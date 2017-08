Descubre en qué lugar se encuentra tu pareja

Por redacción Nueva Mujer

La regla como en muchas otras situaciones es no hay nada escrito, los astros dicen algunas de las características de los signos, pero no es una real, no quiere decir que vaya a suceder así. Hoy tenemos el ranking de los novios que se sacan un diez y de los que deben poner de su parte para tener mejores relaciones.

Escorpión

Son carismáticos y encantadores, pero también complicados. Son el signo más leal, considerado y apasionado del zodiaco. Una vez que te dejaron entrar en su vida encontrarás respeto, amor y honestidad.

Géminis

Son cambiantes, pero son unos verdaderos caballeros. Son extraordinarios escuchando y atendiendo lo que quieres. No te defraudará o decepcionará, si piensa que eres la persona correcta hará todo por mantenerte cerca.

Libra

Son pacíficos y evitan el conflicto. Es uno de lso signos que no se enganchará fácilmente en una pelea. Te darán diversión y amor incondicional. Les gusta compartir y encontrar a alguien con quien compartir.

Aries

Son dominantes y buscan personas que compartan esa característica. Les gusta trabajar por la relación y que les dediquen tiempo. Una vez que logras romper su barrera encontrarás a una persona de noble corazón.

Cáncer

Son muy pasionales, a la hora de tomar decisiones siempre le dan preferencia a los sentimientos, eso los lleva a amar de manera incondicional. Son materialistas y demuestran su amor con una cantidad increíble de regalos y detalles.

Leo

Son románticos empedernidos, creen en el amor y buscan relaciones especiales. Buscan a mujeres de carácter fuerte porque su lado líder así se los exige, son leales y confiables, pero rudos por momentos.

Acuario

Son muy graciosos, conquistan con buen humor. No son al mejor pareja del zodiaco porque siempre quieren ser quien tiene la razón, deberá incrementar tu paciencia y estar dispuesta a ceder en algunos campos.

Sagitario

Son su propio enemigo a la hora de tener pareja, les gusta tomar decisiones, son un poco controladores y exigentes. Aman ser el centro de atención de la relación y si no lo son se sienten desesperados.

Capricornio

Este signo tiene expectativas muy altas de su vida, siempre quieren ser los mejores. Le dan mucho peso a su vida profesional y social por eso la persona que esté cerca deberá trabajar por mejorar la relación.

Virgo

Son los signos más celosos del zodiaco, tienen un temperamento muy fuerte y hay que lidiar con eso Buscan controlarlo todo, no sueltan del todo el pasado y puede que eso te cause un conflicto.

Tauro

Les resulta muy complicado comprometerse. Se centran en su carrera y familia, el corazón no es un tema prioritario. Podrían actuar como el novio perfecto, pero no está seguro de querer compartir la vida contigo.

Piscis

Son muy sensibles, pero tienden a ver en sus parejas a un socio, alguien que los ayude a resolver problemas y cosas. No es que sean el peor novio del zodiaco, eligen a las personas incorrectas en su vida.

