Por redacción Nueva Mujer

Como ya te habrás dado cuenta, hemos estado hablándote durante varios meses de los sueños y su significado, si tienes uno en especial del que quieras saber, ponte en contacto a través de nuestras redes sociales. El turno ahora es de soñar que tienes un bebé, ojo, no que estás embarazada, de ese sueño hablamos aquí.

Los bebés son indefensos, necesitan cuidados y no pueden valerse por sí mismos, cuando sueñas que te conviertes en madre, que tienes un hijo entre tus brazos, quiere decir que hay inquietudes a nivel emocional que debes solucionar. Tal vez estás pasando por una etapa en la que necesitas el apoyo de las personas que te aman. Recuerda que no hay nada de malo en pedir ayuda cuando es necesario.

La llegada de un bebé siempre supone alegría, por eso, cuando lo soñamos es un buen augurio de que cosas positivas llegarán a tu vida. Tal vez se trate de proyectos nuevos, de comienzos a nivel sentimental y laboral que tendrán mucho beneficio en tu vida.

Si sueñas con un bebé, pero no es tuyo, se encuentra vinculado con la inestabilidad, puede que en ese momento no se hayan concretado planes prospectados y eso te cause un estado de vulnerabilidad y inestabilidad.

