan buena, tal pulcra, tan limpia? ¡Libérala! La necesitas. Esa mujer forma parte de ti, de tu energía, de tu vitalidad, de tu creatividad.

Ella eres tú y tú necesitas todas las partes de ti misma para danzar en la totalidad. Baba Yaga te explica que es muy importante que aprendas a integrar a la mujer salvaje porque una mujer salvaje no integrada genera comportamientos autodestructivos. Nuestra naturaleza salvaje está ahí, y necesita manifestarse. Tú eres quien decide si la expresas creativa o destructivamente.

XXII El Loco

La Diosa del Mar Sedna, de origen Inuit, entra en tu vida para decirte que dejes de ser una víctima. El camino hacia la totalidad radica en reconocer que te has dejado llevar por el arquetipo de víctima y que estás viviendo en función de él y luego cambiando el modelo para acumular poder. Quizás seas aficionada a lamentarte diciendo porqué me pasa esto a mí. No te quedes en el por qué, se realista con lo que tú misma estás generando, y esfuérzate en cambiarlo.

Tu camino a la totalidad se encuentra en reconocer cuándo estás haciendo el papel de víctima y detenerte. Sedna dice que todas hemos sido víctimas de algo, de las instituciones patriarcales, religión o color. Te anima a que reivindiques tu poder. Sedna dice que eres demasiado preciosa y necesaria en esta danza de la vida para desperdiciar tu energía y tu tiempo siendo una víctima. En vez de derrochar tu energía utilízala para crear lo que deseas.





