Mira el consejo de los astros que entrega nuestra tarotista para la semana del 9 al 15 de enero

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

...Amigos del signo ARIES, es una semana de acontecimientos, en la que habrá novedades inesperadas que si las sabe manejar bien pueden ser productivas...su carta anual es "La Templanza" y recomienda preocuparse de lo que tienen antes de emprender con cosas nuevas...su Vibración Numerológica de esta semana predice que será etapa de decisiones...el Número (5) les corresponde esta semana avisa que se vienen cambios...su número anual es (14) y sugiere que esas sorpresas son en lo material...el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles luz mental, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Pluralismo, asíseráasísea, cariños...

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

...Amigos del signo TAURO, buena semana para ordenar las cosas asociadas a sus proyectos o trabajo de manera práctica y sencilla...su carta anual es "El Ermitaño" y recomienda ir en búsqueda de aquello que les facilite la vida...su Vibración Numerológica de esta semana predice que sea precavidos con sus finanzas para evitarse problemas...el Número (4) les corresponde esta semana avisa que deben cuidar aquello que tienen y no solo lo material...su número anual es (9) y sugiere que usen su experiencia, o la sabiduría de otros, para superar pruebas...el Color que les corresponde esta semana es el (Burdeo) y les colabora estos días internamente para hacerles sentir más allá de lo físico, y que se reforzará con su color anual (Gris) para proyectar frente a los demás Fuerza, asíseráasísea, cariños...

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

...Amigos del signo GÉMINIS, esta semana se vienen situaciones en las cuales sentirás te recompensan y vuelve el equilibrio a ti...su carta anual es "El Enamorado" y recomienda dejar la indecisión de lado...su Vibración Numerológica de esta semana predice que todo lo que reciba le generará buenos afectos...el Número (6) les corresponde esta semana avisa que debe analizar un poco más sus posibles acciones...su número anual también es (6) y sugiere que sean realistas y no asuman cosas que no pueden, primero a cuidar lo que tienen...el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para ver las cosas en su real dimensión, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Asertividad, asíseráasísea, cariños...

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

...Amigos del signo CÁNCER, esta semana de alguna manera pueden sentir que están dando vueltas sobre lo mismo, mantengan la calma...su carta anual es "La Fuerza" y recomienda no ver fantasmas donde no los hay...su Vibración Numerológica de esta semana predice que si dudan es mejor no emprender nada...el Número (0) les corresponde esta semana avisa que tienen la posibilidad de renovación si deciden avanzar sin temor...su número anual es (11) y sugiere que se cuiden de sus miedos que pueden perder todo...el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para visualizar lo positivo, y que se reforzará con su color anual (Burdeo) para proyectar frente a los demás Calidez, asíseráasísea, cariños...

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

...Amigos del signo LEO, esta es una semana en la que se sugiere mirar con detenimiento todo lo que se les ponga enfrente, quizás solo puedan solo mirar...su carta anual es "La Rueda de la Fortuna" y recomienda evaluar si es el momento preciso o no...su Vibración Numerológica de esta semana predice que a veces no basta solo querer, es importante el momento...el Número (9) les corresponde esta semana avisa que la experiencia les dirá si eso es bueno para ustedes o no...su número anual es (10) y sugiere que no porque dominen pueden dominarlo todo...el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para ayudarles a entender el por qué de las cosas, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Sabiduría, asíseráasísea, cariños...

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

...Amigos del signo VIRGO, esta es una semana compleja en la que se sugiere mucha paciencia para ser comprensivo y pensar antes de actuar...su carta anual es "El Demonio" y recomienda evitar decidir temas importantes, ojalá posponer...su Vibración Numerológica de esta semana predice que ante las dificultades siempre es valioso usar la lógica y no los sentimientos...el Número (18) les corresponde esta semana avisa que deben ser muy prudentes y tomar con precaución hasta lo que les digan...su número anual es (15) y sugiere que aunque alguien los tiente mucho sujétense...el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para estar alertas ante todo lo que les rodea, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás que son Intocables, asíseráasísea, cariños...

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

...Amigos del signo LIBRA, esta es una semana energéticamente bipolar, grandes ilusiones se ponen en sus manos, pero grandes decisiones también...su carta anual es "La Torre Derruida" y recomienda que sean cautos antes de decidir qué es lo mejor...su Vibración Numerológica de esta semana predice que la ambigüedad puede estar acompañándolos ante lo cual esperar es lo mejor...el Número (21) les corresponde esta semana avisa que su juicio podría estar alterado por tanto sea precavido...su número anual es (16) y sugiere que aguarde y no firme nada...el Color que les corresponde esta semana es el (Fucsia) y les colabora estos días internamente para tener la fuerza para detener las cosas, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Fortaleza, asíseráasísea, cariños...

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

...Amigos del signo ESCORPIÓN, esta semana si tienen algo pendiente con documentos se sugiere revisarlo porque puede progresar o finiquitarse en bien...su carta anual es "La Justicia" y recomienda entender este es un año de recibir en la justa medida que dieron...su Vibración Numerológica de esta semana predice que si hacen las cosas en el momento justo todo fluye en positivo...el Número (10) les corresponde esta semana avisa que tienen la energía para saber conducir...su número anual es (8) y sugiere que confíen que pueden lograr sus objetivos...el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para no apelar a sus sentimientos cuando deban decidir, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Interés, asíseráasísea, cariños...

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

...Amigos del signo SAGITARIO, esta es una semana energéticamente muy productiva en la medida hayan sido buenos y hecho obras positivas...su carta anual es "El Carro del Triunfo" y recomienda que si no han hecho el bien empiecen porque serán retribuidos...su Vibración Numerológica de esta semana predice que si siembran estos días bien cosecharán éxitos...el Número (8) les corresponde esta semana avisa que período que puede ser muy productivo...su número anual es (7) y sugiere que evalúen su pasado y rectifiquen que nunca es tarde...el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para estar calmadamente alertas, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños...

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

...Amigos del signo CAPRICORNIO, esta es una semana muy difícil, desordenada, poco grata, pero lo importante es que lo saben y eso ayuda a prevenir y no erra...su carta anual es "La Luna" y recomienda ser muy prudente y cauteloso en todo...su Vibración Numerológica de esta semana predice que hay que anticipar para evitar perder...el Número (15) les corresponde esta semana avisa que deben no solo cuidar lo material sino además los afectos de sus seres queridos...su número anual es (18) y sugiere que procuren no enfrentarse para evitar males mayores...el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para no perder la calma y estar iluminados, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Calma, asíseráasísea, cariños...

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

...Amigos del signo ACUARIO, esta semana existe la posibilidad de reconstruir a partir de una nueva opción que abre caminos...su carta anual es "El Juicio" y recomienda tomar en cuenta la posibilidad de ese cambio físico que aparece...su Vibración Numerológica de esta semana predice que todo se puede rearmar de hoy en adelante dejando lo pasado y optando por otra cosa...el Número (13) les corresponde esta semana avisa que lo que tienes úsalo...su número anual es (20) y sugiere que tomen en cuenta lo nuevo...el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para estar tranquilos y con ánimo, y que se reforzará con su color anual (Cobre) para proyectar frente a los demás Originalidad, asíseráasísea, cariños...

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

...Amigos del signo PISCIS, esta semana es bueno darse tiempo para meditar lo que la vida les ofrece, no es momento de resolver sino de esperar...su carta anual es "La Sacerdotisa" y recomienda esperar resoluciones asociadas a los negocios...su Vibración Numerológica de esta semana predice que pruebas habrán deben estar preparados...el Número (12) les corresponde esta semana avisa que deben ser prudentes...su número anual es (2) y sugiere que mucha diplomacia...el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para sentirse acompañados con ustedes mismos, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Sensualidad, asíseráasísea, cariños...

...Decretemos una maravillosa semana llena de luz y buenas vibras que llega a uno y los que protege, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños...Zita&...

PUB/NL