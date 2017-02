La española aceptó su derrota de manera muy postiva.

Una campaña llena de buena onda hacia la otra candidata marcó este año el proceso de elección de la reina del Festival de Viña 2017.

En una ajustada competencia finalmente Kika Silva se llevó la corona y Gala Cardirola lo aceptó con bastante buena disposción.

"Eternamente agradecida por esta experiencia , a mí programa así somos, a mi canal la red, a Suro y Michael mis acompañantes, enhorabuena a kika la reina!!! Y a todos los que me han apoyado en esta aventura!!!❤️", escribió la ex participante de "¿Volverías con tu ex?"

Eternamente agradecida por esta experiencia , a mí programa así somos, a mi canal la red, a Suro y Michael mis acompañantes, enhorabuena a kika la reina!!! Y a todos los que me han apoyado en esta aventura!!!❤️ #reinadeviña2017 #reinapopular #love #vidaactiva #creerenti #experiencias Una publicación compartida de Galadriel (@galadrielcaldirola) el 23 de Feb de 2017 a la(s) 5:14 PST

Además agradeció a su canal por el respaldo

Y terminó por despedirse con este mensaje y foto:

Hasta pronto #viñadelmar ❤️ #love #creeenti #viña2017 Una publicación compartida de Galadriel (@galadrielcaldirola) el 24 de Feb de 2017 a la(s) 8:09 PST

