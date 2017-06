El actor habló con Jimmy Kimmel sobre el encuentro con la reina del pop

Jimmy Kimmel tuvo como invitado a Zac Efron en su programa, donde habló sobre su carrera y la popularidad obtenida con su actuación en Baywatch. Entre risas, el conductor le preguntó por qué estaba sentado al lado de Madonna en el Madison Square Garden, en una pelea de la UFC a la que ambos acudieron.

Luego de los rumores que los vinculaban sentimentalmente, el actor por fin contó si hay algo entre ellos. "Vi muchos nombres de famosos (en los asientos), luego vi el de Madonna y, junto a él, el de Zac Efron, dije '¿voy a estar al lado de Madonna durante toda la pelea?'".

Jimmy continuó molestándolo y haciendo hincapié en si habían tenido o no algo más aquella noche. "¿Es posible que ella estuviera tratando de tener sexo contigo? Madonna es irresistible. Cuando ella se sienta al lado de alguien, ya no hay escapatoria". Entre rosas, el guapo actor se limitó a contestar: "Ella es cautivadora. No puedo confirmarlo o negarlo. Te diré una cosa: Madonna es adorable".

