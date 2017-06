¿Estás entre ellos?

Por redacción Nueva Mujer

Aunque no es una regla, tu signo del zodiaco puede decir muchas cosas de tu forma de ser, qué te gusta o disgusta, cuáles son tus habilidades natas y, por supuesto, qué tan sensual eres. Descubre si eres uno de los signos más sexuales del zodiaco.

ARIES

Es uno de los signos que ama la cacería en las artes amatorias, es cauteloso, pero una vez que consigue lo que quiere es pasión e impulsividad. Le gusta satisfacer sus deseos sexuales rápido, sin pensarlo tanto, es poco paciente así que buscará ser dominador y hacerte sentir muchas sensaciones.

DESCUBRE MÁS:

TAURO

¿Quieres a una persona sensual? Elige a un tauro, desde que se levantan hasta que se acuestan son sexuales. Tauro calienta todo, es uno de los mejores amantes, disfruta más que ninguna otro signo del sexo. Es un poco posesivo, así que cuidado con eso.

GEMINIS

El sexo es cero complicado, lleno de diversión y energía, antes de llegar al clímax habrá mucha diversión. Si quieres a un signo que use su imaginación al máximo a la hora del sexo, el buscará cualquier momento para intimar, sin que nada los límite.

CÁNCER

Es uno de lo signos que no se lanza a la ligera a tener sexo, necesita mucho sentimiento y complicidad de por medio. Su empatía lo hacen buscar el placer de la persona que tiene frente a él. Es creativo y pasional.

LEO

La seguridad de leo de digna de concurso, es uno de los signos más potentes y sexuales, le gustan mucho los juegos previos, le gusta sentirse adulado y ser inolvidable así que prepárate para ser escuchado y satisfecho a nivel sexual.

VIRGO

No solo es sexual, también es uno de los signos cuya dulzura te conquistará. A virgo le cuesta trabajo soltarse, pero una vez que lo hace es uno de los signos con más destreza. Si siente algo por ti, su sexualidad y sensualidad crecerá, te lo aseguramos.

LIBRA

No es de los más sexuales, le gusta dejarse llevar, es romántico, cariñoso y sensible y de verdad que se agradece, pero no esperemos mucha pasión, a libra le gusta el romance, lo disfruta.

ESCORPIÓN

Se maneja entre el deseo, la lujuria y la intensidad, cuando todo eso se une el sexo es más que espectacular. Es un amante incansable, aunque parezca seco o distante, necesita sentir una conexión y una química especial para que todo fluya.

SAGITARIO

Es el rey del sexo, le gusta probar de todo, divertirse sin dramas ni compromiso. Si está con una pareja estable buscará la forma de no caer en la monotonía, busca nuevas formas, posturas y lugares para tener relaciones sexuales.

CAPRICORNIO

Es un amante excepcional, es de los mejores. Sabe conquistar con mucho misterio, pero también complacer y le gusta ser complacido. Aunque muy pocos se lo imaginan es uno de los signos que sí puede ser muy creativo, siempre y cuando sienta que la persona que está su lado es la indicada.

ACUARIO

Es un signo poco convencional, al que le gusta llevar la contraria. Si su pareja es muy reservada y poco creativa en el sexo, entonces buscará la forma de hacer que experimente más, si es todo lo contrario, entonces buscará que disfrute una postura tan sencilla como el misionero.

PISCIS

No es de los más sexuales pero sí de los más detallistas, es un signo que le añade imaginación, romanticismo y juegos a lo que hace, por eso, cuando se lo piden, puede convertirse en el mejor amante.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES:

Conoce tu árbol protector de acuerdo a tu signo del zodiaco