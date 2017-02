El Día de San Valentín puede ser una de las fechas más complejas, pues mientras unos la evitan a toda costa, otros recurren a aplicaciones de citas a ciegas y otros ¿a vagones de metro?

Por Karen Hernández

Lo cierto es que, las relaciones humanas han cambiado tanto que cada vez es más difícil tener contacto directo con otros para conocer posibles prospectos y las aplicaciones de citas no siempre son la mejor idea para hacerlo. Por eso, en Japón crearon un lugar especial para que las personas se olviden de sus celulares y se encuentren con el amor de su vida frente a frente.

Lo curioso es que no se trata de un bar o un café, sino de un tren entero, dedicado al amor. Quizá no nos sorprenda ninguna idea bizarra que provenga del país asiático, después de todo, son los reyes de lo exótico y excéntrico. Pero sorpresa, este tren no tiene nada que ver con Hello Kitty, ni animalitos kawaii (tienros) o algún anime de cyborgs que tienen alma humana sino con muchos, pero muchos corazones.

Aunque se trata de un tren común y corriente, el acomodo de los asientos es diferente. En Japón el contacto físico es extremadamente limitado, por no decir nulo. Por tradición, los japoneses no acostumbran a dar abrazos, ni besos, ni siquiera saludos de mano, sólo se limitan a hacer una pequeña reverencia cuando saludan a alguien. Si a esto se le suma la eminente adicción que tienen con la tecnología, se puede decir que ya ni hay contacto visual o cara a cara entre ellos.

El objetivo de este tren es justamente eso, eliminar la distancia entre las personas, obligándolas a sentarse cerca y frente a frente, sin celulares en mano y un contacto visual y verbal prácticamente inevitable. Por supuesto, también hay detalles románticos por todo el vagón, como manijas con asas en forma de corazón y post its para dejar mensajes de amor, como jugando al amigo secreto. También hay máquinas expendedoras de chocolates, ya que en el país nipón, lo más importante no es regalar rosas y osos de peluche gigantes, sino chocolates para demostrar amor.

