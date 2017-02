En la semana de San Valentín, la Brujita Calú nos trae las predicciones de Amor para las próximas semanas, además del color y esencia que debes usar para aumentar tus poderes de seducción y atraer a esa persona que tienes en tu mira amorosa.

Antes de leer las predicciones, ¿sabes cuál es tu Arcano Natal y qué carta te corresponde?, descúbrelo aquí.

Comenzamos desde el Tercer Arcano, porque aritméticamente es inviable que alguien tenga como Arcano Natal a El Mago (I) o La Papisa (II)

III ARCANO: LA EMPERATRIZ

En estas semanas te sentirás tentada a tener relaciones secretas que podrían poner en riesgo tu relación de pareja. Vienen meses de mucha pasión, autodescubrimiento y escapes de la rutina. Te sentirás energizada y con ganas de vivir intensamente. Hacia el segundo semestre un poco más de calma, aunque será por poco tiempo, ya que el verano les invitará a renovarse y poner mucha creatividad en sus relaciones.

Color: Amarillo

Esencia: Cardamomo

IV ARCANO: EL EMPERADOR

Las próximas semanas estarán dedicada a conectarte con tus sueños, con el mundo y sus haceres. La invitación es a no despreocuparse de sus parejas, en medio de su camino hacia sus sueños personales, pues de lo contrario lastimarán sin percatarse a quienes les aman. Las solteras tendrán un año sereno en lo amoroso, porque estarán esencialmente concentradas en las otras esferas de su vida.

Color: Amarillo oro/Dorado

Esencia: Jazmín

V ARCANO: EL PAPA

La invitación es a que tomen conciencia de lo vivido en los últimos meses, evalúen su exceso de celo o rigurosidad en sus relaciones. Antes de llegar el invierno podrán evaluar lo importante que es que dejen de exigir tanto a sí mismo y a su pareja, para descubrir la belleza perfecta de la imperfección.

Color: Violeta

Esencia: Sándalo

VII ARCANO: EL CARRO

Si estás en pareja, tendrás algunas discusiones porque se te pedirá que salgas de ti misma, que compartas más y dejes de huir de las confrontaciones. Será el momento de enfrenar los temas pendientes para que sus relaciones renazcan y se fortalezcan. Las solteras encontrarán muy pronto una excelente oportunidad para armar parejas sólidas y llenas de romanticismo.

Color: Blanco

Esencia: Ylang Ylang

VIII ARCANO: LA JUSTICIA

Vivirán momentos de mucha pasión en las próximas semanas, revitalizadores y llenos de promesas amorosas. Disponte a disfrutar de todos los sentidos, déjate llevar por la magia amorosa, sorprendiéndose del fuego que desencadenas en tu pareja. Es probable que algunas se sientan tentadas a tener más de una pareja a la vez, en una suerte de autodescubrimiento y apetito por nuevas experiencias. Sean cuidadosos y no lastimen involuntaria o voluntariamente.

Color: Verde

Esencia: Limón

IX ARCANO: EL ERMITAÑO

Se auguran mucha estabilidad y armonía. Déjense querer y reciban todo el amor que su compañero tiene para ofrecerles. Si están solteras, llegando el invierno prepárense a iniciar una relación de mucha intensidad, con alguien muy espiritual que puede llevarles incluso a experiencias tántricas, a un despertar de su sensualidad en sincronía con el amor y el encuentro de almas.

Color: Celeste

Esencia: Rosa

VI ARCANO: LOS AMANTES

Los celos no son buenos consejeros queridas amigas de Arcano Los Amantes. Intenten vencer su inseguridad y no vean fantasmas donde no los hay. Confíen, cedan, crean en que merecen ser profundamente amadas. Si consiguen saltar esa valla tendrán semanas espectaculares en los próximos meses.

Color: Ámbar

Esencia: Lavanda

X ARCANO: LA RUEDA DE LA FORTUNA

En las próximas semanas se verán enfrentadas a decisiones. Mira con detención cada opción, piensa en ti, no dejes de centrarte en lo que estás anhelando y necesitando. La decisión no sólo puede centrarse en elegir entre una persona y otra, sino en opciones como poner fin a una relación que se arrastra desde hace años y no logra cerrarse, o bien en iniciar un compromiso que ha acostado sellar.

Color: Rojo

Esencia: Bergamota

XI ARCANO: LA FUERZA

Gocen es la consigna. Solo dispónganse a disfrutar en el amor. Se sentirán amadas, regaloneadas, admiradas y en plenitud. Vivirán momentos de profundo éxtasis en el amor, casi protagonistas de una historia de amor que les hará vibrar en una sintonía antes no alcanzada.

Color: Rosa

Esencia: Canela

XII ARCANO: EL COLGADO

El esquivo amor de meses precedentes se transforma en una realidad llena de romanticismo, sorpresas plenas de pasión y etapas de cambios. Muchas de los nacidas en este Arcano pondrán fecha de matrimonio, mientras que otras ya casadas tendrán hijos y las parejas ya mayores vivirán uno de los años más intensos de reencuentro.

Color: Azul

Esencia: Almendras

XIII ARCANO: LA MUERTE

Vienen días de renovación amorosa para quienes están en pareja. Mucha pasión, complicidad y romanticismo hará de este verano una etapa muy especial. Las solteras se sentirán especialmente atractivas, diosas de la seducción. Un periodo de conquistas se abre ante ustedes, pero no de compromisos.

Color: Rojo

Esencia: Cedro

XIV ARCANO: LA TEMPLANZA

Quienes ya tienen pareja vivirán algunas crisis debido a que han dejado de mirar la relación y no han dedicado el tiempo necesario para mantener en alto la llama de la pasión y el enamoramiento. Si reconocen en sí mismas este error y hacen cambios, la crisis se habrá superado. Las solteras tendrán la oportunidad de vivir distintas experiencias sin comprometerse demasiado.

Color: Coral

Esencia: Jengibre

XV ARCANO: EL DIABLO

Gracias a tu trabajo en meses precedentes, comienzas a vivir con mayor plenitud el amor, abriendo el corazón con confianza y alegría. Te sentirás plena, realizada y agradecida de todo el camino hecho para llegar hasta este momento presente que te colma de tantas bendiciones.

Color: Turquesa

Esencia: Romero

XVI ARCANO: LA TORRE

La rutina será el peor enemigo de los que están en pareja. Te sentirás algo agobiada por la cotidianidad, falta de deseo e incluso dudarás de si el amor aún subsiste bajo el manto de los deberes del día a día. El llamado es a remecer la rutina, reencontrarse con la pasión, con las pequeñas cosas que encantan y sorprenden a la pareja.

Color: Amarillo Oro

Esencia: Jazmín

XVII ARCANO:LA ESTRELLA

Estabilidad es la palabra clave. Sentirás armonía y equilibrio en tu relación, con un bono extra de romanticismo y alegría. Si no tienes pareja vivirás el inicio de una relación que aportará momentos de mucha diversión, que te permitirá reencontrarte con tu niña interior y experimentar el amor desde la alegría.

Color: Amarillo Limón

Esencia: Naranja

XVIII ARCANO: LA LUNA

Serán semanas para experimentar el amor con audacia, dejando atrás algunos temores que rondan en tu cabeza debido a algunas experiencias de años anteriores. Suelta el miedo y disponte a disfrutar lo que el Universo te tiene preparado, especialmente después de otoño. Quienes están en pareja verán superados los problemas que enfrentaron en meses precedentes.

Color: Carmín

Esencia: Lavanda

XIX ARCANO: EL SOL

Prepárate para trabajar en todo lo que tienes pendiente en este ámbito, sobre todo dentro de ti misma (procesos no cerrados, por ejemplo). Debes escuchar a tu corazón y comenzar a hacer los cambios prometidos y con alegría autorenovarte para que comiences de verdad a disfrutar lo que es el amor. Recuerda todo depende de ti, de tu luz refrescando y dando más que nunca energía y expansión al amor.

Color: Verde

Esencia: Romero

XX ARCANO: EL JUICIO

Vienen días de aprendizajes y lecciones que siempre asumirán desde su radiante luz de sabiduría. Se anuncian probabilidades de viajes en compañía de quien aman, rodeadas de mucha naturaleza y plenitud.

Color: Celeste

Esencia: Melisa

XXI ARCANO: EL MUNDO

Tienen la oportunidad de mejorar sus relaciones amorosas y obtener el perdón si han cometido errores importantes. Todo depende de si logran darse cuenta de que deben cambiar la mirada con la cual se enfrentan a sus sentimientos, dejar atrás las antiguas "formas" y los "libretos" aprendidos y heredados.

Color: Naranja

Esencia: Canela

XXII ARCANO: EL LOCO

Se sentirán algo abatidas por heridas amorosas, pero al iniciarse el otoño ya estarán en equilibrio y probablemente iniciando una nueva pareja que les permitirá abrirse al amor con renovadas esperanzas y energías.

Color: Rojo

Esencia: Salvia

