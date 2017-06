Dicen que polos opuestos se traen pero hay signos que merecen estar con alguien igual ¿quieres saber más? ¡Sigue leyendo!

La compatibilidad de signos del zodiaco sorprende hasta a los más incrédiulos pues en muchas ocasiones sin la guía perfecta para descubrir si la persona con la que ocnvivimos todos los días influye positiva o negativamente sobre nosotros.

Especialmente cuando se trata de relaciones amorosas, tu signo y el de tu pareja pueden ser la clave para que todo fluya correctamente o huyas de ahí. Claro, no es que los astros sean determinantes en nuestras relaciones pero al menos son una especie de catálogo de personalidad acertado. Dicen que polos opuestos se atren pero ¿te imaginas qué ocurre cuando te enamoras de alguien de tu mismo signo?

Aries y Aries (21 de marzo - 20 de abril)

Los aries son personas curiosas y que necesitan estar en constante movimiento por lo que peuden estar seguros de que no habrá tiempo para momentos de inactividad o silencios incómodos. Cuando dos aires se enamoran, caen rendidos ante el otro, ¿el problema? Pero es un partido difícil porque ambos Aries están de cabeza y tienen una tendencia a cson muy impacientes y a veces se dejan llevar por su impulsividad por lo que pueden caer en peleas sin sentido con tal de tener la razón. Tienden a culpar a la otra persona cuando las cosas van mal y pueden discutir durante horas así que si ambos son aries, al final nadie ganará.

Tauro y Tauro (21 de abril - 21 de mayo)

Los Tauro son muy apasionados y sensuales, el tacto es lo más importante para ello, pero no necesariamente es en el plano sexual. Las parejas tauro funcionan muy bien porque ambos siempre están en busca de una estabilidad intelectual y emocional similar. Siempre buscarán complacerse con cosas materiales además de tener un espacio decorado para sentirse bien. El problema es que este signo es muy terco, lo cual puede separarlos. En alguno debe caber la prudencia y ceder.

Géminis y Géminis (22 de mayo - 20 de junio)

Amante de la diversión y siempre listo para un desafío intelectual, cuando de estar con el otro se trata, los géminis son ingeniosos y no temen a nada. Son coquetos y curiosos así que siempre buscan la acción. Las parejas géminis pueden pasar todo el día hablando, bromeando y haciendo bromas a otros. Aman debatir así que siempre buscarán argumentos para ganar. El problema de estas parejas es que les cuesta trabajo formar una vida en casa o familiar pues no les gusta estar encerrados o en una rutina. El compromiso no es su fuerte.

Cáncer y Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Empáticos y sentimentales, los cáncer aman fácilmente y eligen a un compañero que los pueda entender tanto como les sea posible. Las parejas cáncer son melancólicas y muy emocionales, tienden a conectar muy bien entre ellos por eso, se mantendrán juntos durante mucho tiempo, ya que su relación es como un refugio del mundo exterior. Los cáncer se protegen el uno al otro aunque pueden caer en actitudes bastante co-dependientes.

Leo y Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Las personas leo son muy afectuosas, apasionadas y directas. Cuando se trata de sexo, son aventureros, divertidos y muy enérgicos. Les gusta tomar iniciativa y ser independientes. Los Leo son cariñosos, divertidos y muy generosos con aquellos que son parte de su vida. El problema que hay entre dos personas de este signo es que no tendrán suficiente espacio para que ambos sean el centro de atención. Las peleas pueden ir desde quién será el piloto y quién el copiloto, pero ir en el asiento trasero del auto, jamás. Tienen mucha química pero puede disminuir con el matrimonio pero el buen sexo que ofrecen es clave para mantenerse juntos.

Virgo y Virgo (22 de agosto - 22 de septiembre)

A los virgo les gusta sentirse amados y necesitados por su compañero. Su personalidad táctil, metódica y siempre dispuesta hace que se tomen el tiempo para dar lo mejor de sí en su relación. No suelen expresar muchas palabras de amor pero demostrarán su afecto en la intimidad. La templanza de los virgo puede llevarlos a ser una pareja duradera y son condecendientes en cuando a repartirse las tareas del hogar. Sin embargo, lo único que podría impedir su éxito es cuando les critican algo de lo que hacen; cuando sienten que peirden el control sobre algo, explotan. A veces son hirientes pueden hacer que el otro no se sienta apreciado.

Libra y Libra (23 de septiembre - 21 de octubre)

Los libra buscan mantener la paz y la armonía en todo momento. Necesitan el conectarse con los demás para sentirse bien. Son amantes muy expresivos, creativos y equilibrados.y siempre buscan que su compañero se sienta satisfecho en la relación. Las parejas libra son comprometidas y están en constante búsqueda de un beneficio mutuo. El único problema es que a veces ven la relación como una especie de trueque de calidad a la misma, es decir que buscan compensación por sus acciones. Recuerda que el amor no se vale en monedas.

Escorpio y Escorpio (22 de octubre - 21 de noviembre)

Este es el signo más sexual del Zodiaco pues es muy apasionado y la intimidad es asunto serio. Son inteligentes y honestos y seducen a través de la palabra y conversaciones profundas. Una vez que se enamoran, se entregan con devoción y lealtad. Les cuesta trabajo tener confianza en el otro. Las aprejas de este signo tendrán un sexo increíble y alocado pero la relación será muy fantasiosa e incluso inmadura pues se dejan llevar por impulsos.

Sagitario y Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Los Sagitario son juguetones y apasionados con su pareja. No suelen caer fácilmente en el amor pero pero cuando encuentran a su otra mitadeso, los sagitario son leales y dedicados. Las parejas de éste signo son intelectuales, sensibles y expresivos por lo que suelen tener relaciones duraderas. La clave para los sagitario es escuchar: "yo entiendo" y sentir que son importantes para el otro. Son un equipo fantástico, siempre preparando cosas para hacer juntos, desde lo más cotidiano hasta lo más excéntrico. Es difícil que un sagitario se comprometa de verdad; todo es diversión hasta que llega la pregunta "¿a dónde vamos con esto?". Suelen evitar esta conversación.

Capricornio y Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Los capricornio son amantes serios y siempre prefieren tomar las cosas con calma y pensar dos veces antes de actuar. No es común que tomen riesgos aunque prefieren la acción a la palabra. En las relaciones van lento pero seguro. Son personas con moral alta y la educación es muy importante para ellos. Son auténticos y sinceros y su fuerte es hacer regalos perfectamente pensados en el otro. Los capricornianos son realistas y prácticos pero a veces tratan a su pareja como si fuese un socio de negocios. A veces se le olvida poner a la pareja como prioridad por lo que puede haber continuos malentendidos si ambos son de este signo.

Acuario y Acuario (21 de enero - 18 de febrero)

Son personas intelectuales, no hay nada como una conversación cultural que invite al debate. Son muy francos y comunicativos, con gran imaginación y dispuestos a arriesgar. Tienen una perspectiva de la vida muy abierta que invita a la espontaneidad. Las aprejas acuario suelen ser perfectas ya que se de dan el tiempo y espacio necesario para meditar y vivir sus propias experiencias y cuando se juntan, son conexión pura. Su naturaleza humanitaria los lleva a realizar obras de caridad en conjunto.

Piscis y Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Románticos, amorosos y muy emocionales., los piscis disfrutan de la intimidad y la conexión emocional con su pareja. Ellos no buscan romances fugaces ni se andan con puros coqueteos. Son muy leales y cariñosos, les encanta dar regalos y hacer que el otro se sienta el más especial de su vida.

La sensibilidad y la intuición de piscis les permite comunicarse sin necesidad de palabras. Estas relaciones tienden a ser exitosas cuando de tener una visión artística de la vida se trata. El problema viene cuando lidian con la realidad ya que su imaginación no sabe cómo lidiar con los problemas de la cotidianeidad. Son temerosos y caen en el juego de victimizarse.

