Lidiar con una ruptura no es fácil y cada signo tiene sus puntos débiles y fuertes apra salir adelante

Por Redacción Nueva Mujer

Terminar una relación puede ser algo sumamente agotador física y emocionalmente para ambas partes y aunque sea algo premeditado, ninguno está preparado para el golpe que llega con el fin de la relación.

Sin embargo, por increíble que parezca, tu signo del Zodiaco puede ser la clave para que salgas de esa extraña sensación que te dejó la ruptura. ¡Te sentirás como nueva1

Aries. Haz un viaje. Necesitas estar sola.

Las aries son mujeres salvajes e independientes y suelen ser muy distraídas cuando se trata de amor. Les cuesta trabajo acomodar sus pensamientos por eso cuando terminan una relación, lo mejor es pasar un tiempo a solas y qué mejor que explorando algún lugar único.

Tauro. Actualiza tu armario

Las Tauro son muy apasionadas y sufren con intensidad cuando tienen una pérdida amorosa. Las chicas de este signo creen en el amor eterno y sin importar cuántas veces les hayan roto el corazón, siempre tendrán la ilusión de encontrar al amor de su vida. Les gustan los regalos así que lo mejor es una tarde de compras para actualizar tu guardarropa.

Géminis. Necesitarás un corte de pelo

No es ningún secreto que las Géminis son complicadas y que siempre están en busca de cambios. Cortar tu cabello es cortar los malos recuerdos. Este será el mejor momento para hacerte ese cambio de look que tanto habías querido pero no te atrevías. ¿Qué tal un bob o un tinte rosa pastel? Hasta unas mechas discretas te harán sentir mejor.

Cáncer. Un café con esa amiga terapeuta

Los Cáncer son signos muy emocionales y apasionados pero no confían fácilmente pero cuando encuentran a alguien a quien amar, se entregan totalmente. Por eso una ruptura se siente como lo peor del universo. Tras terminar con tu pareja, te sientes vulnerable así que es es el momento perfecto para ir con esa amiga que sabe escucharte y darte los mejores consejos.

Leo. Conoce a alguien nuevo

A los Leo les gusta ser adorados pues son el signo más poderoso del Zodiaco. Cuando sufren una ruptura amorosa, sienten como si se cayeran del pedestal en el que están por lo que no está de más buscar una mano que los levante. Este es el momento ideal para salir y conocer a alguien nuevo, no necesariamente en el plano amoroso pero sí un nuevo amigo o admirador que te recuerde lo hermosa e increíble que eres (no que no lo sepas, pero en estos momentos de vulnerabilidad, habrá que reforzarlos).

Virgo. Empieza un proyecto creativo.

Las chicas Virgo son muy perceptivas por lo que son capaces de ver la realidad desde diferentes puntos de vista. Les gusta sentir que tienen el control y cuando una ruptura les hace perder el suelo, lo mejor es agendar algo que requiera la organización de su tiempo. Lo mejor es algo que implique creatividad artística ya que les permitirá sacar de su cabeza todo lo que tienen atorado, al tiempo que sensibilizará su corazón.

Libra. Consigue un perrito.

Los Libras son muy amorosos y egocéntricos pero se entregan al cien por ciento a su pareja. Cuando se enfrentan a una ruptura, la caída suele ser fuerte y muy dolorosa por eso lo último en lo que piensan es en buscar un amor nuevo. Aunque claro, como este signo necesita alguien en quien vertir su amor, el amante ideal será ¡un lindo perrito! Los perros son el mejor amigo de toda chica así que nada mejor que tener ese compañero con quién acurrucarte en las noches o que te reciba con emoción cuando cruzas la puerta.

Escorpio. ¿Dolor? ¿Qué es eso?

Las chicas Escorpión no le dan vueltas a las cosas; se aburren fácilmente. Son fuertes y decididas a conseguir lo que quieren. Son una pareja sexual fantástica y dominante así que la que termina la relación es la chica Escorpión. Cuando les toca ser terminadas sufren y se angustian pues les pegan en el orgullo, pero se distraen con algo más interesante y el dolor pasa rápido.

Sagitario. Una fiesta hasta el amanecer

Las Sagitario son divertidas y les gusta estar en movimiento. Son testarudas, les gusta sentirse libres así que cuando terminan una relación lo mejor para sanar es una dosis de buena música, baile y mucha fiesta.

Capricornio. Salvar a alguien en problemas.

Las chicas de este signo se van a la segura. Les gusta tener todo en perfecto órden y cuando les rompen el corazón, salen de balance y se vuelven vulnerables. Son buenas consejeras y pueden ver las cosas desde una perspectiva sensata. Por eso, su mejor medicina es hablar con ora "alma en desgracia" y convertir su dolor en una lección para ésta. "Organizar" a otro les hará sentir que tienen todo bajo control de nuevo.

Acuario. Dejar el orgullo y aprender

Las Acuario son independientes y saben cuando es momento de dejar ir. Por supuesto que les duele despedirse de su amor pero no entran en pánico y hacen que todo parezca que fluye. Eso sí, debe dejar de lado su orgullo y permitir aceptar que todo terminó para así poder darse un respiro. Aprender que en los fracasos se encuentran valiosas lecciones. Las Acuario no deben perder nunca su punto zen, y concentrarse en aquello que les trae calma.

Piscis. Hacer un maratón de películas

Las piscis con muy sensibles y adorables lo cual las hace el signo más vulnerable del zodiaco cuando de una ruptura se trata. La mejor medicina para este signo es una tarde en pijama, frente al televisor y con Netflix encendido hasta agotar el catálogo.

