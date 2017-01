Este sábado 28 se inicia el año nuevo chino, la celebración más importante del año en ese país, que está llena de tradiciones y costumbres populares. Te contamos algunas de ellas y de lo que se viene con la llegada del Gallo de Fuego Rojo.

Por: Valeska Silva Pohl.

Este 28 de enero comienza el año 4715 según el calendario tradicional chino, y corresponde al Año del Gallo de Fuego Rojo. Conocido también como el Festival de Primavera, el Año Nuevo Chino, es la celebración más importante de las fiestas tradicionales del país asiático.

¿Sabías que es un período lleno de eventos? Se inicia con el día de año nuevo y termina con la Fiesta de las Linternas, el decimoquinto día del primer mes. Es la época en que se realizan visitas a familiares, comidas especiales, se decora la casa y se lanzan fuegos artificiales. Todo el mundo lo celebra, especialmente durante los tres primeros días del festival. Incluso los preparativos comienzan un par de semanas antes del cambio de año. Es un período lleno de entusiasmo y anticipación cuando las celebraciones se acercan.

Una de las tradiciones es que en la víspera del nuevo año, los miembros de la familia que viven fuera de casa hacen un esfuerzo especial para retornar al hogar y compartir una gran cena. Por ello es muy común que los transportes públicos estén completamente saturados durante estas fechas. Como en todas las festividades chinas, éstas también suelen estar acompañadas de la gastronomía típica. Los platos que se preparan para esta ocasión son considerados como símbolos de buena suerte. Toda la comida debe ser preparada con anticipación, pues una de las supersticiones populares prescribe que todos los cuchillos deben ser guardados al comienzo del año. Según la tradición, usar un cuchillo durante los primeros días del año "corta" la buena suerte para el próximo.

Para recibir a la "Fiesta de Primavera" la gente limpia totalmente sus casas, es común que la limpieza se realice con escobas viejas, que luego tira a la basura. La idea es deshacerse de la mala suerte acumulada desde el año anterior. Banderas y emblemas rojos con mensajes de buena fortuna se usan para decorar la entrada principal de las casas y habitaciones.

El rojo – el color de este año - es para los chinos el de la buena suerte y simboliza la vitalidad de la vida y la felicidad. Por ello, se cuelgan carteles rojos con versos poéticos las puertas y decoran con cuadros del Año Nuevo Chino paredes y se prenden faroles rojos. Fuegos artificiales y petardos, se lanzan con la esperanza de alejar la mala suerte y atraer la prosperidad. Los niños reciben dinero de sus familiares, y es tradición cerrar las tareas pendientes. Es importante pagar las deudas.

El Gallo de Fuego Rojo

Para entender un poco más de lo que se viene con el año del Gallo de Fuego Rojo, que se inicia este 28 de enero, conversamos con la astróloga y especialista en horóscopo chino, Ángeles Lasso, quien nos señaló que este año del mono ya pronto a finalizar es también de fuego. "Los años terminados en 6 y 7 son de fuego. El 6 corresponde al año de antorcha y éste, (7) es un año de lámpara. En el primer año de fuego es cuando se encienden muchos fuegos y que corresponde a luchas, batallas y enfrentamientos, los que se develan por completo en este segundo año de fuego. El 2016 -año del mono de fuego -se supo de muchas estafas y robos y este es el año en que se hace justicia. El gallo es justiciero, es el que termina el trabajo del mono haciendo justicia, iluminando el espacio. Entonces, debemos entender que el fuego destruye, pero al mismo tiempo purifica".

Lasso detalla que el gallo tiene que ver con el despertar, "es el animal que nos despierta con su canto en la mañana, y manteniendo una lámpara, nos despierta e ilumina a la vez. Esas son las dos condiciones centrales del gallo. Sin embargo, no debemos olvidar que el carácter el gallo es también muy pendenciero, es un animal de pelea, por lo tanto, es un año que seguramente va a ser súper bélico. Es cuando la gente tiende a decir las cosas de forma dura, a veces en momentos inadecuados ya que una de sus características es que no tiene tino. Te dice las cosas cuando se le ocurre y muchas veces no en el mejor momento. Esa es la tendencia de este año. Otra característica muy marcada es que también es muy vanidoso. Por ejemplo, refiriéndonos a los países Francia es gallo y es un país muy vanidoso, bélico y seguramente este va a ser un año clave, donde van a pasar cosas muy importantes".

La astróloga nos comenta de la importancia de los ciclos y elementos para cada animal. El estudio de éstos es el que permite establecer las predicciones y comportamientos. Estos ciclos son de 12 años (que son los años que pasan hasta que vuelve a ser regente el animal que concierne a cada persona) y que tiene un peak al sexto año, que corresponde al animal opuesto. Entonces cada 6 y 12 años nos pasan cosas muy significativas.

"Este va a ser un año muy importante para todas las personas que son gallo y también para quienes son liebre -también conocida como conejo o gato-, ello porque el opuesto del gallo es la liebre y, en consecuencia, se encuentra en un año de grandes cambios, que tiende a cambiarles la vida. Es un año súper importante para ambos, y todo lo que hagan va a tener grandes consecuencias".

En relación a los elementos también pasan cosas que son muy importantes, "en este año de fuego todos los nacidos en los que terminan en 0 y 1 van a tener cambios, se van a doblegar porque el metal se doblega con el fuego. En el caso de la gente nacida en años que terminan en 4 y 5, de madera, son a quienes les va a cambiar la vida porque el fuego quema la madera. Si nos detenemos a observar, nos damos cuenta de que todo está relacionado".

Finalmente Ángeles Lasso nos comenta de la importancia del color rojo. "Cuando estamos celebrando un año nuevo que es de fuego evidentemente el color rojo pasa a ser súper importante. Para celebrar la llegada del nuevo año es bueno hacerlo vestidos de rojo o, por lo menos, con una prenda del color y también prender velas rojas o de colores cálidos como amarillos y naranjas".

*El año nuevo chino comienza este 28 de enero y terminará el 15 de febrero de 2018.

