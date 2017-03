La Brujita Calú nos entrega esta semana las predicciones de marzo para cada Arcano Natal. Nos cuenta que este mes la conjunción anual Sol-Neptuno nos invita a estar conectadas con nuestra intuición y creatividad, pero debemos ser muy cuidadosas porque estaremos más sensibles porque la presencia de Venus retrógrado nos inyecta una dosis extra de emocionalidad... Ojo en nuestra comunicación, en nuestra forma de plantear nuestras diferencias especialmente con nuestras parejas.

Antes de leer las predicciones, ¿sabes cuál es tu Arcano Natal y qué carta te corresponde?, descúbrelo aquí.

Comenzamos desde el Tercer Arcano, porque aritméticamente es inviable que alguien tenga como Arcano Natal a El Mago (I) o La Papisa (II)



3 La Emperatriz

Este mes es propicio para que hagas realidad algunos proyectos que has estado postergando. Decídete y lánzate a la conquista de lo que anhelas y no te has atrevido a concretar en los meses anteriores. Si tienes algunas discusiones pendientes con tu pareja, plantea con claridad tus puntos de vista, pero sin dañar... elige con cuidado cada palabra. Para quienes están sin pareja, será un mes interesante porque personas nuevas ingresarán a su círculo de amistadas con probabilidades de que haya algo más en un tiempo.

4 El Emperador

Si quieres salir de la rutina, las próximas semanas son ideales para que expreses tu creatividad tanto en lo laboral, como en tu relación de pareja. Trata de innovar, de crear escenarios nuevos, deja fluir tu imaginación porque de lo contrario la frustración estará acompañándote gran parte del mes. Espera a que ciertas personas se disculpen por palabras o acciones, no des tú el primer paso.

5 El Papa

Quien iba a creer que eras capaz de enojarte tanto y decir todo lo que has guardado. Pues bien era tiempo de que sacaras desde tu mundo interior todo ese cúmulo de pensamientos y emociones que no te atrevías ni siquiera a tocar. Esto es mucho más sano y sentirás que tu cuerpo estará más relajado y con menos dolor tensional. No temas a decir tu verdad, los demás entenderán. Sólo ten cuidado de no atacar a la persona sino a sus acciones.

6 Los Enamorados

Piensa en que es tiempo de darte un recreo. No te compliques ni te obligues a tomar decisiones que pueden esperar. Observa los detalles, la situación en todas sus dimensiones, date tiempo para que más adelante puedas tomar el mejor camino. Cuida tus extremidades porque hay riesgo de un pequeño accidente. Será un mes de mucha actividad y tal vez viajes.

7 El Carro

Es un mes ideal para iniciar algo nuevo, ya sea trabajo o pareja. Confía en que el tiempo fortalecerá este nuevo proyecto, no temas a los pequeños detalles que te parecen disonantes, dale tiempo al tiempo, Comprobarás que esta nueva apuesta te trae muchas sorpresas agradables. Hacia fines de mes, visitas o encuentros que hace tiempo no ves aportarán alegría y emociones sanadoras.

8 La Justicia

Mira a tu alrededor y bendice tu vida. Tantas cosas has logrado para ti, dentro y fuera de tu ser; pero sin embargo, parece que no las logras ver... es tiempo de agradecer este camino maravilloso que has trazado y que no puedes visualizar a veces porque te concentras más en lo que falta que en lo que tienes. El surgimiento de un nuevo proyecto laboral o de estudios te brindará momentos de satisfacción y esperanza.

9 El Emitaño

Tienes que dejar ir de tu vida lo que ya no tiene nada más que ofrecer, lo que ya te dio todo el aprendizaje que necesitabas...suelta, fluye y prepárate para iniciar una nueva etapa. Este mes te trae renovación y sanación, el comienzo de un nuevo ciclo se aproxima para llenarte de alegría y comprensión de la gran fuerza que posees... la seguridad en ti misma se verá fortalecida en las próximas semanas.

10 La Rueda de la Fortuna

Si pensabas que la vida ya te había sorprendido, espera las próximas semanas... verás cómo situaciones inesperadas te maravillan y te entregan respuestas que esperabas. Cuidado con accidentes que pueden producirse por acciones algo arriesgadas. Personas más jóvenes requerirán de tus consejos y apoyo, no los desatiendas.

11 La Fuerza

Querida amiga, un poco de paciencia este mes porque tendrás que esperar un poquito más antes de que lleguen los resultados que esperas. No presiones para obtener respuestas antes del tiempo necesario, si lo haces obtendrás respuestas incompletas y sin sabor... como la fruta que está verde e intentamos comer antes de que madure en el árbol. Paciencia, observa y alerta porque este mes trae enseñanzas extra.

12 El Colgado

Este mes tienes mucho que aportar a los otros, tanto en el trabajo como en la familia. Serás eje conciliador en conflictos que se presentarán, aportando luz y calma, elementos tan necesarios para que el diálogo prime. En tu relación de pareja, sentirás que hay avances importantes y gratos. Momentos de romance y alegría muy reconfortantes.

13 La Muerte

Es un mes muy bueno para intentar un cambio laboral o de casa. Atrévete a tomar la decisión si has estado pensando en ello... El Universo se confabula a tu favor para regalarte un nuevo ciclo que en materia financiera es mucho más rentable y en materia amorosa sorprendentemente grato.

14 La Templanza

Mira cómo se están produciendo cambios a tu alrededor, algunos inesperados, otros anhelados. Este mes prepárate a recibir del universo muchos movimientos que te mantendrán muy activa... así que pie firme sobre tierra. Si algunos de esos cambios inicialmente no te agradan, tranquila porque luego comprenderás que ha sido un regalo divino para que puedas avanzar hacia algo superior.

15 El Diablo

Presta atención a los pequeños detalles que no has estado considerando, tanto en el trabajo, como en tu familia, amigos y pareja. Comprobarás que hay claves allí respecto a ciertas situaciones que te preocupan y frente a las cuales tienes algunas dudas. Atiende a los detalles y encontrarás respuestas. Ordénate en tus gastos, no inviertas este mes y trata de reordenar tus finanzas. Eso te ayudará a enfrentar de mejor forma los meses que vienen.

16 La Torre

Bien!!! Ha comenzado una nueva etapa en tu vida, la conjunción Sol-Neptuno de este mes es un regalo a tu creatividad y eso, a su vez, te tendrá particularmente activa en lo laboral, con importantes avances que serán muy valorados por tu equipo y superiores. En tu vida amorosa, si estás con pareja, hacia fines de mes se superan problemas que se presentarán por mala comunicación. Si estás soltera, será un mes tranquilo en el que optarás estar sola y no "mal acompañada".

17 La Estrella

Tienes que pensar un poco más en ti este mes, deja que los demás resuelvan sus problemas y maduren de una vez, aunque sufran. No puedes impedir que enfrenten sus procesos ni vivirlos por ellos. Si quieres superarte a ti misma, tienes que estar dispuesta a no intentar cambiar las cosas, simplemente fluye, observa y aprende de cada momento.

18 La Luna

Mira a tu alrededor, llego el momento de disfrutar de la vida sin cuestionar lo que se presenta. Deja la ansiedad fuera de tu puerta y dale la bienvenida a la vida con todos sus bemoles, permite que te sorprenda y que te regale risas, momentos gratos y vitales. Es un mes pare gozar sin culpas, sólo sé tú misma y date un recreo.

19 El Sol

"Cambia todo cambia" dice aquella hermosa canción, pues bien eso está pasando con tu vida últimamente...y si aún no pasa, prepárate porque el ciclo es inminente... ya sabes toco cambio trae crecimiento y una lluvia de energía. No te resistas a este ciclo, abrázalo y déjate ir porque aunque algunos de esos cambios pueden ser dolorosos, son necesarios y muy positivos. Te aseguro que antes de que termine el semestre agradecerás al cielo todo lo que ha pasado.

20 El Juicio

Tienes que atreverte a salir de tu refugio, abrirte a la vida y a otros... intenta tomar algún curso nuevo, conocer a otras personas y sal de tu casa. El mundo tiene mucho que ofrecerte, especialmente este mes. Si te decides a bailar con la vida este mes, descubrirás que has estado perdiéndote de mucho... a Vivir sin miedo!!!

21 El Mundo

Este mes se viene con gratas sorpresas en lo laboral. Si has estado buscando trabajo, este mes se presentan las oportunidades que esperabas. Es un mes ideal para pedir aumentos o presentar nuevos proyectos. En lo amoroso, es un mes tranquilo, armónico... pero ojo en las últimas semanas, piensa muy bien antes de expresar tu malestar...cuida las palabras porque puedes herir a quien quieres.

22 El Loco

Tendrás gratos momentos con personas que quieres, amigos, familiares y/o pareja. Trata de estar en contacto con la naturaleza, con la energía verde, con el agua, con la brisa... eso te permitirá renovar energías y prepararte para un año que te requiere activa y creativa. Hacia fines de mes pueden surgir propuestas laborales que significarán nuevos desafíos y mayor rentabilidad.

