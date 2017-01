A veces nuestro signo delata cosas de nuestra personalidad que no nos imaginamos

Por redacción Nueva Mujer

Sin importar si eres agua, fuego, aire o tierra, tu signo del zodiaco revela algunos de los defectos que más pueden llegar a desesperar a los otros signos.

Aries

La intolerancia es uno de los peores defectos de este signo. No cambiará su forma de pensar de manera tan sencilla, si cree en algo lo defenderá hasta el final. Aries entenderá tu postura, pero no significa que por ello vaya cambiar su forma de pensar.

Tauro

La comodidad en la que puede cae este signo del zodiaco puede llegar a desesperarte. Mientras tú piensas que hay muchas cosas por hacer, nuestro querido tauro pensará para qué moverse si está cómodo en su zona de confort, no es perezoso, pero a veces le cuesta trabajo tomar decisiones.

Géminis

Este signo puede llegar a ser muy inconstante. Comienza muchas cosas y termina pocas. Si las cosas no le interesan, no se esforzará pro terminarlas y eso puede llegar a molestar a otros de los signos del zodiaco.

Cáncer

No es nada personal, a veces no está enojado, pero su carácter lo convierten en uno de los signos más toscos del zodiaco. Te puede responder mal o de manera brusca, pero no busca lastimarte, es parte de su personalidad. A principio puede resultarte molesto, pero una vez que conoces al cangrejito del zodiaco, las cosas fluyen mejor.

Leo

Este signo es uno de los más arrogantes del zodiaco. Es un sabelotodo, su nivel de prepotencia es increíble cuando se lo propone, su seguridad a veces sobrepasa los límites. Debes armarte de paciencia, pues cuando a los leo se les suben los humos, son de los más difíciles.

Virgo

Recuerda que este signo es el perfeccionista del zodiaco y esa característica es la que hará que a veces se vuelva del más crítico. Muchas veces, las críticas que hace no son las más constructivas y puede llegar a ser hiriente. Una vez que aprenden a lidiar con esta característica, estarás frente a uno de los signos más detallistas y amorosos.

Libra

El balanceado del zodiaco es uno de los signos que puede cambiarse hasta cinco veces de zapatos antes de salir de la casa, cosas banales como esta hacen de libra uno de los signos más indecisos. Siempre que debe tomar decisiones, por mínimas que sean, le causarán un conflicto que puede llenarte de desesperación.

Escorpión

En verdad, los escorpiones son crueles, ese es uno de sus principales defectos pues si se lo propone puede llegar a lastimarte. No es que vaya por el mundo tratando de lastimar a la gente, pero si siente que has sido malo con él, buscará venganza.

Sagitario

Es uno de los signos más vanidosos del zodiaco, por lo que le costará trabajo asimilar que se equivocó, nunca esperes una disculpa de su parte pues le costará trabajo aceptar que no tiene la razón.

Capricornio

Si hay un signo del zodiaco que no olvida, ese es el capricornio. Si alguna vez lo has herido a tal grado que llegaste a lastimarlo, buscará venganza porque esa es su naturaleza. No le gusta que le hagan daño, menos cuando ha puesto algo de su corazón.

Acuario

A este signo se le acusa de ser de los más frívolos del zodiaco, no esperes muestras de amor desmedidas, aunque lo sienta, le costará trabajo demostrar sus sentimientos y eso puede llegar a representar un problema para su pareja y amigos.

Piscis

Es uno de los signos más despistados del zodiaco, no recuerda fechas importantes, no le da importancia a los detalles, así que eso puede convertirse en un problema para los signos que aman los detalles.

