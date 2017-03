Por redacción Nueva Mujer

La impulsividad es para algunos una cualidadd, una característica que hace de algunas personas alguien incansable, pues se rinden muy difícilmente y se atreven a hacer cosas que otros no harían. Aunque tiene su lado bueno, también tiene uno que no siempre tiene buenas consecuencias y aquí te decimos cuáles son los signos del zodiaco más impulsivos.

IMPULSIVIDAD A FLOR DE PIEL

ARIES

Este es uno de los signos que no se detiene a pensar ni a evaluar si lo que hará tendrá repercusiones. Para los nacidos bajo el signo de aries, el ahora es más importante, por eso les da igual el cómo mientras tengan los resultados que desean. Es de los signos que prefiere decir 'me acuerdo a me imagino'.

LEO

Si a un leo se le mete una idea en la cabeza, buscará hacerla realidad a toda costa. En más de una ocasión ha hecho cosas imprudentes por no detenerse a pensar. Muchas personas podrán intentar asesorarle y abrirle el panorama, pero si leo ya tomó una decisión no hay nada que puedas hacer.

SAGITARIO

Como buen signo de tierra, ocupas el puesto tres porque eres nervioso e impuetuoso, lo que quiere decir que no te detendrás a pensar si lo que te inquieta es como crees verlo. La paciencia y la calma no va contigo, eres intranquilo. Los arrebatos pueden volverte loco.

GEMINIS

Pues este signo además de ser impulsivo, es inconstante, incorregible y por momentos inestable. Por lo que los impulsos son una constante en su vida. La toma de decisiones sin pensar mucho en las consecuencias y la falta de tacto hacen que la mayoría de las decisiones tomadas con impulsividad sean un fracaso.

IMPULSIVOS, PERO NO TANTO

LIBRA

A este signo le da igual hacerlo bien, lo importante es hacerlo, ganar nuevas experiencias, más si es algo que se le ha metido en la cabeza de manera repentina. Nno es de los más impulsivos, porque su parte reflexiva lo detiene y algunas veces lo hace arrepentirse.

ACUARIO

Sabe dar buenos consejos, tener calma y tranquilidad, intenta las cosas pero pone límites. Los momentos de impulsividad vienen cuando alguien externo le hace estallar. Cuando un acuario se propone algo porque así se le ha metido en la cabeza, no descansará hasta que quede materializado.

PISCIS

El pez del zodiaco sí es impulsivo, pero ha aprendido a manejar esos impulsos porque sabe que su estado de ánimo puede ser muy cambiante y eso siempre le ha traído problemas. Ha aprendido, a base de golpes, a reflexionar las cosas que le pasan por la mente y a no ejecutarlas como las piensa.

CÁNCER

Aunque sí es un signo impulsivo, ese sentimiento le dura muy poco. Si está solo es probable que cometa alguna locura, si hay alguien de confianza para tranquilizarlo entrará en razón y los sentimientos que lo levan a hacer cosas sin pensar desaparecen rápidamente.

¿IMPULSIVIDAD? ¿QUÉ ES ESO?

ESCORPIÓN

Has tenido que tropezar varias veces para saber cerrar la boca a tiempo, meditar unos segundos antes de hablar y así, conseguir realmente mucho más de lo que te habías propuesto. Tú reflexionas las cosas o al menos lo intentas. En realidad, crees que las personas demasiado impulsivas acaban estropeándolo siempre.

VIRGO

El signo analítico del zodiaco es uno de los menos impulsivos. A los virgo les gusta tener las situaciones bajo control. Saber qué y cómo van a suceder las cosas es la mejor forma porque es de los signos más inteligentes y calculadores del zodiaco. Puede gritar, ponerse nervioso, estallar o explotar con algo pero sabe lo que haces y es capaz de dominarse si se puede perjudicar en algo.

CAPRICORNIO

Cuando quiere algo, piensa muy bien en cómo conseguirlo y en qué camino es el mejor y más rápido para obtenerlo. Además es de los que detesta bastante a la gente caprichosa que necesita tener todo lo que quiere en el momento y no lo trabaja con constancia.

TAURO

Tiene la capacidad de controlarte aunque en ocasiones le cueste la vida, sobretodo cuando alguien te intenta provocar. Es un signo de tierra y va aprendiendo poco a poco que las cosas te salen mejor cuando las piensa dos veces.

