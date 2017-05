La youtuber compartió en Instagram una foto que sacó aplausos entre sus seguidores.

Tras defender con dientes y uñas a su amiga Kel Calderón por su topless en la revista Issue, Vesta Lugg subió una foto muy parecida a su cuenta de Instagram.

Sin embargo, después de un rato y sin dar explicaciones la cantante bajó su publicación.

Pero no es la primera vez que Vesta se muestra así. Antes lo hizo en su en el video clip de su último sencillo Turn off the Lights que realizó junto a Power Peralta.

