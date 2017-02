No, no se la pasa horas en el gimnasio

Si hay una famosa que no pierde oportunidad para mostrar su abdomen, esa es Kylie Jenner, quien en cada 'selfie' o publicación en Snapchat deja claro que su figura está mejor que nunca. A diferencia de su hermana Khloé Kardashian, Kylie no se la vive en el gimnasio. Ojo, sí tiene un entrenador personal y a veces entrena con sus hermanas o con su novio, pero su estilo es más relajado y no se concentra en compartir sus rutinas de ejercicio.

Kylie reveló su secreto mejor guardado y no, no se trata de un ejercicio de alto impacto, sino de unos parches. Sí, leíste bien, usa parches en el abdomen. Se trata de los Fit Tea Wraps que, entre otras cosas ayuda a minimizar la celulitis, a reducir las medidas y a tonificar.

Enjoying my @fitteawraps 💪🏼 they're keeping my tummy toned & lean as it gets closer to summer ☀️ @fitteawraps #ad Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 20 de Feb de 2017 a la(s) 1:16 PST

Los parches que Kylie utiliza la ayudan a desintoxicar esa área específica del cuerpo y la tonifica. Sus ingredientes naturales promueven firmeza, minimizan la celulitis y dan el efecto de una piel tonificada. Si piensas que todos esos beneficios te costarán una fortuna, la respuesta es no, si bien no son tan baratos, pagar 30 dólares por ellos no aparece una idea descabellada.

