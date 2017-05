¡Descubre que es lo que la otra persona extrañará de tenerte a su lado!

Cuando una relación ha terminado, especialmente si fue una buena experiencia, es una respuesta normal cuestionar si esa persona te recordará o te pensará. Aunque claro, la vida sigue y tanto tu como esa persona pueden encontrar de nueva cuenta el amor o cualquier otra pasión en la vida que los haga felices.

Lo cierto es que todos los seres humanos buscan tener un impacto en la vida de otras personas y es alentador pensar que ese ex tguardará algunos recuerdos o emociones en torno a una (aunque sea como capricho de "¡ja! no te librarás de mi!")

Aries tu hiperactividad, energía y disposición

Los Aries son muy enérgicos e irradian felicidad a donde van. Lo que tu ex más extraña de ti es la forma en la que podías llenar todos los espacios con tu buena actitud y disposición. Ahora las horas libres se sienten vacías para tu ex y en lo primero que piensa los fines de semana es en ti pues siempre armabas (armas) los mejores planes.

Tauro los besos y la aventura

La principal virtud de los tauro es la lealtad y lo más importante es dar amor. Tienen un espíritu abierto a la aventura así que son los mejores compañeros de viaje. Son buenos besadores así que lo que más extrañará de ti son los besos y los momentos juntos en algún lugar exótico.

Géminis tu empatía

Los geminis tienen una visión única de la vida pues ven algo grandioso en lo más ordinario por lo que siempre haces que el otro saque lo mejor de sí mismo. Whenever you update your snap story or post Instagram pictures of your latest vacation. Tu ex extrañará tu presencia por completo, especialmente por tu habilidad para escucharle y aconsejarle.

Cáncer tu compañía

Los cáncer son apasionados y se entregan por completo; no le temen al compromiso y siempre estarán dispuestos a estar presentes. Tu ex extrañará que siempre estabas para apoyarle y la seguridad que le hacía sentir tu presencia.

Leo tu positivismo

Los leo suelen ser egocéntricos y es difícil que muestren sus sentimientos hasta que de verdad se enamoran. Son buenos escuchando así que prestan mucha atención a su pareja y siempre hacen sentir que su opinión cuenta. Tu ex extrañará que sentir que hacías todo por que fuera felizen los peores momentos.

Virgo tu sabiduría y templanza

Los virgo son muy ordenados y siempre dejan las cosas claras para evitar confusiones o malos entendidos. Tienen mucha templanza y son sabios con las palabras, por eso tu ex extrañará que siempre hacías que todo fluyera y que siempre tenías una respuesta, en medio del caos.

Libra tu empatía

Los libra son encantadores y empáticos. Son personas sociables y siempre tienen un tema de conversación interesante y entretenido pero también son buenos para dar consejos. Así que tu ex extrañará sentirse escuchado así como esas llamadas o mensajes espontáneos de todos los días

Escorpión tu pasión

Los escorpión son capaces de crear conexiones únicas con su pareja. Son apasionados y ponen cuerpo y alma a todo lo que hacen. Son muy sexuales y atractivos en muchos sentidos. Tu ex extrañará sentirse deseado por ti, tanto a nivel físico como emocional.

Sagitario tu serenidad

Los sagitario son muy cálidos y empáticos por ello, logran que su parejs se sienta siempre en casa. Los planes de quedarse en casa viendo películas o preparando la cena, son perfectos con un sagitario. Los ex extrañarán la paz, los abrazos y el buen humor que tienen las personas de este signo.

Capricornio tus consejos

Los Capricornio son personas ingeniosas y astutas. Siempre saben qué hacer para convertir un día gris en uno de sol. Son comprensivos y siempre tienen una solucióndivertida para todo. Son buenos escuchando y dando consejos, siempre con una sonrisa, por eso tu ex extrañará esas pláticas durante las noches de insomnio.

Acuario tu actitud positiva

Los acuario siempre buscan hacer del mundo un lugar mejor. Son los que siempre están dispuestos a dar la mano cuando el otro se siente perdido. Son positivos y canalizan su energía en buscar soluciones más que en quejarse o abrumarse. Tu ex extrañará que siempre hiciste todo por hacerlo sentir bien así como las veces que lo alentaste a seguir adelante.

Piscis tu sensibilidad

Los piscis son sumamente sensibles y todo lo que dicen y hacen es de corazón. Son artísticos y cultos por lo que siempre tienen palabra para todo. Tienen una forma vibrante de ver al mundo que hacen que todo se vuelva interesante. Tu ex extrañará que no eres egoista y que siempre tienes una visión empática y sensata ante los problemas.

