Para los fanáticos de Taylor Swift sin duda no habría mejor regalo de Navidad que poder conocerla. Este diciembre, la rubia ha sorprendido a uno de sus más grandes fans al acudir nada menos que a su casa en plena fiesta navideña.

DESCUBRE MÁS

Así es, Taylor viajó hasta Missouri, Estados Unidos para darle una sorpresa a Cyrus Porter, un veterano de guerra de 96 años y que admira profundamente a la cantante.

Taking selfies, holding babies, hugging grandpas and leaving lipstick marks. Taylor Swift does it all. Awsome day for my Popo!! pic.twitter.com/SaNwRK4DoL