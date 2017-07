Te decimos cuáles son las características que debes buscar en una persona y que son compatibles contigo

Por redacción Nueva Mujer

El signo del zodiaco da algunos datos de nuestra personalidad y forma de ser. Ojo, no es una invitación a vivir condicionada de los astros, pero siempre es bueno saber cómo influyen los movimientos planetarios en nuestra vida y en la de las personas que nos rodean. Cada signo tiene cierta compatibilidad con otros signos, por su elemento y características, pero hay otras cosas que necesita cada signo y hoy te las revelamos.

Aries

Eres uno de los signos a los que les gusta tener la iniciativa, te gusta el sexo, el amor la pasión, motivos por los que buscas a alguien que te transmita eso. Por otra parte, buscas a personas tranquilas y más pacientes que tú, porque te dan equilibrio y eso te gusta porque a veces te estresa sentirte agobiado.

MÁS: Así se comportan las personas en su trabajo según su signo del zodiaco

Tauro

Los cambios de estado de ánimo son parte de tu vida y lo sabes, por eso siempre buscas que te den amor y seguridad. Buscas personas cuya personalidad sea alegre y cariñosa, para que te ayuden en los momentos en los que sientes que no puedes más.

Géminis

Siempre buscas a personas diferentes, por eso a veces eres sorprendente. Buscas que sean divertidas y que no tengan miedo a experimentar, te atraen las personas que te retan a nivel intelectual y que hacen que siempre haya algo nuevo por descubrir.

MÁS: Esto es lo que pasa cuando sales con alguien del mismo signo que el tuyo

Cáncer

Eres uno de los signos que más disfruta estar enamorado, por eso te atraen la personas que confían en sí mismas que te dan la seguridad de que al amarlas no saldrán corriendo. Buscas personas que sepan lo que quieren pues si algo no te gusta, eso es perder el tiempo.

Leo

Cada historia es diferente para ti, pero si hay algo que define a todas tus relaciones es tu afán por buscar a personas que aprendan a conocerte muy bien y que te quieran, pues soportar tu temperamento no es tarea fácil. Necesitas a alguien que valore esas cualidades de mando que no muchos aprecian.

Virgo

La admiración es básica para virgo, si no siente eso, es poco probable que se quede, por eso te atraen personas alegres, espontáneas y un poco impulsivas, que comprendan tus manías, pues no son pocas. Además, debe ser alguien sensible, que entienda que a veces los nervios se apoderan de ti.

Libra

Te gusta que te lleven, así que valorarás mucho a la personas que tengan carácter, que te pongan límites, que te ayuden con tus decisiones, pero que a la vez te respeten. Buscas a alguien que entienda tus tiempos y tus múltiples actividades y que no trate de competir con ellas.

MÁS: Estos son los cuatro signos del zodiaco que constantemente caen en el 'amor a primera vista'

Escorpión

Si hay una palabra que defina a la persona que necesitas, esa es valentía, pues debe estar dispuesta a entender tu intensidad, tus miedo y deseos. Necesitas a alguien que ambicione y que esté dispuesta a entregarlo todo por ti.

Sagitario

Eres el alma libre del zodiaco y por esa razón la persona que debe estar contigo debe se amante de los viajes, de la aventura. Alguien que no tema despertar en medio de una cultura totalmente diferente.Necesites a alguien independiente, que respete tu libertad.

Capricornio

Necesitas a alguien que te dé seguridad, que te despierte la certeza que estará para ti de manera incondicional y que a la vez pueda despertar en ti los sentimientos más tiernos que jamás hayas experimentado.

Acuario

Te atraen las personas originales, que no tengan máscaras, que te digan la cosas como son y no como quieres escucharlas, aunque al inicio es difícil, pues tu personalidad no se lleva muy bien con las críticas, con el tiempo esa cualidad hace que te enamores.

Piscis

Sin duda te gustan las personas que saben amar, que no tratan de atar, las que coartan, exigen y no dan nada, siempre te alejarán.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

¿Cómo conquistar a cada signo del zodiaco?

Y EN VIDEO:

¿Cómo saber si hay malas vibras en la oficina?