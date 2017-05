La actriz mexicana Itatí Cantoral revivió a la villana que le hizo la vida imposible a Thalía en los 90 en la telenovela 'María la del Barrio'

Faltan apenas unas semanas para el estreno de la quinta temporada de 'Orange is The New Black' y de nueva cuenta la actriz Itatí Cantoral ha tenido la oportunidad de revivir a uno de los personajes más inolvidables de su carrera: Soraya Montenegro.

Soraya interactúa con otras internas del penal de Litchfield quienes le demuestran su admiración. Por su parte, la villana mexicana las emociona al usar sus famosas frases: 'Maldita lisiada', 'escuincla babosa' y 'marginal'.

