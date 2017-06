Por Dayana Alvino

Si eras fanática de Barbie (y lo sigues siendo) seguramente apoyaste la iniciativa de Mattel gracias a la cual los nuevos modelos que están lanzando lucen más parecidos a cómo somos las mujeres reales del mundo. Pero, la pregunta flotante era: ¿para cuándo cambiarían a Ken (y su cuerpo perfecto)?

Aunque les tomó un poco más de tiempo, la compañía ya volteó a ver a Ken y acaba de lanzar una nueva línea que incluye a muñecos con dos tipos de cuerpo, siete tonos de piel y nueve peinados. Sin duda están inspirados en los hombres de nuestra generación actual.

Our new Fashionistas feature even more skin tones, eye colors, and hairstyles. 💯 https://t.co/aZAerR32nU #TheDollEvolves pic.twitter.com/axw26k12Ch