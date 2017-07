No es una regla, pero sus características los vuelven más duros

Comenzamos diciendo que no, no todo se mueve alrededor de los astros, pero hay algo de los movimientos planetarios y de la personalidad de los signos que los hace especiales y hoy tenemos para ti a los signos que no dudarían en romperte el corazón.

Lo que tienen en común es que son muy dulces y pueden estar perdidamente enamorados, pero su personalidad también hace que en el momento en el que dejan de sentirse cómodos, saben que llegó la hora de ponerle punto final y sí, lamentamos decirte que no habrá marcha atrás. A estos signos también les cuesta comprometerse pues en el fondo son algo inseguros, débiles y sus expectativas de los demás siempre son muy altas.

Leo

Una de las principales características de este signo es que siempre pone su bienestar e intereses primero, por eso, cuando comienza a sentir que algo lo puede herir o hacer sentir susceptible, no duda en ser primero en poner punto final. Además, Leo es un signo que se aburre muy fácil, requiere a alguien que lo sorprenda constantemente. En fondo, es un poco miedoso a exponer sus sentimientos, por eso prefiere llevar el mando de la relación y terminarla cuando siente que no va para ningún lado.

Sagitario

Es un signo encantador, gracioso y cariñoso, pero le cuesta trabajo tener una relación sana y estable. Uno de sus principales defectos es creerse y saberse muy listo. Tiene problemas serios para afrontar que alguien provoca sentimientos en él o ella. Cuando siente un poco de compromiso o alguien que cumple con todo lo que siempre deseó, el pánico se apodera de sagitario y su natural mecanismo de defensa, será hacer que su posible pareja se vaya, le romperá en corazón.

Capricornio

Pese a ser uno de los signos más estables del zodiaco, también es de los que saca de su vida a las personas con mucha facilidad. Puede que tú no le des mucha importancia, pero si un capricornio siente que le has fallado, que traes conflicto a su vida, te sacará de ella. Es práctico y analítico así que antes de tomar la decisión estudiará los pros y los contras, pero si todo sale negativo no dudará ni un segundo en cortar de raíz.

