Muchos tenemos la creencia de que definitivamente TODOS los alimentos se conservan mejor refrigerador, aunque muy pocas veces tomamos en cuenta que hay un TIEMPO LÍMITE para ello. Por esta razón, aquí te compartimos algunos consejos de la Food and Drug Administration (FDA). Después de esto, tu vida no volverá a ser la misma.

No olvides que muchas vecesla vista y el olfato no son completamente fiables a la hora de saber si un alimento aún es comestible o no.

Ensaladas de huevo, pollo, jamón, atún y pasta

Jamás las metas a la nevera, no se congelan bien. Puedes dejarla en el refrigerador de 3 a 5 días a una temperatura de 4 grados centígrados.

Carne cruda: tocino, carne cruda de pollo, cerdo

El tocino necesita una mención aparte. Puede durar en el refrigerador 7 días a una temperatura de 4 grados centígrados o menos. Si se coloca dentro del congelador a temperatura de cero grados centígrados o menos, puede durar hasta un mes.

En el caso de las carnes se manejan las mismas temperaturas, la variación está en los días. Dentro del refrigerador pueden conservarse de 1 a 2 días y en el congelador de 1 a 2 meses.

Hamburguesa, carne molida de vaca, pavo, ternera, cerdo, cordero y mezcla de todas ellas

A una temperatura de 4 grados centígrados o menos, puede conservarse en el refrigerador. Dentro del congelador (a cero grados centígrados o menos) se conserva de 3 a 4 meses.

Carne fresca de vaca, ternera, cordero y cerdo

En este apartado es importante dividir en tres partes: filetes, chuletas y carnes asadas. En lo que respecta a los filetes, pueden conservarse en el refrigerador de 3 a 5 días. Dentro de la nevera pueden estar de 6 meses a 1 año. En ambos casos se manejan los rangos de temperaturas mencionados al inicio del artículo.

Cuando se trata de chuletas los tiempos son más o menos similares. En el refrigerador pueden estar de 3 a 5 días, pero en el congelador sólo de 4 a 6 meses.

En lo que se refiere a las carnes asadas, se conservan de 3 a 5 días en el refrigerador y en la nevera de 4 a 12 meses.

Carne fresca de ave (pollo o pavo)

En este rubro es importante dividir si se trata de alimentos enteros o en trozos. En el primero caso, la duración en el refrigerador es de 1 a 2 días y en el congelador 1 año. Para el segundo caso los tiempos varían: en el refrigerador dura de 1 a 2 días y en el congelador 9 meses.

Sobras de comida

Pizza

El tiempo ideal dentro de refrigerador es de 3 a 4 días; en el congelador puede durar de 1 a 2 meses.

Carnes rojas o blancas cocidas

Dentro del refrigerador se conservan de 3 a 4 días; en el congelador de 2 a 6 meses.

Croquetas o medallones de pollo

Dentro del refrigerador se conservan de 3 a 4 días; en el congelador de 1 a 3 meses.

