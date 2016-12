Como cada semana la tarotista y numeróloga nos trae una columna en extenso para cada signo, sobre cómo vendrá la semana y cuáles son los números de la suerte.

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

...Amigos del signo ARIES, hace semanas que van paso a paso, n olviden lo importante que es razonar antes de actuar, y recuerden que al ser su carta anual "La Papisa" esto implica que será fundamental analizar hasta el último detalle...su Vibración Numerológica de esta semana avisa que el sentido común siempre se apoya en la lógica...el Número (2) es el que les corresponde para esta semana y dice que deben ser muy cautelosos, recuerden que su número anual también es (2) así que se sugiere mucha prudencia en todo sentido...el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para tener una luz guía permanente, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Diplomacia, asíseráasísea, cariños...

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

...Amigos del signo TAURO, para reconstruir es necesario demostrar que son ustedes quienes llevan el mando, y recuerden que al ser su carta anual "El Demonio" esto implica que les podría jugar en contra sus temores de no dar la talla...su Vibración Numerológica de esta semana avisa que es fundamental demostrar son la autoridad...el Número (4) es el que les corresponde para esta semana y dice que es un período dirigido a lo material, recuerden que su número anual es (15) así que se sugiere ser prácticos y aprovechar porque es semana de ganar dinero...el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para no perder la vitalidad, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Brillo Material, asíseráasísea, cariños...

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

...Amigos del signo GÉMINIS, fueron días complejos por varias cosas pero impresiona como se sobreponen a todo, y recuerden que al ser su carta anual "El Carro del Triunfo" esto implica que será semana de re-inicio con triunfo incorporado...su Vibración Numerológica de esta semana avisa que si se sienten apagados pues sigan adelante...el Número (12) es el que les corresponde para esta semana y dice que con persuasión se consigue más que con prepotencia, recuerden que su número anual es (7) así que se sugiere entender que cuando se supera una prueba llega la recompensa...el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para ver la luz donde realmente está, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Triunfo, asíseráasísea, cariños...

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

...Amigos del signo CÁNCER, la fuerza sirve cuando tenemos un objetivo claro y nos dirigimos hacia cumplir con esa meta, y recuerden que al ser su carta anual "El Colgado" esto implica que no deben aburrirse y descartar...su Vibración Numerológica de esta semana avisa que deben despertar...el Número (20) es el que les corresponde para esta semana y dice que llegan novedades a incentivarlos, recuerden que su número anual es (12) y avisa que no se dejen arrastrar por la apatía...el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para ayudarles a sentir la motivación de continuar, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Empuje, asíseráasísea, cariños...

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

...Amigos del signo LEO, no deben perder la esperanza, si han sido buenos, que las vibras positivas lleguen a apoyarlos, y recuerden que al ser su carta anual "La Muerte" esto implica que tarde o temprano todo se transforma...su Vibración Numerológica de esta semana avisa que beneficios inesperados aparecen...el Número (17) es el que les corresponde para esta semana y dice que si son perseverantes verán buenos frutos, recuerden que su número anual es (13) lo que implica que para que todo fluya deben ser prácticos...el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para ayudarles a no perder la calma, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños...

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

...Amigos del signo VIRGO, cuando se hace lo correcto se atrae buenas vibras a uno, es semana de energía positivas, y recuerden que al ser su carta anual "La Templanza" esto implica que si hacen las cosas bien pueden alargar este buen período...su Vibración Numerológica de esta semana avisa que aprovechen las energías favorables en bien suyo y de los otros...el Número (19) es el que les corresponde para esta semana y dice que se viene la buena fortuna, y recuerden que su número anual es (14) y les dice que equilibren lo material y su familia...el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para ayudarles a ver todo en su real dimensión, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños...

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

...Amigos del signo LIBRA, con el tiempo uno termina dándose cuenta que lo realmente positivo es lograr equilibrio en nuestras vidas, y recuerden que al ser su carta anual "La Torre" esto implica que puede costarles entender mantener algo, o a alguien...su Vibración Numerológica de esta semana avisa que si hacer todo con moderación verán mejores resultados...el Número (14) es el que les corresponde para esta semana y dice que el espacio material tiene gran privilegio de triunfar estos días, recuerden que su número anual es (16) por tanto quizás haya que privilegiar descartando por un bien mayor...el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para ayudarles a ver el panorama fríamente, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños...

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

...Amigos del signo ESCORPIÓN, cuando se detenta poder, o el mando sobre alguien, es importante no dejar la comprensión de lado, y recuerden que al ser su carta anual "La Luna" esto implica que podrían olvidar tener la mente abierta...su Vibración Numerológica de esta semana avisa que ser flexible no es ser inseguro...el Número (3) es el que les corresponde para esta semana y dice que puede que te cueste decidir, recuerden que su número anual es (18) lo que implica que si usas la razón las decisiones serán más acertadas...el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para ayudarles a no perder claridad, y que se reforzará con su color anual (Violeta) para proyectar frente a los demás Transparencia, asíseráasísea, cariños...

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

...Amigos del signo SAGITARIO, cuando las cosas resultan bien y fluidas aparece la posibilidad de nuevos rumbos, y recuerden que al ser su carta anual "El Mundo" esto implica que esa posibilidad tiene muy buenas perspectivas...su Vibración Numerológica de esta semana avisa que aunque sientan temor de emprender analicen esa posibilidad porque es buena...el Número (9) es el que les corresponde para esta semana y dice que apelen al aprendizaje aunque sea a través de otros, recuerden que su número anual es (21) y por tanto no teman que va a fluir positivamente...el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para ayudarles a tener visión imparcial, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Precisión, asíseráasísea, cariños...

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

...Amigos del signo CAPRICORNIO, se vienen cambios que los llevan a instancias capaces de proveerles caminos que concreten ideales, y recuerden que al ser su carta anual "La Emperatriz" esto implica que analizarán y verán la realidad...su Vibración Numerológica de esta semana avisa que el éxito siempre llega si lo Decretamos en voz alta...el Número (21) es el que les corresponde para esta semana y dice que no dejen de lado lo que les puede gratificar, recuerden que su número anual es (3) lo que implica podría atrasar concretar por falta de decisión...el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para ayudarles a visualizar en calma, y que se reforzará con su color anual (Rosa) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños...

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

...Amigos del signo ACUARIO, a veces nuestras ilusiones nos pueden jugar malas pasadas viendo lo que no es, y recuerden que al ser su carta anual "La Estrella" esto implica que estarán sensibles y pueden caer en realidades inexistentes...su Vibración Numerológica de esta semana avisa que cambiar de idea a veces es una ayuda...el Número (16) es el que les corresponde para esta semana y dice que se pueden sentir contradictorios, recuerden que su número anual es (17) por tanto apelen más a su lógica que a su natural sensibilidad...el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para ayudarles a transmutar cualquier instancias negativa, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Serenidad, asíseráasísea, cariños...

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

...Amigos del signo PISCIS, cuando se ha estado en calma se logra ver cosas que de pronto puede implicar un giro de 180º, y recuerden que al ser su carta anual "El Sol" implica que a momentos vale correrse riesgos...su Vibración Numerológica de esta semana avisa que si asume los cambios pueden ser muy favorables...el Número (10) es el que les corresponde para esta semana y dice que el empuje lo sentirán por estos días, recuerden que su número anual es (19) así que se sugiere aprovechar la buena racha energética...el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para ayudarles a abrir caminos, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños...

...Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños...Zita&...

