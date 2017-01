El desayuno es la clave para empezar el día con mucha energía, el problema es que muchas veces no tenemos tiempo de preparar uno. Estas opciones te sacarán del apuro.

Por Karen Hernández

Nos lo repiten hasta el cansancio: "el desayuno es la aprte más importante del sía", pero ¿quién tiene tiempo hoy en día para preparar todo un bufete en la mañana?

La verdad es que el ajetreo de la vida diaria hace que sea todo un reto lograr una vida saludable y entre dormir unos minutos más en la mañana, arreglarse y tener que esquivar todo el tráfico mañanero, hace que una barra de cereal se convierta en el mejor desayuno.

Error. Hay muchas opciones para preparar, aún cuando tienes el tiempo encima y el estrés hasta el tope. Nota: algunas de estas recetas requiere de un poco de esfuerzo, no para llevarlas a cabo, sino para levantarte un poco más temprano y hacerlas con calma.

Pan tostado con aguacate y salmón ahumado

Este desayuno es delicioso y súper nutritivo, definitivamente una opción ganadora que debes probar. El aguacate contiene potasio y hace bien al corazón, mientras que el salmón es rico en proteínas y evita la inflamación.

Necesitas:

1 rebanada de pan tostado de tu preferencia

½ aguacate molido

1-2 rebanadas de salmón ahumado

un aro de cebolla morada* (este es un extra que le da un sabor único)

sal + pimienta al gusto

A Zesty Bite

Rollos rápidos de desayuno

Aunque es una receta básica, agradecerá lo fácil y rápida que es. Además, si tienes el tiempo puedes comerlo en tu camino a la puerta de la casa gracias a su forma "hergonómica, para llevar".

Necesitas:

1 huevo

1 cucharada de leche de tu preferencia

Sal+pimienta

1 tortilla de harina (se vale)

Relleno: espinaca baby (lavada y desinfectada), aguacate, queso mozzarella, rodajas de jitomate o de cebolla.

Preparación:

1. Bate el huevo en un recipiente hondo y agrega la leche. Mientas, coloca la tortilla en un plato y esparce el queso de tu preferencia.

2. En un sartén, rocía aceite en aerosol y deja que se caliente. Agrega el huevo y deja que se esparza por el sartén (¡no lo vayas a batir!). Deja que se cocine hasta que puedas moverlo completo. Sazona con sal y pimienta y retira.

3. Calienta la tortilla y añade con cuidado la "tortilla" de huevo. Retira del sartén y remata con rebanadas de jitomate, cebolla o espinaca. Enrolla el huevo con la tortilla. ¡Voilà!

Huevo revuelto con quinoa en una taza

¿Habías pensado en cocinar huevo en una taza? No es una mala idea ya que se cocina más rápido que en un sartén y su sabor es delicioso. Este platillo incluye quinoa, un "pseudocereal", alto en proteínas, capaz de controlar tu colesterol y que además, funge como un antioxidante.

Necesitas:

1/4 taza de quinoa cocida

1 huevo

1 clara de huevo

1/4 taza de espinaca picada (lavada y desinfectada)

1 cucharada de queso mozarella rallado.

Sal+ pimienta la gusto

Preparación

1. Bate los huevos. Rocía aceite en aerosol en una taza y en la mezcla de huevos, agrega las espinacas.

2. Vierte la mezcla en la taza y agrega el queso rallado.

3. Cocina en el microondas por dos minutos (en potencia alta) hasta que no estén líquidos (comprueba que el centro esté cocido). Ojo: el tiempo de cocción varía según la potencia de tu microondas.

The Slender Kichen

Smoothie verde de moras

No te dejes engañar por el nombre, ya que el color de esta bebida no es verde. ¿Entonces? El secreto está en un poderoso ingrediente: la espinaca, que mezclada con las moras, deja un sabor único en tu paladar. Esta bebida te llenará de energía, saciará tu antojo de algo dulce por la mañana y evitará que busques chatarra para llenar tu estómago por un buen rato. Por un lado, las moras contienen antioxidantes y son anticancerígenas. Por su parte, el plátano es fuente de potasio y la espinaca es rica en potasio y calcio. Aunque suene extraño, el sabor amargo de esta planta es imperceptible con el dulce de la fruta, pero aporta grandes beneficios a tu cuerpo.

Necesitas:

1 taza de espinaca picada (lavada y desinfectada)

1/2 taza de mora azul congelada (si tienes natural, mejor aún)

1/2 taza de frambuesas congeladas

1 plátano

1/2 taza de leche de tu preferencia

2 cucharadas de avena

1 cucharadita de endulzante

Preparación:

1. Vierte todos los ingredientes en la licuadora y bate. No olvides agregar el endulzante (puede ser una cucharadita de miel de abeja). Añade hielo y deja que se mezcle.

2. Sirve

Muffins de huevo con espinaca y huevo

Ingredientes:

5 claras de huevo

2 huevos enteros

1/4 taza de leche (de tu preferencia)

Sal y pimienta al gusto

1/4 taza de espinaca picada (lavada y desinfectada)

1/4 taza de queso mozzarella rayado

Preparación:

1. Calienta el horno a 350 F'

2. Bate todos los huevos en un recipiente, agrega la leche y condimenta con sal y pimienta. Agrega la espinaca.

3. Embarra mantequilla en moldes para hacer muffins y coloca envolutras rociadas con spray en cada espacio. Vacía la mezcla en cada una. Añade el queso por encima.

5. Hornea por 20 minutos o hasta que veas que el huevo está cocido por el centro. Remueve cada muffin del molde.

Note-you can store the egg muffins in the fridge for 3-4 days and reheat them in the microwave.

twopeasandtheirpod.com

