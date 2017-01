Tus dudas quedarán disipadas con este video

Los que crecimos con los clásicos de Disney sabemos que una película nueva es la oportunidad de explorar un mundo mágico. Top Story marcó su lugar en la historia porque hizo posible uno de nuestros sueños, darle vida a los juguetes con los que hablábamos y nos divertíamos.

Monster Inc. plasmó nuestras peores pesadillas y de cierta forma nos ayudó a superarlos. Inside out nos hizo recordar que ya no estamos tan jóvenes, que ya no somos los mismos que vieron Toy Story o Nemo por primera vez.

Alrededor de las cintas ha habido muchas teorías que entrelazan estas historias y Disney ha revelado que todas esas sospechas son realidad a través de un emotivo video que te sacará una lagrimita.

