La canción será parte de la exitosa cinta protagonizada por Dakota Johnson y Jamie Dornan

Ya falta menos para que la película 50 sombras más oscuras llegue a la pantalla grande, poco a poco nos han ido preparando con el 'teaser' y el tráiler de esta cinta que, promete repetir la hazaña de su antecesora, '50 sombras de Grey'.

Hace unas horas se dio a conocer el videoclip de 'I Don't Wanna Live Forever' interpretado por Taylor Swift y Zayn Malik. Se espera que esta canción tenga el mismo éxito e impacto de 'Love me like you do' de Ellie Goulding.

