La actriz siempre ha sido criticada por su cuerpo y su apertura en torno al físico sin embargo su mentalidad abierta la metió en problemas

Por Karen Hernández

A sus 19 años, la actriz de 'Modern Family' ha sido blanco de múltiples críticas a causa de su cuerpo. Recienremente, Ariel subió una foto a su cuenta de Instagram con la descripción: "Happy #MemorialDay" lo cual no fue bien recibido por muchos de sus seguidores ya que aparece en bikini. El Memorial Day, es una fiesta anual en los Estados Unidos donde se recuerda a las personas que han muerto sirviendo en las fuerzas armadas del país.

La actriz publicó un serial de tres fotos luciendo su bikini azul cielo dentro de una cueva, en la playa. Sin embargo, muchos consideraron una falta de respeto "enseñar de más".

Mientras unos comentarios elogiaban a la actriz, otros la atacaron por el titulo. El "Memorial Day" es para honrar a los caídos que lucharon y todavía están luchando por la libertad. Esto hace que parezca que es un "mírenme, soy yo", comentó un usuario refiriéndose al "ego" de la actriz. Otro escribió: "No soy americano, pero ¿este es el significado del Memorial Day?" y una esposa de un soldado escribió: "Memorial Day es recordar a los caídos. No es un día "feliz", no una celebración".

Pero también hubo quien hizo referencia a la lucha de la actriz por sentirse bien con su cuerpo pero que el que esté orgulloso de este no significa que tenga que enseñarlo todo el tiempo. "¿Te das cuenta que tener una imagen positiva de tu cuerpo no tiene nada que ver con la desnudez? Revisa por qué es que necesitas tanta atención", escribió un usuario.

La actriz respondió en The Sun que no entendía por qué todo el mundo estaba haciendo tanto escándalo. "Todo el mundo tiene un trasero. No veo por qué está mal. ¡Déjenme vivir! Estoy disfrutando de mi vida, están disfrutando de su vida, deberían publicar foto de su trasero si les gusta, también", dijo. "No voy a luchar con alguien en mi Instagram que me dice que no les gusta mi traje o que debo cubrirme".

Posteriormente Winter, en una entrevista con Refinery 29, dio un discurso sobre autoaceptación y amor corporal, donde desacredita la noción noción que tienen las muejres sobre necesitar un "cuerpo de playa", delagado y torneado, listo para la el verano.

La actriz dijo que amar el cuerpo todo el tiempo es un trabajo duro y que la playa debe ser "un espacio seguro para todas", lejos de los mirones que se dedican a criticas quién sí y quién no debe usar bikini. "Es difícil aceptar tu cuerpo, la gente cree que yo soy segura de él todo el tiempo. Yo también me siento muy incómoda pero sólo me recuerdo que este es el cuerpo que me dieron y esto es lo que soy", afirmó la actriz.

Y sobre la situación en Estados Unidos y la mujer, dijo que gracias a Donald Trump, la mujer está siendo objetivizada y está haciendo que se sientan mal con su cuerpo. "Por eso creo que es muy importante mantenernos unidas y hacer lo contrario a eso; dejar que neustros cuerpos sean vistos y escuchados, empoderarnos las unas a las otras y recordarnos que no importa cómo se ven".

