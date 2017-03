Esta es una buena semana para desintoxicar el cuerpo, según nuestra brujita. No te pierdas sus predicciones para ti.

La Brujita Calú nos entrega hoy predicciones a través de Las Runas y nos cuenta que esta semana la Luna Llena en Virgo nos insta a poner atención en nuestra salud y en cómo estamos organizando nuestra vida. "Aprovecha para desintoxicarte, para hacer esos exámenes pendientes, para poner en orden tus horarios, organizarte y darte cada un día un tiempo para ti", nos aconseja.

Antes de leer las predicciones, ¿sabes cuál es tu Arcano Natal y qué carta te corresponde?, descúbrelo aquí.

Comenzamos desde el Tercer Arcano, porque aritméticamente es inviable que alguien tenga como Arcano Natal a El Mago (I) o La Papisa (II)

3 La Emperatriz

Tu Runa es Thurisaz. La fuerza de esta runa yace en su habilidad de esperar. No es momento para tomar decisiones y por lo tanto te conviene fortalecer tu habilidad de esperar. Antes de dar un paso haz una pausa y revisa el pasado: los aprendizajes y las alegrías, los triunfos las penas, todo lo que te trajo hasta aquí. Obsérvalo todo, bendícelo todo, suéltalo todo. Pues es soltando el pasado que recuperas tu poder.

4 El Emperador

La paciencia es el consejo que la Runa Eihwaz ofrece a las nacidas bajo El Emperador: no agitarte, ni angustiarte ni codiciar un resultado deseado. A menudo anuncia un tiempo de espera, pero también te aconseja que no te dejes vencer por las dificultades iniciales que presente aquello que persigues. No desesperes ni abandones, concentra tus energías, observa, analiza, como si fuera un juego de ajedrez prevé los movimientos que se pueden oponer para que luego actúes y venzas. La habilidad de prever las consecuencias antes de actuar es señal de un ser profundo. El universo apoya tu acción y te da poder. Advierte que los inconvenientes son medios para promover tu crecimiento: pruebas para tu evolución e iluminación.

5 El Papa

Tu Runa es Ehwaz y trae con ella un mensaje de transición, de cambios físicos, nuevas moradas, nuevas actitudes o nueva vida. También simboliza el movimiento en el sentido de mejorar cualquier situación. Esta Runa está rodeada de una sensación de desarrollo gradual y progreso continuo, con la consiguiente noción de crecimiento lento a través de numerosos cambios. Esto podría aplicarse al crecimiento de un negocio o al desarrollo de una idea. Tal vez una relación necesita atravesar por cambios para mantener el crecimiento y la vida. El símbolo de esta Runa es el caballo y tiene que ver con el lazo inseparable entre caballo y jinete, con la confianza mutua, tal vez muy necesaria en la pareja o con alguien a quien amas.

6 Los Enamorados

La runa Laguz pide a las nacidas bajo Los Enamorados que sean agua en estos días, que fluyan, que se sumerjan en el ir y venir de emociones, vocaciones y relaciones. Llama a la satisfacción de las necesidades emocionales, al despertar del lado intuitivo o lunar de tu naturaleza. El éxito ahora estriba en contactar con tu saber intuitivo, en armonizarte con tus propios ritmos. Deja que las fuerzas invisibles actúen, que las cosas discurran. No trates de dirigirlo todo de manera racional, pues tu intuición te ayuda a vencer los obstáculos. El éxito vendrá si utilizas tu imaginación. Del mismo modo tus capacidades psíquicas te llevarán al encuentro de las respuestas necesarias para tu progreso.

7 El Carro

A las nacidas bajo el Arcano El Carro, la Runa Uruz (La Fuerza) las invita a actuar con mayor osadía, valentía y audacia frente a aquello que las preocupa y que parece haberse estancado o requiere solución. Te anuncia un nuevo ciclo en el que ganarás espacio personal, independencia y libertad. Si te preocupaba algún tema de salud, hay energías de vitalidad y sanación, tanto a nivel físico como emocional y/o sicológico. También te anuncia que una relación amorosa está cambiando radicalmente y si uno de los integrantes de la pareja no se adapta, el lazo se cortará.

8 La Justicia

Para los nacidos bajo este Arcano, la Runa Algiz trae un mensaje de protección. Nos indica que es momento de seguir nuestros instintos, aunque la realidad nos presente un panorama contrario, no siempre los caminos marcados nos permitirán llegar a nuestras metas, tal vez es momento de crear nuestro propio camino donde no existe. Recuerda que la acción en el momento apropiado y la conducta correcta son la única protección verdadera. Si te encuentras sintiendo dolor, obsérvalo y quédate con él. No trates de esconderte ni escapar de la vida negando lo que está sucediendo. Progresarás, y saberlo es tu protección.

9 El Emitaño

Perth es la Runa para las nacidas bajo el Arcano El Ermitaño. Hay sorpresas que podrían ser ganancias repentinas, una nueva actividad, oportunidades inesperadas que se presentan, etc. En lo emocional, puede marcar el inicio de una relación o una nueva etapa de una relación ya constituida. De haberse dado una ruptura o separación, puedes concebirlo como un renacer, pues está implícita la idea de liberación. No te ates a los recuerdos del pasado, pues esa actitud te impide vivir el presente que es el único tiempo real de que dispones: el pasado ya pasó, el futuro está por llegar. Lo único con lo que cuentas es el aquí y ahora.

10 La Rueda de la Fortuna

La Runa Blanca te enfrenta a la muerte de una parte de tu vida como la has vivido hasta ahora. Debes mirar qué es aquello que te retiene, bloquea y te impide ser feliz o encontrar el camino hacia quién eres realmente. La Runa Blanca te pide fe, confianza y soltar el control. Te pide dejar de programar y centrarte en el futuro desde el miedo. Te pide un acto de valor no menor, un salto al vacío sin nada en las manos. Nada es predestinado. Los obstáculos de tu pasado pueden convertirse en las puertas que abren hacia nuevos principios. Hoy toma aliento: sabrás que la labor del auto-cambio está progresando en tu vida.

11 La Fuerza

Para los nacidos bajo el Arcano La Fuerza emerge Wunjo, una runa que simboliza la rama que da frutos. Te anuncia que el periodo de penas o problemas ha terminado gracias a que has aprendido las lecciones de este tiempo. El cambio que correspondía ha ocurrido y ahora podrás recibir libremente las bendiciones de Wunjo, en forma ya sea de ganancias materiales, en tu vida emocional o en una sensación acrecentada de tu propio bienestar. La luz atraviesa las nubes y toca el agua justo en el momento en que algo hermoso surge de las profundidades. Hay una nueva claridad en tu vida.

12 El Colgado

Sowelu marca un momento de regeneración profunda para quienes han nacido bajo el Arcano El Colgado, incluso a nivel celular. Tal vez consideres prudente apartarte o retirarte de una situación apremiante, especialmente si los eventos o las personas están exigiéndote que derroches tu energía ahora. Tal retiro es un retiro en la fuerza y puede indicar la necesidad de un viaje hacia el interior para centrar, para balancear. La Runa aconseja abrirse, permitir que la Luz penetre hacia una parte de tu vida que ha permanecido en secreto, encerrada.

13 La Muerte

La Runa Othila te indica que es el momento de separar los caminos. La piel vieja debe ser mudada, las relaciones anticuadas deben ser desechadas. Cuando esta Runa aparece es un llamado al desprendimiento. Es la Runa de la ruptura radical. La acción apropiada aquí es el rendimiento y muy probablemente el retiro: saber cómo y cuándo retirarse y poseer la firmeza de voluntad para llevarlo a cabo. Brinda prosperidad y ganancias materiales legadas como herencia, pero siempre llegarán gracias a algo a lo que has renunciado o a una separación, ya sea de algún sentimiento negativo o de un aspecto negativo en tu conducta

14 La Templanza

La llegada de la Runa Gebo te muestra que vienen tiempos propicios para fortalecer tu relación o iniciar su sociedad comercial. También anuncia logros, alegrías y éxitos. El máximo regalo de esta Runa es la realización del Divino en todas las cosas: Dios siempre realiza asociaciones equitativas. Simboliza el regalo de la libertad desde el cual fluyen todos los demás regalos. Sin embargo, se te advierte que estés atenta precisamente a tu libertad, que en tu vida en pareja o en una empresa comercial no te permitas perder esa libertad, pues la verdadera unión sólo se logra por seres completos y separados que retienen su singularidad aún al unirse.

15 El Diablo

La Runa Dagaz representa los adelantos y la transformación, pero también nos recuerda que no hay nada totalmente blanco ni totalmente negro, que es importante transitar por un camino central, sin polarizarnos para alcanzar el gran cambio que esperas y significará la realización tus anhelos. Verás que las situaciones que te preocupaban darán un giro importante a tu favor. Esta Runa a menudo introduce un importante período de logro y prosperidad. La oscuridad ha quedado atrás, la luz del día ha llegado.

16 La Torre

La Runa Nauthiz nos enfrenta a las limitaciones que nosotras mismas nos imponemos desde nuestras sombras y miedos. Te pide que mires que hay dentro de ti, desde el temor, que atrae problemas y bloqueos a tu vida. Nauthiz te anuncia un momento de insatisfacción en el que sentirás que lo conseguido hasta ahora es insuficiente. Por ello el consejo que también trae consigo es la paciencia, sin dejar de lado la perseverancia, pero se deberás evaluar profundamente qué es realmente lo que quieres. También te dice que habrá demoras y cambios en tus planes. Este es el momento de pagar viejas deudas y de restituir el balance. Así que enmienda, restituye, corrige: cuando los pescadores no pueden salir al mar reparan sus redes.

17 La Estrella

La Runa Isa está relacionada con el estancamiento, el congelamiento. Es posible que te encuentres en una situación en la que sientes que nada puedes hacer, atada de manos. Algo "congela" tus planes, en un tiempo de austeridad, postergación o sacrificio de algún deseo largamente acariciado. Descarta, suelta, limpia lo pasado. Eso traerá el deshielo. Usualmente Isa requiere un sacrificio en el campo personal, del ego. Te aconseja que midas tus pasos y permanezcas atenta en las relaciones con otros. Muestra moderación en nuevos encuentros, citas profesionales o relaciones.

18 La Luna

La Runa Mannaz te anuncia crecimiento y evolución, pero inspiradas en la humildad y conciencia de quien eres. Te pide que no seas intolerante, cerrada o crítica frente a los otros, sino que te mantengas receptiva. Te sugiere además que frente a aquello que quieres alcanzar te mantengas en una actitud de humildad, sin expectativas y con el orgullo en segundo plano... sólo así lograrás vences los obstáculos. La Runa Mannaz está unida al poder del pensamiento y, por lo tanto, te muestra que tu propia claridad y el desapego a los obstáculos te permitirán que tu pensamiento se materialice para alcanzar tus objetivos.

19 El Sol

Tu Runa es Kano, que representa la llegada de la apertura y la claridad que disipa la oscuridad que ha estado cubriendo alguna parte de tu vida. Ahora eres libre para recibir y para conocer la alegría de dar sin ataduras. Kano te dice que mientras más luz tengas, mejor podrás distinguir lo que debes dejar a un lado para continuar tu camino. En las relaciones vivirás una apertura mutua, con mayor comprensión, más transparencia y tolerancia.

20 El Juicio

Ansuz es la Runa Mensajera, representa básicamente el lenguaje como vehículo y recipiente de la sabiduría, la verdad, transmitida por medio de la palabra. Te indica que te encuentras en el principio de un nuevo ciclo. Recuerda que las vidas nuevas comienzan con las nuevas conexiones, sorprendentes enlaces que nos dirigen hacia nuevos caminos. Por lo tanto, empéñate ahora en estar especialmente atento durante las reuniones, visitas o encuentros casuales, particularmente con personas más sabias que tú.

21 El Mundo

Para las nacidas bajo el Arcano El Mundo, surge Fehu, la Runa de la Realización que nos pide una profunda investigación del significado del lucro y las ganancias en tu vida. Averigua con cuidado si son las riquezas y las posesiones lo que necesitas para tu bienestar, o bien si necesitas el auto-dominio y el crecimiento de la voluntad. Te pide humildad en los tiempos de buena fortuna, de estar atento a no dejarte vencer por el ego, a compartir con los otros.

22 El Loco

Jera te trae un mensaje de luz y anuncia éxito frente a aquello que hoy te ocupa, pero debes tener algo de paciencia porque tal vez no sé dé en los tiempos que tú esperas. Recuerda que la paciencia es esencial para el reconocimiento de tu propio proceso, el cual a su tiempo lleva a la cosecha del yo. Existe un antiguo cuento de un labrador que estaba tan ansioso por ayudar a sus cultivos que salió una noche y jaló los brotes nuevos... No existe manera de empujar al río ni tampoco puedes apresurar la cosecha.

