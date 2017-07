Son orgullosos, aman ser el centro de atención y sí, les cuesta mostrar sus sentimientos

Si naciste entre el 23 de julio y el 22 de agosto, eres Leo, uno de los signos de fuego más optimistas del zodiaco. Eres generoso y entusiasta, pero también sueles ser un tanto inmaduro y prepotente. Hoy tenemos para ti algunas de las características que te hacen tan especial.

1. Es seguro

Leo es un buen signo, pero también es uno de los más orgullosos y eso lo puede llevar a cometer grandes errores. Se sabe y se siente superior, no busca hacer sentir mal al mundo, pero es parte de su personalidad. Cree en sí mismo y en lo que es capaz de hacer, nadie le quitará eso.

2. Se enoja fácilmente

No hay forma de negarlo, leo es de los signos que caen en conflicto más rápido que otros, se enoja y explota, no se queda con nada y sí eso pasa, buscará el momento oportuno para sacar su ira. Nadie quiere ver a leo enfadado, pues puede llega a ser hiriente y a decir cosas que no diría si no estuviera enojado.

3. El orgullo es primero

Es comprensivo, pero si tiene un problema con un tercero, difícilmente dará su brazo a torcer. Su carácter lo llevará a reflexionar y a disculparse sólo si lo considera necesario.

4. Es independiente

A este signo lo caracteriza el cuidado y la protección hacia la gente que quiere, pero necesita su espacio, le gusta que lo dejen libre, espera libertad de sus relaciones, no le gusta que lo asfixien o lo intenten controlar, eso no va con él.

5. Ama el sentido del humor

Le gusta vivir feliz, escuchar música, tener una buena cara y rodearse de gente positiva. Leo es de los signos que piensa que la vida ya es bastante complicada como para sumarle tristezas. Si lo haces reír y le das un sentimiento de bienestar, tienes un gran camino avanzado.

6. Es protector

Ofrece todo lo que esté a su alcance para ayudar a los que ama. Aunque lo hace de manera desinteresada, le gusta que reconozcan esa parte de él con admiración, detalles y todas esas cosas que a la mayoría nos dan bienestar.

7. Nunca se rinde

Quizá esta es una de sus cualidades más valiosas, nunca se rinde y si parece que así lo va a hacer, es porque está cargándose de energía para continuar con su vida. Tiene todas las armas para hacer de sus sueños una realidad.

