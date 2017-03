La Brujita Calú nos entrega hoy predicciones para este otoño a través del tarot de los ángeles y nos cuenta qué ángel o arcángel guiará nuestros pasos y podremos invocar para nuestra protección.

Los ángeles son seres de luz y amor, mensajeros divinos y protectores que permanentemente están a nuestro alrededor, velando, guiando y esperando que les invoquemos cada vez que necesitamos su guía y protección. Muchas veces basta con conectarnos a través de una meditación, por intermedio de una breve oración o simplemente solicitando su orientación antes de dormir. Su mensaje puede que no sea visible ni audible, pero lo sentirás dentro de ti, en tu corazón, como una inspiración, como un soplo espiritual que te ilumina en alguna dirección.

DESCUBRE MÁS

Para contactarse con la Brujita Calú:

Celular +56971390972

[email protected]

ww.brujitacalu2011.blogspot.cl

www.facebook.com/CarmenLuz2010

Antes de leer las predicciones, ¿sabes cuál es tu Arcano Natal y qué carta te corresponde?, descúbrelo aquí.

Comenzamos desde el Tercer Arcano, porque aritméticamente es inviable que alguien tenga como Arcano Natal a El Mago (I) o La Papisa (II)

3 La Emperatriz

El Arcángel Gabriel te dice que ha llegado el momento que te atrevas a expresar con claridad tus ideas, sin miedos y con la certeza de que serán escuchadas y acogidas. Con dulzura y seguridad coge tu mano para acercarte un poquito más a la divinidad, para recordarte que en la vida se puede vivir con amor incondicional en todas las acciones que realizamos a diario. Su figura angélica está en movimiento para ti, dispuesta a ofrecerte su ayuda incondicional para que aquello que deseas llegue a tu vida con amor y gratitud. Este será un otoño en el que recibirás noticias de alguien que es especial para ti, pero a la vez es un momento propicio para que expreses lo que no has podido tanto en tu trabajo como en tus relaciones personales. Todo aquello que plantees tendrá una positiva respuesta.

4 El Emperador

El Arcángel Miguel llega para estar a tu lado y con su espada retirar cada roca y obstáculo que pueda oponerse en este nuevo camino que emprendes. Te dice que este otoño te brinda la oportunidad para tomar las decisiones que ya visualizas con claridad. Nada temas, confía en ti y en la protección de este Arcángel al que invocarás para que te proteja. Se viene una etapa de cambios y te anuncia un tiempo para dejar a un lado la mochila del pasado, con todos los miedos, las penas y episodios que ya nada aportan en tu presente. Es hora de dejar esa carga a un lado que tanto cansancio y angustia ha provocado.

5 El Papa

Cervill, Ángel que ayudó a David contra Goliat, trae un mensaje de transformación para ti: "Recibe el don de la amistad y la comprensión para adaptarte a los cambios necesarios para crecer a nivel personal. Decídete a eliminar todo vestigio de soledad, recibe y brinda tu amistad para superar los momentos difíciles". Este otoño tendrás que aprender a adaptarte a los cambios que se presentarán y que requerían que mires con sabiduría tu entorno y las posibilidades que se abrirán ante ti, sin resistencia. Días en que compartirás con amigos y familia, a quienes debes escuchar para comprender con mayor claridad el instante que vives.

6 Los Enamorados

Junto a ti el Querubín Longevo, Custodio del Árbol de la Vida, que estará acompañándote con sabiduría e inspirando tu intuición. Tomando tu mano te dice: "Los grandes conocimientos y experiencias adquiridas durante tu vida te permitirán no solo alcanzar la felicidad, sino que también será de mucha ayuda para todos aquellos que te rodean, a los cuales les podrás transmitir todas esas ideas. Desecha todas las ideas esquivadas porque eso te ayudará recuperar la confianza de quienes se han alejado". Este otoño ten cuidado porque es posible que hayas depositado tu confianza en alguien que no lo merecía. Observa con calma ciertas actitudes y no las dejes pasar... quedará muy claro quiénes son realmente [email protected] [email protected] con quienes puedes contar y a quienes debes mantener al margen de tu intimidad.

7 El Carro

El Arcángel Ragüel, ángel de la Tierra y guardián del segundo cielo te acompañará en este otoño si así lo deseas. Te dice con profunda serenidad: "Prepárate para recibir la luz divina que te permitirá dar sabios consejos. Solo con el equilibrio emocional y moral podrás conseguir todo lo que anhelas. Recibe la profunda paz y la gran fuerza necesaria para enfrentar la vida". Algunas situaciones que se presentarán podrían provocar cierta decepción, pero dentro de ti sabes que intuías lo que se venía. Tienes la oportunidad de cerrar aquello que permanecía abierto y nada aportaba a tu vida. Eso te hará sentir liberada y lista para comenzar una etapa llena de luz y alegría.

8 La Justicia

El Ángel del Amor anuncia su llegada para decirte que es el momento de compartir el amor que fluye desde tu interior, porque en ti hay un crecimiento espiritual cuyos frutos es imperioso que comiences a compartir. Eres un ser de luz que con sabiduría puede ayudar a otros y mostrar caminos. Será un mes ideal para dejarnos conquistar por la paciencia y pequeños actos de amor que cambiarán la dirección de ciertos acontecimientos. Una situación inesperada llenará de luz y alegría tus días, pero debes estar receptiva a los cambios y a la apertura a nuevas opciones en tu vida.

9 El Emitaño

El Arcángel Metatrón, que representa el vínculo directo entre Dios y la humanidad, aportará el equilibrio, amor y serenidad: "Recibe el rayo de luz que te permite traspasar las puertas de la conciencia que te separan del Supremo. Tienes la oportunidad de elevarte a un nivel de conciencia superior, que te permitirá alcanzar el equilibrio y el amor necesario para enfrentar las dificultades de la vida. Actúa con grandeza y con fuerza en todos los ámbitos de la vida". En otoño tendrás la oportunidad de sumergirte dentro de ti para encontrar las respuestas que has estado buscando respecto al rumbo que realmente quieres dar a tus pasos. Aprovecha la rica soledad para trabajar contigo.

10 La Rueda de la Fortuna

El Ángel Kemuel te plantea que tienes en tus manos las herramientas para elegir lo que está bien y lo que no, para diferenciar el camino correcto del incorrecto, y encontrar el equilibrio. Libera los sentimientos de culpa y sal en búsqueda de la luz que ilumine tu vida. Buenas noticias surgirán este otoño para las nacidas bajo el Arcano Rueda de la Fortuna porque sentirán que sus energías vuelven y aquellas que estuvieron con algunos problemas de salud, tendrán una muy buena recuperación.

11 La Fuerza

Ante ti el Ángel Menkel, quien te entrega este mensaje: "Libérate de tus sentimientos de culpa y abre tus brazos para disfrutar este nuevo amanecer en tu vida". En este otoño podrás soltar todo aquello que has retenido por inseguridad y miedos. Algunas historias pasadas pueden volver a ti, pero podrás, al fin, verlas con distancia y cerrar esos capítulos. Comprenderás que es tiempo de seguir adelante, visualizando con claridad los caminos que tienes ante ti. Si ves con claridad en qué momento te encuentras hoy, cuánto has avanzado, tus riquezas, tus tesoros, descubrirás cuanta plenitud te rodea.

12 El Colgado

El Ángel Tarshish te dice que tienes ante ti la oportunidad de desarrollar la capacidad de cuidar y proteger a todo quien lo necesite. El desarrollo de esta misión te proporcionará gran bienestar interior y plenitud. Y de paso la luz que te ayudará a iluminar las soluciones que necesitas. Para las nacidas bajo este Arcano se abre un otoño en el que estarán muy ocupadas resolviendo asuntos familiares que requieren su atención. No pueden abstraerse. Pero también serán días en que verán resueltos temas laborales que les preocupan desde hace un tiempo.

13 La Muerte

El Ángel Sariel te pide que te prepares para descubrir nuevos ideales: "Tienes la oportunidad de presenciar una revelación divina, los enigmas serán descubiertos tienes que estar muy atenta. Debes afrontar todos los cambios que se presentarán en tu vida. Es fundamental que te mantengas abierta al diálogo y que comuniques todos tus sentimientos". Buenas noticias llegarán este otoño para las nacidas bajo el Arcano La Muerte, especialmente en el plano material: un aumento de sueldo, dineros extra que llegan de manera inesperada, posibilidad de adquirir un bien o proyectar la compra de uno, ayudas y aportes de otros que harán posible un crecimiento.

14 La Templanza

El Arcángel Uriel llega a ti para recordarte que debes siempre actuar con confianza: "Ha llegado el momento de que tomes la responsabilidad de tu vida. La fuerza de la luz que emerge con fuerza desde tu interior, elevando tu conciencia con la misión de aportar al mundo y hacerlo mucho mejor. Asume la responsabilidad de vivir con toda plenitud". Las nacidas bajo el Arcano La Templanza tendrán un otoño en el que deberán defender sus posiciones, palabras o hechos. Deben actuar con claridad y la fortaleza de la convicción en sus ideas. Habrá algo de estrés, pero saldrán adelante si mantienen la fe en sí mismas y sus planteamientos.

15 El Diablo

El Querubin Karibu es un Ángel Guardián que te dice que "tu constante preocupación por quienes amas te caracteriza y te hace especial para todos, sin embargo debes cuidarte también a ti misma y no excederte para evitar cierto agotamiento en el ámbito familiar que puede desembocar en numerosos conflictos. Manejar la tolerancia será fundamental para poder convivir en todos los ámbitos de la vida". Este otoño vivirás días de bastante tranquilidad, ya que se solucionarán rápidamente algunas situaciones que te traían preocupada.

16 La Torre

El Ángel del Orden te pide que tomes conciencia de la necesidad de poner prioridades, da preferencia a todo aquello que enriquezca tu alma y hace que te superes día a día. Su mensaje para ti este otoño es muy claro: no te dejes arrastrar por las circunstancias. Si te das al trabajo de poner orden en tu vida, comprobarás como muy pronto surgen oportunidades en el plano laboral y profesional. Debes prepararte, a través de la disciplina y del orden para conseguir el propósito que te has trazado. Esto es lo que te permitirá que se manifiesten tus cualidades y fortalezas, sólo así alcanzarás el éxito.

17 La Estrella

Camael, Ángel de la Dualidad, te dice que es el momento de desplegar abiertamente la confianza en ti misma para llevar a cabo todo lo que te propones. Ante ti se abre la opción de elegir los métodos de los cuales tendrás que valerte para conseguir tus objetivos... la vida ya te ha mostrado el camino correcto. Serán días muy propicios para que soluciones conflictos con personas que amas, pero también para la resolución de temas laborales pendientes. Hacia fines de otoño podrás observar con mayor claridad los errores y aprendizajes que has obtenido, en profunda paz y conexión contigo, orgullosa de los logros alcanzados a nivel personal.

18 La Luna

El Arcángel Amiel, que trae ante ti la luz de la paz y la flexibilidad, te entrega su mensaje: "Trabaja para suavizar tu carácter. Recuerda que dentro de ti está la luz divina que te permitirá limpiar el cuerpo físico, etéreo y hasta tu propia aura. Debes estar abierto a recibir todo lo nuevo, lo que aún no ha sido explorado". En otoño, tus energías estarán concentradas en actividades laborales, cambios aplicados a tu vida y probablemente en la planificación de proyectos o viajes que realizarás en el corto o mediano plazo. Son días muy bien aspectados para ello.

19 El Sol

Anael, ángel de jerarquía principado de las esferas de Venus y del amor, emerge para recordarte que estás inundada de energía amorosa y que, por lo tanto, sólo debes disponerte a sentir cuán amada eres por el Creador. Prepárate para recibir la energía del amor universal y libérate del egoísmo y la soberbia. En otoño, date tiempos para ti, libérate de responsabilidades que otros pueden tomar y atrévete a disfrutar un poco más de la vida y de la compañía de quienes amas. Tendrás la oportunidad de gozar de momentos maravillosos y de solucionar algunos conflictos que han permanecido activos debido a tu tozudez.

20 El Juicio

En este otoño tendrás muchas actividades y decisiones que tomar, pero también descubrirás que el Universo actúa de manera misteriosa a tu favor. ¡Te sorprenderás! El Ángel Chasmal te recuerda que cuentas con una gran capacidad de impregnar de pasión todo lo que haces o dices, pero que por lo mismo debes trabajar mucho sobre la impulsividad que suele conducirte a cometer errores. Buscar la armonía será el desafío más grande para estos días. Eso sí, cuídate de actuar visceralmente, a pesar de ciertas personas que insisten en sacarte de tus casillas..

21 El Mundo

El Arcángel Rafael te pide que recibas la luz divina de la sanación y que dispongas positivamente tus energías para recuperar todo lo que has perdido y avanzar hacia la transformación interior. Esto te permitirá alcanzar la armonía espiritual y física. Tienes ante ti un otoño que debes aprovechar para concretar tus pendientes. Te sentirás rodeada de energías positivas a tu favor e incluso podrás observar como situaciones que pudieron ser bastante complejas en semanas anteriores tienen un vuelvo importante, con beneficios claros para ti.

22 El Loco

El Querubín Kerub desciende para recordarte que debes potenciar esa actitud mediadora que te caracteriza, tendrás que ser puente en algunas situaciones de conflicto, pero también debes dejar que fluya dentro de ti la armonía necesaria para escuchar a otros que también pueden aportar en tu vida. Serán días en que te verás llamada a compartir tu sabiduría con tus conocidos, poniendo paz y serenidad donde reina el caos. Será un otoño en el que tendrás que tomar importantes decisiones.

TE RECOMENDAMOS

Test: ¿De qué color es tu aura? ¡Juega y descúbrelo!