Este recurrente sueño tiene significados que no imaginas

Por redacción Nueva Mujer

Desde hace semanas hemos traído para ti algunos de los significados más recurrentes o comunes, hoy toca a un sueño que puede despertar nuestros miedos más profundos. Se trata de soñar con serpientes. Las serpientes, culebras o víboras nos inspiran temor y rechazo, culturalmente las asociamos con lo malo, una mordida de este animal podría llevarnos a la muerte.

DESCUBRE MÁS:

Aunque tiene muchos significados, soñar con una serpiente es una señal de alerta, normalmente se relaciona con críticas de terceros. Podrían estar hablando a tus espaldas o intentando hacerte algún tipo de daño con tus propias palabras, así que cuidado con lo que dices y a quién se lo dices.

Ver a este animal en tus sueños también podría ser una revelación de enfermedad, no quiere decir que por soñarlo pasará, pero podría tratarse de un aviso para que te concentres más en ti y en tu salud.

Las serpientes se relacionan, culturalmente, con la seducción. Si las ves enredada en ti y no te ataca, podría estar representando tus deseos reprimidos por tener una vida sexual más plena. No se limita a las relaciones de pareja, este animal podría significar que tu vida necesita un giro, algo más de pasión a lo que haces no te vendría mal.

Si en tus sueños la serpiente logra morderte, lamentamos decirte que este sueño se asocia con la traición, así que sé cuidadosa y no confíes tanto en personas que acabas de conocer. Por el contrario, si sueñas que la matas o te libras de ella, éxitos y abundancia se avecinan.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Conoce lo que significa soñar con agua