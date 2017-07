De María Jesús Yarad, de ella son las recetas y manos de "Sagrosso", la exitosa fan page que ya cuenta con casi un millón de seguidores, principalmente de Chile y México, a menos de un año desde su lanzamiento. No te pierdas algunos de sus exclusivos platos.

Por: Valeska Silva Pohl. Fotos: Gonzalo Muñoz F. Recetas Restaurante Carneros

María Jesús Yarad (25) es una apasionada de la cocina. De familia árabe, desde pequeña aprendió a cocinar, especialmente con su abuela y su mamá, y desde entonces prefirió las preparaciones dulces. Cocinaba por cariño y amor a su familia, nunca planeó hacerlo profesionalmente; sin embargo, al terminar el colegio decidió ingresar a Culinary, el reconocido instituto internacional, donde estudió Gastronomía. Ahí descubrió que la cocina era, efectivamente, lo suyo. De no ser muy aplicada y más bien desordenada en la época escolar, pasó a ser destacada alumna y a hacer algo que ama profundamente: cocinar.

La idea de Sagrosso (www.facebook.com/sagrosso) nació a mediados del año pasado, cuando María Jesús recibió la invitación de Publimetro de realizar una página en Facebook con los videos de sus preparaciones y recetas. Reconoce que al comienzo se asustó (especialmente por la presencia de cámaras, luces y trípodes), y aunque se demoró en tomar la decisión –en un principio incluso rechazó el ofrecimiento– cuando se decidió a realizar una prueba, no paró. Su trabajo gustó de inmediato y avanzó rápidamente desde una primera presentación, con un video casero y rudimentario... Hoy se maneja perfecto con la cámara y todo lo hace sola, en su propia casa.

¿Qué significa Sagrosso, por qué el nombre?

Viene de sabroso y grosso; quisimos jugar con ambas palabras pensando en algo rico, entretenido, y además sonó muy bien.

¿Cómo fue el comienzo?

El primer video, el que fue la prueba para definir si era lo que Publimetro quería, lo hice grabando con mi mano, a pulso. Entonces no tenía ningún trípode, nada..., ni siquiera un programa para editar un video. De hecho, esa vez estuve toda la noche tratando de editarlo, ¡con una aplicación del teléfono! Mi primer día de grabación "formal" fue con ayuda de técnicos, quienes me enseñaron; esa vez realizamos 3 recetas, ¡y estuvimos como 9 horas grabando! Era la primera vez... Así empezamos, de a poco y luego comencé a hacerlo sola... Aprendí cómo poner el trípode, dónde ubicar la cámara para que todo se vea mejor. Así fui agarrando el hilo; lo que antes hacía en 3 horas para ordenar y montar, por ejemplo, ahora lo hago en 30 minutos.

"Un domingo lanzamos los primeros 3 videos, ¡estaba muy nerviosa! Al comienzo eran sólo los amigos los que me seguían... pero a las semanas siguientes una página muy importante, con muchos seguidores en México, la compartió. Ahí empezamos a subir, llegamos a 13 mil seguidores, y comenzamos a enganchar internacionalmente. Actualmente tenemos casi 900 mil 'me gusta', y seguidores, casi un millón".

¡Es muy exitosa!

Estamos muy felices por la cantidad de seguidores y porque hay mucha interactividad con todos ellos. Siempre nos llegan comentarios, agradecimientos y preguntas. "Gracias por tus tips", "por compartir tus recetas".... Tenemos mucho feedback, la gente envía muchos agradecimientos... Estoy feliz con Sagrosso. Me encanta lo que hago, amo la cocina, y el contacto con la gente es súper gratificante. Ha sido una gran experiencia, y estoy 100% dedicada a esto.

¿Qué es lo más difícil de realizar los videos?

La verdad es que más allá de instalar las cosas técnicas, lo más difícil son las recetas. Por ejemplo, cuando hay alguna que no funciona, tener que decidir cómo arreglarla. También he tenido problemas a veces con los sartenes, porque se calientan mucho sólo al centro y no queda toda la preparación igual... Hay un tema con el calor que a veces cuesta manejar. Arreglar algo que no queda bien es para mí lo más difícil.

¿Cuál es el plato más comentado o seguido hasta ahora?

En una oportunidad quería hacer un puré rústico, y en el camino pensé en cambiarlo para que no fuera un plato tan fome... Le puse tocino y queso al centro, y finalmente quedó como un tipo de papa rellena. Ese video superó todos los límites, no recuerdo con exactitud, pero tiene millones de comentarios y reproducciones. Ver video aquí

En los videos sólo vemos las manos de María Jesús, que hacen las más variadas y deliciosas recetas dulces y saladas, aunque las primeras en general son sus favoritas. El éxito de Sagrosso ha sido explosivo: partió recién a fines de septiembre del año pasado, y actualmente sube entre 10 y 15 videos semanalmente.

Debes estar simpre innovando y presentando platos diferentes, ¿te consideras creativa?

Sí, una de las cosas que me complica es que debo estar pensando en qué haré el próximo mes... Entonces me pongo a estudiar, ver todos los videos que encuentro, y siempre aparecen ideas nuevas... No es fácil, pero siempre me ilumino en el supermercado, mientras compro, y también cuando estoy cocinando. En todo caso, detrás de cada plato hay harta investigación y trabajo; es importante que sean atractivos a la vista, y tratamos de ir haciendo lo que la gente nos van pidiendo. Eso se da mucho, nos piden ciertas cosas, como platos saludables, cosas dulces y postres o platos salados. Es parte de la interactividad de este trabajo.

¡Manos a la obra!

Queque de Philadelphia-arándanos

Ingredientes: 200 g de queso estilo Philadelphia, 150 g de mantequilla, 200 g de azúcar, 4 huevos, 230 g de harina, 1 cucharadita de polvos de hornear, 1 taza de arándanos.

Ingredientes frosting: 1 queso estilo Philadelphia, 1 taza de azúcar flor, 1 cucharada de vainilla.

Preparación

Precalentar el horno a 180°C. En un bowl batir el queso hasta ablandar; agregar la mantequilla y seguir batiendo durante 4 minutos. Añadir el azúcar y batir. Luego los huevos uno a uno, y batir 4 minutos más. En un bowl aparte cernir la harina y los polvos de hornear, y agregar a la mezcla de forma envolvente. Incorporar los arándanos y mezclar suavemente.

Disponer en un molde rectangular y hornear por 35-40 minutos. Retirar y dejar enfriar. Para el frosting, batir en un bowl el queso con el azúcar y vainilla hasta que la mezcla esté uniforme. Cubrir el queque una vez frío y decorar con arándanos frescos.

Verduras al horno

Ingredientes: 1 coliflor, 10 tomates chicos, 10 champiñones París, 10 champiñones Portobello, 10 dientes de ajo, 4 ramas de tomillo, 1/4 taza de aceite de oliva, sal y pimienta a gusto, perejil para espolvorear.

Preparación

Precalentar horno a 180° C. Cortar la coliflor, lavar los tomates y champiñones. En una lata de horno distribuir las verduras y los ajos, aliñar con aceite, tomillo, sal y pimienta. Revolver. Hornear por 25 minutos, hasta cocinar la coliflor. Retirar del horno y servir, espolvoreado con perejil.

Chupe de camarón

Ingredientes: 2 cucharadas de mantequilla, 1 cebolla picada en cubitos, 1 pimentón rojo picado en cubitos, 2 ramitas de tomillo, 8 rodajas de pan de molde blanco, 1 lata de leche evaporada, sal a gusto, pimienta a gusto, 500 g de camarones picados, 1 taza de vino blanco, 1 taza de queso Parmesano, queso Parmesano para gratinar.

Preparación

En un bowl desmenuzar el pan de molde y remojarlo con la leche evaporada. Reservar.

En una sartén poner mantequilla y sudar la cebolla durante 8 minutos; agregar el tomillo y revolver constantemente para que no se dore mucho. Añadir el pimentón, cocinar 5 minutos más, sazonar con sal y pimienta, agregar los camarones, saltear, luego el vino blanco y dejar evaporar. Una vez listo agregar el pan remojado, cocinar 5 minutos y agregar la taza de queso. Revolver y retirar del fuego.

Distribuir la mezcla en pocillos de greda y cubrir con queso. Gratinar en horno a 180°C por 5-10 minutos, y servir.

