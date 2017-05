Existen diversas culturas que creen que el alma toma diversas formas a lo largo de un ciclo, ¿Alguna vez has sentido haber estado en un lugar aunque no haya sido así? ¡Sigue leyendo!

En algunas culturas y religiones, la reencarnación es un creencia común según la cual, al morir una persona, su alma se separa del cuerpo para después tomar un cuerpo diferente y así volver a nacer en la tierra. Hay religiones, como el budismo, que no creen que el alma es eterna y que la Ley del Karma determina la existencia del individuo y el paradero de su alma.

Estas ideas sin duda abren cientos de interrogantes en torno a la vida y la muerte; mientras que algunos creen que reencarnamos en repetidas ocasiones como seres humanos hasta que aprender una lección, otros piensan que reencarnamos como cualquier ser viviente y mientras mejor haya sido nuestra conducta en la vida pasada, en mejor criatura reencarnamos.

DESCUBRE MÁS

Claro, todo es cuestión de creencias de cada quien y según en lo que coinciden muchas culturas, existen ciertas señales que presentan algunas personas que revelan que lo que percibimos son parte de un ciclo que puede estar conectado a la reencarnación:

Tus sueños se repiten una y otra vez

Los sueños reflejan la mente inconsciente y aunque los sueños se ligan a eventos traumáticos que nos marcan durante el día, también se cree que pueden mostrar imágenes de vidas pasadas. Existen personas que han afirmado "vivir" acontecimientos muy específicos, incluyendo ver a personas determinadas, o visitar lugares completamente ajenos a su realidad pero que al final de cuentas, sienten que ya han estado ahí.

Tienes recuerdos de cosas que no sucedieron

La creencia popular dice que cada vez que un alma reencarna, se olvida de lo que vivió en el pasado, sin embargo de vez en cuando puede haber un 'falshazo' de algún recuerdo. La hipnosis es un proceso en el cual la mente entra en trance o inconsciencia semejante al sueño y donde se revelan recuerdos o situaciones "reprimidas" de la mente. Muchas de estas revelaciones pueden no encajan con la vida que estás viviendo. Aunque esto no sea una señal muy común siempre puede tratarse de algo que vivimos en algún tiempo pasado, como una conexión.

Tienes gran empatía con las personas

Según los budistas, las personas que han reencarnado varias veces, sienten más empatía con otras personas pues ya han pasado por diferentes cuerpos. Su filosofía habla de las 7 vidas en las cuales el ser humano tiene derecho a reencarnar siete veces para enmendar los errores del pasado. Al tener varios cuerpos, humanos, animales o vegetales, el alma aprende a respetar y valorar su entorno y aprende sobre la vida un poco más.

Tienes fobias que no se pueden explicar.

Experimentar un temor ahcia algo extraño es clara muestra de alguna experiencia traumática del pasado, sin embargo si nunca has tenido una mala experiencia que tenga que ver con esto, es posible que se trate de una vivencia de tu alma pasada. Siguiendo con las creencias de reencarnación, los miedos o fobias inexplicables también pueden deberse a que de esta forma murieron las personas. Un claro ejemplo es cuando tienes un miedo irracional a ahogarte o al fuego.

Tienes precogniciones

¿Alguna vez te ha llegado imágenes o información situaciones que aún no ocurren pero que se ven muy reales? La precognición son justamente una especie de visión del futuro donde de la nada tienes estas vislumbraciones futuristicas. Esto no sólo implica "ver cosas" sino también tener sentimientos de angustia o incertidumbre ante algo que te llega sin previo aviso. Esto puede deberse a una conciencia colectiva conformada por los pensamientos que has tenido a lo largo de tu vida y que de pronto arman una historia, sin embargo también se cree que es porque has tenido otras vidas pasadas.

Déjà vu constantes

Tener la sensación de haber vivido una situación con anterioridad, aunque sea la primera vez que lo haces puede significar que tienes un alma que en realidad ya pasó por eso. Esta sensación es desatada por imágenes o sabores e incluso por olores y sabores. Esto puede tener una explicación científica llamada "disonancia neurológica" o un "recuerdo engañoso" que creas en tu mente. Pero también existen aquellos que creen que los Déjà vu's son conexiones interdimensiones de nuestra alma.

Sientes que no perteneces a este mundo

A todos nos ha pasado alguna vez, pero mientras unos afirman que se trata de cuestiones psicológicas, otros consideran que es una clara muestra de desconexión con lo que vive día a día, sin importar qué. Sientes una molestia sobre el mundo que te rodea y vives añorando encontrar tu "verdadero" hogar. Según el Nirvana, esto es un llamado de liberación del sufrimiento y de ciclos cumplidos.

TE RECOMENDAMOS EN IMÁGENES

10 proverbios japoneses para entender la vida que todos debemos conocer

Y EN VIDEO

¿Piernas bonitas y tonificadas? Puedes lograrlo con danza árabe