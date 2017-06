Te revelamos cuál es el talón de Aquiles del zodiaco

Ya en otras ocasiones hablamos de lo que hace débil o vulnerable a cada signo, también de esas características que lo hacen único, hoy toca el turno a la debilidad de cada signo, ¿puedes con ello?

Aries

A veces puedes parecer una persona sin escrúpulos, alguien a quien es imposible pedirle algo. No es extraño verte dando órdenes, diciéndole al mundo qué es lo que tiene que hacer. No lo haces por ofender o dañar, aunque a veces pueda parecer que eres duro y despiadado, tu corazón es bueno.

Tauro

Aunque te niegues a aceptarlo, eres el más obstinado del zodiaco. Cuando crees en algo lucharás por defenderlo hasta el final sin importa nada, puede que estés en un error, pero si tú crees en ello, no necesitarás nada más.

Géminis

¿Alguien dijo cambios de humor? Géminis es uno de los signos más contratantes, por un lado puede parecer el más comprensivo, pero por el otro uno de los más fríos y cortantes, eso, sin duda, lo pueden hacer insoportable.

Cáncer

Sí, eres sensible y eso te hace especial, pero cuando te hundes en la melancolía muy poco lo entienden, y es difícil descifrar qué es lo que te pasa. Esa actitud puede llegar a desesperar a la gente, quien no entiende esos cambios de humor se desconcierta contigo.

Leo

El ego de los leo a veces es tan grande que lo lleva por caminos equivocados. Tiene un corazón noble, pero es orgulloso y arrogante, esa es su máxima debilidad, pensar que siempre tiene la razón cuando no es así.

Virgo

Sí, a todos nos queda claro que eres el signo perfeccionista del zodiaco. Crítico y analítico por naturaleza, y esa es su debilidad, se auto exige tanto, perfecciona tanto cada cosa que va a hacer que para el momento de ejecutarla ya tiene miedo o está cansado.

Libra

Aunque siempre digan que es el signo equilibrado del zodiaco, a libra le cuesta trabajo comprometerse en el amor. Siempre está con un pie dentro y otro fuera, por si hay que salir corriendo cuando algo le incomoda y eso daña a tus relaciones pues la entrega al 100% no existe para ti, no, a menos que estés convencido.

Escorpión

Debes reconocerte como una persona intensa y no todos logran tener esa misma energía, por lo cual es difícil lidiar contigo. Esa intensidad te hace ser de los signos en los que es todo o nada, eso puede ser muy retador para algunas personas, pero no para todos.

Sagitario

¿Alguien dijo convicción? Sí, eres de los que cuando cree en algo o en alguien no hay poder humano que lo haga cambiar de opinión, eso puede derivar en un deseo por hacerlo todo solo y a tu manera, porque para ti no existe otra forma de hacer las cosas.

Capricornio

A veces puedes ser cruel, no te gusta adornar las cosas, eres directo, si algo no está bien nada te detendrá para decir lo que piensas y esa cualidad no todos la toman bien, puede ser complicado porque así como eres cruel con los demás, lo eres contigo mismo, te exiges tanto que caes en la desesperación.

Acuario

Es de los signos que quiere abarcar mucho, que quiere tener todo resuelto y esa cualidad se agradece, pero a veces es complicado que todo te salga bien, puedes ser uno de los signos más transparentes y claros y eso, en definitiva resulta incómodo para algunos.

Piscis

Eres el signo más distraído del zodiaco, vives en un mundo paralelo en el que todo está bien y eso desespera a los que te rodean pues no a todo el mundo le gusta que dejes olvidas cosas, no llegues a cita so creas que aún falta mucho tiempo para un evento que está más cerca de lo que tú pensabas.

