Este día de los enamorados dale una ayudita al amor para que llegue a tu vida este año.

La Brujita Calú abrió su libro de Magia Blanca para compartir algunos de los rituales para atraer el amor y la pasión. Toma papel y lápiz, busca el ritual que necesitas y prepárate a buscar los ingredientes que requerirás.

1. RITUAL PARA ATRAER EL AMOR

Ingredientes:

• Una vela blanca

Una vela naranja

• Una vela roja,

• Tres rosas rojas

• Agua de azahar

• Una amatista o turquesa

• Canela molida.

Debes hacer este hechizo idealmente en noche de luna llena, pero también puedes hacerlo un día viernes después de las 21.00 horas. Coloca las velas de la siguiente manera: la vela blanca en el centro, la roja en el lado derecho y la naranja en el izquierdo. Saca los pétalos de las tres rosas y espárcelos alrededor de las velas. Pon frente a las velas la turquesa o amatista y espolvorea sobre ella la canela molida. Cuando las velas se consuman, toma la piedra y llévala siempre entre tu ropa. Y verás cómo en pocos días él se acerca amorosamente a ti.

2. RITUAL PARA ATRAER A UN AMOR ESCURRIDIZO E INESTABLE

Ingredientes:

• Tres ramas de canela

• Un marcador negro

• Una cinta roja

En una de las ramas de canela escribes tu nombre con el marcador negro, en la otra el nombre de la persona que quieres atraer y en la tercera debes dibujar un corazón y un símbolo de infinito. Ata las tres ramitas con la cinta roja y guárdalas entre tus ropas por un mes. Pasados esos 30 días, las enterrarás cerca de algún rosal, sin desatarlas.

3. RITUAL PARA ENDULZAR EL TEMPERAMENTO DE TU ENAMORADO

Ingredientes:

• Miel

• Dos ramitas de algún árbol perenne (naranjo, laurel, olivo, encina, limón, etc.) de más o menos el mismo tamaño (de 10 a 15 centímetros)

• Papel rojo para envolver

• Un marcador negro.

Elige la tarde para realizar este ritual, aproximadamente unos 30 minutos antes del atardecer. Toma las dos ramitas de árbol: en una escribe tu nombre con el marcador negro y la otra el nombre de tu amor. Junta las ramas y cúbrelas con la miel, asegurándote de cubrirlas muy bien. Luego debes envolverlas con papel rojo evitando que la miel se escape del paquete final. Guarda esto durante un mes y después de ese plazo elimina el paquete en algún lugar al aire libre o lánzalo a un caudal de agua.

4. RITUAL PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS DE AMOR

Ingredientes:

• Una amatista

• Un cuarzo rosa

• Un ágata roja

• Una cinta roja

• Una cinta rosada

• Una cinta lila

• Una vela de miel

• Media cucharada de azúcar rubia

• Un clavo de olor

Coloca en el centro de un plato la vela de miel. Esparce en su entorno la media cucharada de azúcar rubia. Coloca las tres piedras rodeando la vela. Antes de encenderla, a las 21.00 horas de un día viernes, pondrás tus manos con las palmas abiertas hacia la vela, pidiendo a este ritual que tú (dices tu nombre completo) y tu pareja (di el nombre en voz alta o en silencio) "unan sus caminos en armonía, amor y pasión. Que todo desencuentro quede superado, todo error se convierta en aprendizaje compartido, que todo temor transmute en amor, que toda duda sea borrada y sólo haya confianza, certeza y plenitud. Que toda piedra sea quitada del camino para la felicidad de (tu nombre) y (el nombre de tu pareja). Así es".

Deja que la vela se consuma, recoge la esperma, elimínala envuelta en un papel. Toma las gemas, mételas en una bolsita que atarás con las tres cintas. Agrega a la bolsita el clavo de olor. Las guardas en tu dormitorio o en el lugar donde más tiempo estás junto a tu pareja.

5. RITUAL PARA DESPERTAR LA PASIÓN Y LA LUJURIA

Ingredientes:

• Una vela rosada

• Una vela roja

• Una botella de esencia de rosas

• Una manzana

• Un pedazo de papel

• Un lápiz tinta roja

• Un sobre

Toma las velas y sobre ellas esparce la esencia de rosas. Instala la vela rosa a la izquierda y la vela roja a la derecha, enciéndelas. Siéntate frente a ellas y piensa en la persona que quieres atraer con pasión, mientras comes la manzana. Concéntrate, imagina a esa persona y siéntela cera de ti. Cuando ya te hayas comido la manzana debes decir en voz alta lo siguiente: "(el nombre de la persona) me quiere / (el nombre de la persona) me necesita/ (el nombre de la persona) me desea... y yo a (nombre de la persona) lo deseo, a (nombre de la persona) como amante quiero, lleno de lujuria y anhelo por mí. Así lo digo, así es".

Debes repetir esto tres veces. Cuando hayas terminado, escribe en tinta roja el nombre de tu amante en el papel y del otro lado, escribe tus deseos. Arroja cera de la vela roja sobre el nombre del amante y cera rosa sobre tus deseos. Cuando ambas ceras estén secas, pliega el papel cuadrado formando un triángulo y guárdalo en el sobre. Lleva el sobre cada día hasta que tu amante se acerque. Luego de la noche de consumación de la pasión desecha el sobre quemándolo, arrojándolo en un río o mar, o en una encrucijada en la carretera.

6. RITUAL PARA ASEGURAR SU FIDELIDAD

Ingredientes:

• Un trozo de tela

• aguja e hilo

El trozo de tela con el que vas a hacer este ritual debe ser del color preferido de tu pareja. Enhebra una aguja con hilo blanco y borda en la tela las iniciales de ambos. Une las iniciales con un punto de bordado. Luego coloca la tela bordada cerca de algún objeto que te haya regalado tu pareja y déjalo en ese lugar durante 3 días. Cuando se cumplan los tres días envuelve la tela en un pedazo de plástico y sobre esto en un papel de aluminio. Y listo!! Protección para la fidelidad asegurada.

7. RITUAL PARA QUE PIDA MATRIMONIO

Ingredientes:

• Dos piedras de cuarzo rosa en forma de corazón

• Un vaso de agua

• Una vela de color rosa

Busca un lugar tranquilo, donde no seas interrumpida. Coloca una canción que tenga algún significado para ambos. Visualiza mentalmente a tu pareja en un corazón de cuarzo y a ti en el otro. Concéntrate y piensa con todas tus fuerzas que pronto estarás en el altar junto a tu amado. Imagina ese momento, con detalles. Luego, toma los cuarzos y colócalos juntos en el lado de la cama opuesto al que duermes. Cada noche, a tu lado, en un velador o mesita de noche enciende media hora una vela rosa y pon un vaso de agua que votarás en la mañana siguiente (encender la vela y colocar el vaso de de agua se repite cada noche hasta que la solicitud de matrimonio llegue).

8. RITUAL PARA QUE TU SUEGRA TE ACEPTE

Ingredientes:

• Tres rosas blancas

• Esencia de bergamota

El día del cumpleaños de tu suegra, debes levantarte muy temprano para esperar la salida del sol. Apenas vislumbres los primeros rayos solares toma las tres tosas contra tu pecho y di en voz alta: "Al amanecer de este día que la sonrisa caiga sobre (nombre de la suegra) y nunca se vaya más. Que crezca el afecto, la armonía y la unidad entre [email protected] ".

Luego entrégale las tres rosas a tu suegra. En muy poco tiempo verás cómo fluye una renovada relación entre Uds.

