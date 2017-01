Esta semana, la Brujita Calú nos cuenta como viene el amor para cada una de nosotros, según nuestro Arcano Natal.

Si aún desconoces cuál es tu Arcano Natal puedes aprender cómo calcularlo ingresando aquí.

Como cada semana, comenzamos desde el Tercer Arcano, porque aritméticamente es inviable que alguien tenga como Arcano Natal a El Mago (I) o La Papisa (II)

3 La Emperatriz: Los primeros meses del 2017 pueden presentarse con algunas dificultades en el plano amoroso, conflictos que se arrastran desde el año anterior y que no han sido resueltos, tendrán que enfrentarse en el primer semestre, de lo contrario existe la posibilidad de un quiebre profundo en tu relación. Si estás sin pareja, será un año en el que conocerás a muchas personas interesantes, pero ninguna te convencerá como para iniciar algo serio.

4 El Emperador: Si están [email protected] a mejorar su relación, entonces es tiempo de que se miren a si [email protected] y comprendan que uds. tienen mucho que aportar en este cambio. No depositen sólo en su pareja la responsabilidad... miren profundamente dentro de uds. Si están sin pareja, se anuncia la llegada de alguien muy importante hacia el segundo semestre, alguien que aportará un cambio de visión y en la forma de pensar. Alguien que romperá esquemas. Atrévete a vivirlo!!

5 El Papa: Para quienes ya están en pareja se augura un año con equilibrio, aun cuando en invierno sentirán que su relación necesita un cambio, algo de energía adicional y más pasión. Su pareja se mostrará receptiva, por tanto depende de ustedes empujar esa inyección de energía adicional. Si están [email protected] , pues prepárense a un año de mucha intensidad y sensualidad, con grandes posibilidades de una relación que se proyectará desde el segundo semestre del año.

6 Los Enamorados: El Amor siempre es un gran tema para uds. Pues bien, si el 2016 fue un año de decisiones, este nuevo ciclo es una oportunidad para concretar, cerrar y disfrutar del amor. No tendrán que decidir nada, ese trabajo ya lo hicieron, fluyan, amen, déjense amar y nada más. Disfrutar es la consigna!!

7 El Carro: Si estás en pareja, vivirás un año de estabilidad y gratas sorpresas. Sentirás a tu compañer@ más involucrad@ en la relación, con más tiempos para compartir y gestos de mucho amor que te sorprenderán gratamente. Si estás soltera, en otoño comienza un ciclo importante, una etapa que trae a tu vida la llegada de una persona que aporta amor y momentos de pasión inolvidables.

8 La Justicia: El amor les dará muchas satisfacciones este año... se materializarán sueños postergados, estarán [email protected] por el romanticismo. Los que quieren casarse o vivir bajo el mismo techo con su compañer@ tendrán un año que les permitirá cumplir con ese anhelo. Si quieres tener un hijo, su llegada comienza a gestarse en estos meses del Año de la Rueda. [email protected] [email protected] tendrán un año interesante, conocerás a gente que te mostrará ópticas distintas, formas de hacer pareja que se alejan de tus formatos habituales.

9 El Ermitaño: Este año deben seguir trabajando en salir de sus silencios y ostracismos que les impide comunicarse con sus parejas, especialmente en momentos de conflicto. De lo contrario en otoño se verán [email protected] en un conflicto importante. Los solteros vivirán desde el otoño momentos intensos y románticos con la llegada de una pareja, que probablemente ya conocen. El retorno de un(a) ex en primavera puede ocasionarles algún inconveniente...no ceda ni retrocedan.

10 La Rueda: A disfrutar!! Éste es tu año para disfrutar de todo lo bueno que trae el amor. Se sentirán [email protected] , [email protected] y con mucha plenitud. Vivirán momentos de profundo éxtasis en el amor, llenos de alegrías y satisfacciones. No dejes que esas dudas que te visitan de vez en cuando te impidan gozar de todo esto.

11 La Fuerza: Es importante que se den a la tarea de mirar lo que ha pasado en los últimos meses. Evalúen cuanto han perdido en su relación por inseguridades y dudas. Antes de llegar a la primavera intenten fluir con menos temor en sus relaciones de pareja, porque se avecina un muy buen ciclo que pueden perder si no salen de sus miedos.

12 El Colgado: Si el amor te fue esquivo en los meses precedentes, pues bien, se acabó ese periodo. El 2017 te permitirá transformar en realidad esa relación que anhelas, te trae sorpresas plenas de pasión y etapas de cambios. Muchos de los nacidos en este Arcano pondrán fecha de matrimonio, otros ya casados tendrán hijos y las parejas ya mayores vivirán uno de los años más intensos de reencuentro.

13 La Muerte: Un año intenso en lo amoroso para los nacidos bajo la influencia del Arcano XIII. En el primer semestre evita obsesionarte con relaciones sentimentales presentes o pasadas. Puede que te sientas incómod@ ante las exigencias de una pareja@, pero calma, ya hacia septiembre las cosas se estabilizan, experimentaran más equilibrio y esa sensación de sentirse controlad@ o exigid@ pasará.

14 La Templanza: Éste es el tipo de predicciones que encanta entregar: Se viene un muy buen año para ustedes en el amor. Cobra sentido todo el trabajo personal que has estado realizando para que el amor se de en plenitud en tu vida. Un ciclo de muchas alegrías, disfrute y amor. Que más se puede pedir!!!

15 El Diablo: Un primer semestre en el que debes ser cuidados@ para no dañar a la pareja, que se verá algo resentida por faltas de tiempos para compartir. Intenta, a pesar de tus cargas laborales, dejar espacios para tu corazón. Si estás solter@, un primer semestre en el que el amor pasará a segundo plano, pero después de la primavera las cosas cambian ante la llegada de alguien nuevo a tu vida.

16 La Torre: Desde el otoño 2017 verás cómo tu relación amorosa comienza a mejorar. Si hubo conflictos en meses precedentes, obtendrás el perdón y una reconciliación. Todo depende de si en los primeros meses del año logras darte cuenta de que debes cambiar la mirada con la cual enfrentas la entrega y el compromiso. Si estás solter@, en invierno conocerás personas que despertarán tu deseo de aventurarte en el amor, pero sin grandes compromisos.

17 La Estrella: Tendrán un año intenso en el que abundarán las relaciones amorosas. No tendrás ganas de comprometerte con una sola persona por mucho tiempo. Será un año para conocer y transitar en el amor. Si estás en pareja, te enfrentas a un año para disfrutar de todos los sentidos, en el que te puedes dejar llevar por la magia amorosa y sorprender a tu compañer@. Sean cuidadosos y no lastimen involuntaria o voluntariamente.

18 La Luna: Tendrán un año de estabilidad y superación de conflictos. Primará el reencuentro y las reconciliaciones, incluso aquellas que parecen más complejas. En el segundo semestre, el retorno de personas del pasado puede traer un cambio de rumbo en sus vidas. Analicen muy bien lo que esta persona promete hacia adelante, no se queden pegadas en los recuerdo...proyecten la realidad.

19 El Sol: Hasta cuando vas a dejar que "el deber ser" te impida disfrutar del amor en plenitud. Si estás atad@ a una relación en que la costumbre y la responsabilidad pesa más que el amor, es probable que ya no puedas dilatar más la situación y te enfrentes a un quiebre... un necesario quiebre que te hará despertar. [email protected] que están [email protected] vivirán un año en el que les costará encontrar una pareja estable... hasta fines de primavera, cuando al fin sintonizan con alguien que está en su misma vibración.

20 El Juicio: Durante los primeros meses de este 2017, si estás en pareja, vivirás gratos momentos de reencuentro, de conversaciones que les permitirán avanzar en algunos problemas que se han presentado. Entre invierno y primavera intenta ser paciente con tu pareja ya que él o ella estarán expuestos a mucha presión y más de un conflicto puede estallar. Si no tienes pareja, el primer semestre de este año trae a tu vida pretendientes interesantes, personas que se sientan fascinadas por tu "estilo" y que harán todo para seducirte... tendrás que elegir. El segundo semestre está marcado por la consolidación de una relación que se proyecta con fuerza.

21 El Mundo: Toma distancia de la mente, escúchate y mira con detención dentro de ti misma, allí encontrarás las respuestas que has estado buscando en materia sentimental. Tendrás algunos conflictos si estás en pareja, ya que por algo de estrés estarás poco concentrad@ en tus temas amorosos, irascible y sintiendo que no tienes tiempos para compartir. Trata de hacerte tiempos y no entregar todas tus horas al trabajo. Si estás solter@, la recomendación es similar, reparte tus tiempos, no te sumerjas en el trabajo, permítete abrirte al amor, a conocer, a confiar. Si te das esa oportunidad, existe la posibilidad del nacimiento de una relación profunda en meses de invierno.

22 El Loco: Ya es tiempo de cambiar de swicht y comenzar a dejar de mirar las copas derramadas, el pasado que ya no vuelve, lo que ya se ha perdido. Es tiempo de que te des cuenta que estás pasando otras cosas –y personas- muy valiosas a tu alrededor para que no pierdas las oportunidades que se presentarán ante ti, a contar de otoño 2017. Ese es el momento en que tu ciclo cambiará e iniciarás un periodo de reconstrucción en tu vida y en tus afectos. Si estás en pareja, el perdón por hechos del pasado llegará de la mano de muchos gestos de amor y regalos del universo.

