Con el Sol en Géminis a contar del 20 de mayo, se abren semanas en que nuestra comunicación florece, nos sentiremos llenas de energía y muy creativas. Aprovechemos estas semanas de una carga adicional de luz en nuestros caminos, para despejar pendientes, para soltar lo que no hemos podido dejar atrás y para comenzar a concretar nuestros sueños.

Hoy, para ayudarnos a mirar el sendero, la Brujita Calú nos trae predicciones para las próximas semanas desde el Tarot de las Flores, con la recomendación de una gema para atraer abundancia y armonía.

*Si aún desconoces cuál es tu Arcano Natal puedes aprender cómo calcularlo ingresando aquí

Como cada semana, comenzamos desde el Tercer Arcano, porque aritméticamente es inviable que alguien tenga como Arcano Natal a El Mago (I) o La Papisa (II)

Para contactarse con la Brujita Calú:

Celular +56971390972

[email protected]

ww.brujitacalu2011.blogspot.cl

Facebook.com: ElRinconDeLaBrujitaCalu

Comenzamos desde el Tercer Arcano, porque aritméticamente es inviable que alguien tenga como Arcano Natal a El Mago (I) o La Papisa (II)

3 La Emperatriz

La carta del Anís te pide que actúes en estas semanas con algo de cautela, no apresures nada, mantente serena e intenta no llamar la atención. Hay algunas cosas que pueden pasar en tu trabajo que requieren que te mantengas al margen, sin tomar posiciones. En el amor, no esperes que vengan a llamar a tu puerta, da el primer paso.

Gema: Amatista

4 El Emperador

La Anémona te pide que aproveches las oportunidades que se van a presentar en el plano material y profesional estos próximos días. Desarrollando la equidad y la justicia en tus opiniones y verás cómo todo fluye en armonía con tus amistades y en el trabajo. En el amor, no dudes en confiar más en la persona elegida por tu corazón.

Gema: Cuarzo Rosa

5 El Papa

El Pensamiento, con sus pequeños pétalos lila, te anuncia la proximidad de una actividad o de un empleo o bien un periodo activo, creativo, de construcción. Pero también te advierte de una actividad que nos imponemos, sea o no de nuestro agrado. Un periodo activo está en marcha, tendremos un objetivo preciso a alcanzar. En amor, trata de que tu pareja tome iniciativas no hagas todo tú. Si estás soltera, evita tomar iniciativas para atraer a alguien que te interesa, deja que actúe sin que te adelantes.

Gema: Cuarzo blanco

6 Los Enamorados

La Rosa Roja es una carta que revela tu gran deseo de evasión y de horizontes lejanos. El oráculo te invita a separarte de tu día a día, lo más rápidamente posible, necesitas descansar, dormir, dejar a un lado las preocupaciones, la rutina... de lo contrario terminarás enfermando. Es tiempo de hacer un alto.

Gema: Jade

7 El Carro

La Caléndula te anuncia un fin de ciclo, la transformación de una situación personal y un cambio que te puede afectar en tu trabajo, amistades o pareja. En el ámbito amoroso, es bueno que cuestiones ciertas cosas, que analices algunas circunstancias y plantees tus dudas. Sólo así conseguirás la estabilidad y se abrirán los caminos.

Gema: Malaquita

8 La Justicia

La Violeta te anuncia que llegará la ayuda que necesitas en el trabajo y en tu vida familiar. Por favor evita la desconfianza con tu pareja, cuida las palabras, los comentarios y actitudes que sólo contribuyen a crear grietas en tu relación. Intenta ser más cálida con quienes aman y con quienes se preocupan por ti.

Gema: Ojo de Tigre

9 El Emitaño

El Iris te pide que cuides tu cuerpo, tu salud... ¿Has hecho los exámenes pendientes? ¿Has puesto atención a ciertas señales? Es probable que las nacidas bajo El Ermitaño estén pasando por un momento de mucho cansancio: tienes que descansar y cuidar tu cuerpo. En este periodo, las dificultades materiales podrían afectar tu estado de ánimo, descansa, deja pasar la tormenta; cuando termine recuperarás tu bienestar.

Gema: Aguamarina

10 La Rueda de la Fortuna

La Lavanda es una carta poco favorable en el ámbito de un proyecto o creación. Te pide que observes la situación actual porque presenta problemas que la hacen no viable. La situación está coja, falta alguien o algo para lograr el éxito como debe ser. Debes hacer frente a un periodo confuso y lleno de indecisión. Pero, atención en factores externos que te pueden ayudar a arreglar las cosas.

Gema: Ámbar

11 La Fuerza

Lilas para ti, anunciando el reordenamiento de ciertos hechos o situaciones que se presentaban algo incompletas. Espérese vivir el fin de algo. Cambios radicales se perfilan en el horizonte, quizás la desaparición de una forma de vivir que, no hay por qué preocuparse, se verá sustituida por otra.

Gema: Turmalina

12 El Colgado

La Flor de Lis te trae renovación, regeneración en salud, vitalidad y nuevas energías para emprender lo que se quedó en el camino. Buenas noticias en lo laboral y un momento muy propicio para plantear ideas o pedir aumento. En materia amorosa, si no estás en pareja se anuncia la llegada de alguien a tu vida o el inicio de una relación que será muy importante. Si tienes pareja, momentos de alegrías y reconciliaciones.

Gema: Jaspe

13 La Muerte

La Magnolia es una carta con una carga muy beneficiosa en todos los ámbitos. El oráculo nos revela que estás a punto de recibir una protección y un apoyo que podría provenir de personas de jefaturas o personas mayores. Te anuncia que llegan los recursos necesarios para afrontar las situaciones que te han preocupado. Tendrás que tender tu ayuda a personas que quieres, tal vez muy jóvenes.

Gema: Piedra Luna

14 La Templanza

La Mimosa es una carta que te anuncia éxitos en tu trabajo y en tu núcleo social. Algún emprendimiento o idea que quedó pendiente tiene espacio en este momento para florecer. Son tiempos propicios para pedir un ascenso, tomar un curso o plantear un aumento salarial. El clima de esta carta es propicio a las gestiones de toda índole. En el plano espiritual, es el momento ideal para desarrollar una búsqueda interior. En el ámbito amoroso, esta carta simboliza el amor que se plantea a través de una nueva relación o bien la plenitud con nuestra pareja, superando problemas anteriores.

Gema: Cornalina

15 El Diablo

La Muguete te dice que pongas atención a toda esa energía, a ese desgate que pones en el trabajo, porque estás postergando aspectos importantes de tu vida y has dejado de mirar el entorno. El consejo del oráculo es bajar las revoluciones y poner más atención en nuestros seres queridos. Un poco de muestra de afecto reestablecerá el equilibrio interno y externo. Esta carta es beneficiosa en el ámbito de las gestiones y de las transacciones.

Gema: Cuarzo Rosa

16 La Torre

El Narciso es una carta muy positiva en el ámbito de la amistad y del amor. Anuncia un periodo propicio para los intercambios armoniosos y a las reconciliaciones. Te dice que es un momento ideal para el intercambio de ideas, para generar alianzas y proyectar nuevas ideas. Si tuviste algún problema con tu pareja o familia en días previos, estas semanas te ofrecen la oportunidad de sanar heridas y acercar posiciones.

Gema: Amatista

17 La Estrella

Nenúfar te anuncia un periodo de respiro en cualquier actividad. Esto aparece como una necesidad de permitirnos respirar un poco antes de retomar un ciclo activo. Momentos ideales para planificar un descanso, vacaciones muy merecidas para volver a empezar sobre buenas bases. Es probable que baje la carga laboral o bien que suspendas algunas actividades por inconvenientes de salud... cuida tu sueño, descansa.

Gema: Citrino

18 La Luna

El Clavel es una carta muy favorable para todo lo que abarca el ámbito de los exámenes o de los concursos profesionales, indica una prueba superada con éxito. En el ámbito del trabajo, puede que obtengas una propuesta mejor remunerada. También pude anunciar cambio de trabajo o casa. En algunos casos puede indicar la llegada de un niño.

Gema: Jaspe

19 El Sol

La Orquídea destaca a una persona honesta, discreta y confiable que podría influenciarle favorablemente. En el amor, representa relaciones sólidas y duraderas. En el plan económico, su situación se reequilibrará. El oráculo te invita a confiar en el futuro, los obstáculos caerán uno tras otro, sigue siendo honesta y leal sean cuales sean las circunstancias. El Universo se encargará de premiarte.

Gema: Ojo de Tigre

20 El Juicio

El Rododendro te advierte que puedes sufrir alguna pérdida material, por tanto te invita a tener cuidado con tus bienes para que no seas víctima de robo o fraude. Podríamos enfrentarnos también a la partida de alguien que apreciamos e inicia una nueva etapa. Son días para darnos cuenta qué es lo que falta en nuestra vida. El oráculo también puede querer encaminarnos en una nueva búsqueda espiritual, en la búsqueda de algo que hasta ahora no conoces y que debes descubrir.

Gema: Citrino

21 El Mundo

La Rosa Amarilla te anuncia posibilidad de viajes, de desplazamientos que traen buenos momentos y respuestas. Pero, también puede hacer referencia a un viaje interior. El oráculo te invita a que tomes un respiro espiritual y físico, en conexión con la naturaleza, con espacios calmos y que te aporten paz. Deja por unos días los problemas cotidianos de lado y que las personas que dependen de ti aprendan a solucionar sus desafíos, sin que estés tú en medio.

Gema: Cornalina

22 El Loco

El Brezo te dice que está bien que te guste la soledad, pero permite que quienes te quieren puedan compartir contigo ciertos espacios que son importantes. No te concentres tanto en aspectos materiales de la vida, que no te consuma el trabajo o las responsabilidades... atención porque estás olvidándote de disfrutar la vida, el amor, la familia y los amigos. Pueden que alguien te critique por cierto despego emocional.

Gema: Aguamarina

DESCUBRE MÁS EN IMÁGENES

Cómo amar a cada signo: Claves para tener una pareja perfecta