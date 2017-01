Cada persona es diferente, pero los astros nos dan un indicio de la forma en la que lo haces según tu elemento

Una ruptura amorosa siempre será una difícil prueba en la vida, sin importar qué tan involucradas estemos con la otra persona, representará algo doloroso. Los astros nos han dejado para ti cómo reacciona cada signo del zodiaco cuando lo dejas, así te darás una idea de qué esperar cuando truenes con alguien.

ARIES

Es uno de los signos que siempre tiene claro que nada es para siempre, pero eso no evita que se se ilusione y apueste por las relaciones duraderas, aunque su parte racional le dice que se detenga, otra le indica que aún puede salvar las cosas por eso le costará un poco de trabajo darse cuenta que ya no hay más cosas por vivir en pareja. Aunque parece fuerte, es un signo muy sensible que con el tiempo buscará estar arriba.

TAURO

Es un signo al que las rupturas le duelen mucho, más de lo que quisiera, tienden a entregarse por completo lo que hace que la ruptura le venga como un balde de agua fría. Aunque le cuesta trabajo retomar una vida sin su pareja, lo supera de una manera formidable y se vuelve más fuerte. Le cuesta trabajo renunciar y seguir adelante, es discreto y no lo verás llorando por los rincones, pero habrá momentos en los que se desahogará y te dirá verdades que probablemente duelan porque se quedó callado cuando le molestaron.

GÉMINIS

Su dualidad hace que esté convencido que no quiere nada más, que acepte la realidad, pero su otra parte se opondrá se cuestionará en qué se equivocó. Es uno de los signos que tiende a ser melancólico y el cambio puede resultarle algo tormentoso, una vez que pasó la tempestad, vuelve a ser el mismo, su deseo de continuar lo hará levantarse y avanzar y dejar atrás amores que le hacen mal.

CÁNCER

Si cortan con él su corazón se desmoronará, le duele demasiado el abandono, necesitará algo de ayuda para salir adelante. Es uno de los signos más emotivos, por eso reacciona así, pero su amor propio lo sacará adelante, dejará de lado los recuerdos que acumularon y seguirá con su vida. Llorará sólo lo necesario.

LEO

No es que todas sus relaciones estén destinadas al fracaso, pero leo sabe que la gente se va y no le asusta. Es el signo del drama por excelencia, pero también es uno de los que se reconcilia con facilidad, por eso a veces se enreda en relaciones tormentosas. Leo caerá, se pondrá muy triste, pero sacará sus fuerzas de león para, después de unos días, continuar con su vida.

VIRGO

Su personalidad analítica lo llevará a pensar en cada detalle, palabra, gesto o acción que hizo a lo largo de la relación, tratará de entender en qué se equivocó, hará conclusiones, pensará que terminar fue lo mejor, pero inevitablemente recordará los buenos momentos. Organizará su vida y así como entraste, cerrará las puertas de su relación.

LIBRA

La incertidumbre será lo primero que llegará a su vida, un profundo sentimiento de no saber qué pasará, una vez que esto suceda se alejará, lo más que pueda, pondrá distancia y buscará el mínimo contacto con la persona que lo dejó. Cuando ya la haya pasado lo suficientemente mal, resurgirá, pero para que eso ocurra puede pasar mucho tiempo.

ESCORPIÓN

Prepárate, habrá gritos, llanto, preguntas a gritos, reproches y ruegos para que no lo dejes. Le tomará bastante tiempo asimilar que ya no eres parte de su vida, una vez que eso ocurre las cosas se pondrán mejor, si esperas que sea una reacción tranquila, este signo no te la va a dar.

SAGITARIO

Es uno de los signo que no ve venir una ruptura, para él todo estará bien, afrontará que ya no quieres nada con él, pero expresará, punto por punto, todas las veces que lo hiciste sentir mal, todos los errores que pasó por alto y todo lo que aguantó por ti. Cuando eso pase se repondrá y tomará el control de su vida.

CAPRICORNIO

No esperes que tome las cosas con tranquilidad, se cuestionará por qué decidieron dejarlo. Para este signo que alguien termine con él significa una derrota y le costará trabajo afrontarla como tal. Una vez que lo asimila, y fiel a su personalidad, buscará sanarse y permanecer tiempo a solas, aunque no lo demuestre, le afecta demasiado que le rompan el corazón.

ACUARIO

Es uno de los signos que menos evidencia que algo le dolió. Aunque una vez que tiene la situación en frente hará hasta lo imposible por aparentar que no le hicieron daño, eso lo dejará para la intimidad. Aunque quiera hacer un berrinche, decirte cosas hirientes, echarte en cara cuánto daño le hiciste, Acuario se mantendrá tranquilo, te hará sentir su indiferencia a niveles insospechados.

PISCIS

A este signo le parte el alma que lo dejen, le costará trabajo asimilar que la relación terminó porque para él las cosas estaban bien. Le cuesta trabajo terminar con las personas, por eso, con cada ruptura recordará la última. Estará bien, después de mucho tiempo de tener tiempo para él.

